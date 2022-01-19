Требуются санитары для кордона

Из всего богатства выбора стратегических объектов для охраны в Казахстане командование ОДКБ, как сообщало информагентство Orda.kz, облюбовало, в частности, сотрудничающую с американцами биолабораторию недалеко от Алма-Аты. Впрочем, казахстанская сторона ее из списка сразу вычеркнула, и это, конечно, не слишком проясняет устройство ввода-вывода братьев по оружию, но, возможно, кое-что добавляет к его пониманию...

Тезис «Все не то, чем кажется» неоценим в деле спасения от одних ошибок, но делает необоримым соблазн совершить другие. Особенно когда и Казахстан, и кремлевское самоутверждение во враждебном мире происходит одновременно - будто специально, чтобы объяснить потаенный смысл кремлевских ультиматумов. Ведь и в них впечатлительные наблюдатели продолжали обнаруживать признаки конструкции под условным названием «СССР 2.0». Теперь же, после истории с ОДКБ, который долго запрягал, но быстро уехал, есть искушение внести в схему некоторые уточнения. Москве нужен не Советский Союз, который был с исторической и даже имперской точки зрения некоторым излишеством, а очередной санитарный кордон, вариации на тему которого могли называться лагерем социализма, Варшавским блоком или на худой конец «финляндизацией». Словом, все, что соответствует понятию ограниченного суверенитета во всем его историко-географическом разнообразии. И эту самую теорию, которую, не зная отчаяния, пытаются донести до западных коллег дипломаты по поводу Украины, попыталось явочным порядком явить на практике ОДКБ в Казахстане, в чем и друзья, и враги обязаны были увидеть знамение и прецедент.

Понятно, что все в этом деле должно было соответствовать системе образов времен Пражской весны – «Если бы не мы, то НАТО». Но в казахстанском случае с врагом получилось еще хуже, чем с Белоруссией, в которую никакая ОДКБ не двинулась, хотя тоже выказывала готовность номер один. Но никакого прецедента не получилось не только поэтому. В наших условиях никаких прецедентов вообще не бывает, бывают только натянутые аналогии, и Кремль, кажется, совершенно не опасался таковых на тему Праги или Афганистаном. В соцсетях и эфирах живо, именито и всерьез обсуждалась идея превратить ОДКБ в этакое охранное предприятие по вызову, и Кремлю эта идея тоже, вероятно, была по душе.

Но, наверное, не более. Не только потому, что это было бы просто не по-товарищески по отношению к «вагнеровскому» ЧВК и их кремлевскому командарму Евгению Пригожину. Идея слишком системна для того, чтобы быть взятой на вооружение теми, кому никакая система не нужна, за исключением одной-единственной – системы подмен. С одной стороны – да: Варшавский блок 2.0, красные линии, поделим мир, по справедливости, сильного. С другой стороны, даже депутаты Думы могут догадаться, что никакой Варшавский блок никому не нужен, все великое давно, к счастью, проиграно и угрозы никакой нет. Кто-то скажет, что Кремль запутался в этих двух соснах, – и ошибется.

Конечно, с точки зрения нормальной политической логики ультиматумы Москвы – игра в поддавки, причем без правил. Но если от логики устраниться, то противник сразу предстанет директором женской гимназии, командированным в колонию для несовершеннолетних. Если вы вторгнетесь в Украину, говорит директор, мы дадим ей оружие, объявим вам новые санкции и, может быть, подумаем, не отключить ли вас от SWIFT, если, конечно, это не испортит жизнь нам самим. Но в Кремле, вероятно, еще и сами не знают, для чего мерзнут на украинской границе десятки тысяч мобилизованных и призванных невесть к чему, там действуют по ситуации, потому что непринятие решения – это само по себе неплохой троллинг и способ давления. Тем более, что с точки зрения кремлевского представления и о мироустройстве, рисков гораздо меньше, чем об этом твердят ему пацифисты и паникеры. Ведь все заинтересованные участники понимают, что санкции, даже самые впечатляющие, – это инструмент эпохи вежливых людей и покоренья Крыма, а она ушла; сегодня Москва ничего не прячет, а на основании обретенного опыта задает вопрос со всей прямотой скверного провинциального анекдота: ну, и где вы нас остановите? В ДНР? В Мариуполе? Где ваши красные линии? Под Одессой, на нашем пути в Тирасполь?

Практика рассинхронизации московского вызова и западного реагирования была отработана еще восемь лет назад, пока Запад определится с ответом, Москва успеет проверить, как Украина модернизировала свою ПВО где-нибудь под Харьковом, и, возможно, установит, что, несмотря на все обнадеживающие анонсы Брюсселя и Вашингтона, едва ли ситуация изменилась принципиально. С другой стороны, если что-то не получится, то всегда можно остановиться и начать новые переговоры, но уже с новых занятых переговорных позиций – Кремль вполне может исходить из таких построений. Снисходительно, кстати, посмеиваясь над социологами, утверждающими, что такой всенародной поддержки, как в 2014-м, уставшее от ненужных побед население ему не выкажет.

Но это, конечно, крайность. Есть и варианты поконструктивнее. Ведь нынешнее кремлевское поколение, что бы о нем ни думали, возможно, верит в то, что может вращать стратами и управлять светилами не хуже прежних. Такой странный идеализм бывает присущ людям, которые при этих прежних не поднялись бы выше руководства гарнизонным клубом. Они тоже хотят делить мир. Не «Северным потоком» единым, хотя и о нем забывать не стоит (да и о биолаборатории под Алма-Атой, кстати). Стиль и лингвистику руководство МИДа за последние годы отработало досконально, и шанса ответить на московские запросы сколь-нибудь конструктивно у партнеров не было, и это уже напомнило миллионам болельщиков, в какой великой стране они живут. После этого, правда, им надо что-то предъявить – если, конечно, не идти на Одессу. И подконтрольные рупоры уже со сдержанным оптимизмом информируют: насчет НАТО пока партнеры не прогибаются, зато по вопросам, которые раньше не хотели обсуждать, теперь идут практически навстречу – ракеты в Украине они готовы не размещать. Эту тему, правда, американцы и прежде поднимали лишь как вариант реакции на наши арсеналы под Калининградом. Как и принимать Украину в НАТО в ближайшие годы, что тоже при грамотной подаче это легко будет выдать за историческую победу.

Так что, может быть, Томас Грэм, который при Буше был старшим директором по России Совета национальной безопасности, и не лукавил, передавая в конце декабря сигнал из Москвы о том, что решение о войне там не принято, что, правда, не означает, что некоторые о ней не думают.

Проблема только в системе принятия этих решений, которая не меняется от поколения к поколению, – Прага-68, Афганистан-79, Грозный-94. И если она опять сработает по традиционной старинке, вопрос «зачем?» снова повиснет в воздухе мутным миражом, потому что ведь и с анекдотическим вводом войск ОДКБ в Казахстан многие искренне уверены, что Путин снова всех переиграл, сделав нового президента своим должником. Пусть хоть на пару недель или месяцев – большего не требуется, что и тревожно. Не в связи с Казахстаном, конечно.

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