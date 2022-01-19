Спасти Нику Гварамия

Новая попытка осуществить заказное убийство генерального директора грузинского оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ники Гварамия – согласно распространенной информации, в стране была замечена группа предполагаемых киллеров, якобы прибывших в Тбилиси по заданию лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Оппозиция обвиняет власти в бездействии, спецслужбы молчат.

Директор главного оппозиционного телеканала, одиозный медиаменеджер, адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия вновь под прицелом. Но не видеокамер, а предполагаемых киллеров. Главный редактор газеты «Хроника +» Элисо Киладзе, известная в Грузии как основной источник скандальных «инсайдов», обнародовала информацию, что в Тбилиси находилась группа выходцев с Северного Кавказа, чьим заданием была ликвидация Гварамия по заказу чеченского лидера Рамзана Кадырова. И якобы по заданию главы Службы госбезопасности Грузии Григола Лилуашвили все причастные были выдворены из страны. Операцией, по информации Киладзе, руководил исполняющий обязанности главы Контртеррористического центра Александр Маисурадзе:

«После обнародования информации Маисурадзе провел через пропускной пункт Казбеги всех троих фигурантов. Лицо, расшифровавшее схему и сообщившее моему источнику информацию о заказном убийстве Гварамия, проживало во Владикавказе и погибло при очень подозрительных обстоятельствах сразу же после передачи этой информации», – говорит Киладзе.

Сам Гварамия уверен в том, что история с очередной попыткой его ликвидации, об угрозе которой он заявлял еще в сентябре прошлого года, вполне может оказаться правдой. Источник Киладзе – некий бывший сотрудник грузинских спецслужб – предоставил документы, в том числе паспорта предполагаемых убийц. Речь идет о гражданах Российской Федерации, неких Артуре Гатееве, Славе Гагиеве и Артуре Гелиеве.

Побывавший сегодня на допросе в СГБ в связи с новой информацией по делу о готовящемся покушении Гварамия сообщил, что его ознакомили с текущим положением дел и показали кадры с камер видеонаблюдения, подтверждающие, что упомянутые люди «въехали и свободно выехали из страны»:

«Мне сказали, что упомянутые лица свободно покинули Грузию, поскольку не было доказано, что целью их приезда была моя ликвидация. В этом деле есть три слабые точки. Среди них – брифинг, проведенный ведомством несколько месяцев назад, когда было сказано, что в страну прибыла группа людей для ликвидации Георгия Габуния и меня. Я тогда получил объяснение, что это было необходимо для проведения операции. На мои слова о том, что мне нужно было об этом сказать, мне ответили, что моя взволнованность должна была быть подлинной. Второе – один из людей, Гагиев, приехавший в страну для решения проблем с сердцем, за все время пребывания тут ни разу не был на приеме у врача. В-третьих, и это главное для меня, – то, что Гагиеву звонил мой сосед. Он живет в моем доме, этнический осетин, живет в России и приезжает сюда к своей матери, я его лично не знаю. Этот звонок длился три секунды. Контртеррористическая служба продвигает версию ошибки, однако то, что этот звонок был трехсекундным, необязательно означает, что кто-то ошибся. Этот звонок мог быть просто сигналом к конкретным действиям, заранее подготовленным».

Гендиректор оппозиционного телеканала намерен требовать от властей объяснений, почему он узнает о готовящихся на него покушениях из прессы, а также на каком основании грузинские спецслужбы не задерживают предполагаемых киллеров, а просто выдворяют их из страны.

В оппозиции считают, что, не реагируя на угрозы в отношении Гварамия должным образом, правящая «Грузинская мечта», по сути, является сообщницей готовящегося преступления. В самой правящей партии считают ажиотаж вокруг этого дела искусственным и работающим на партийные интересы ЕНД.

«Это ложь, целью которой является перенесение внимания. Явно видно, как при помощи Ники Гварамия «Национальное движение» пытается устроить дестабилизацию в стране», – заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.

Служба госбезопасности, со своей стороны, комментариев не дает. В отличие от сентябрьских событий, в этот раз в СГБ не стали проводить никаких брифингов. Это, считают представители неправительственных организаций, лишь усугубляет недоверие к СГБ в обществе. Народный защитник Грузии Нино Ломджария заявила: ее аппарат готов взять дело под контроль, если Гварамия считает, что действия соответствующих органов нарушают его права.

Отреагировала на новую информацию в связи с делом о готовящемся покушении на директора «Мтавари архи» и посол США в Грузии. Келли Дегнан считает, что грузинские спецслужбы должны самым внимательным образом отнестись к озабоченности Ники Гварамия:

«У меня нет информации по этому конкретному делу, хотя я понимаю, что г-н Гварамия выражает обеспокоенность действиями Службы госбезопасности. Надеюсь, они отнесутся к его озабоченности очень серьезно. Чрезвычайно важно, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без страха, запугиваний, преследования или чего-то подобного».

Не остался в стороне и третий президент Грузии. Михаил Саакашвили обвинил в попытке «убрать» Нику Гварамия тех, кто «проводит в Грузии пророссийскую политику», так как директор «Мтавари архи» является «крупной фигурой, стоящей у них поперек горла». Сам Гварамия заявил о намерении добиться встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили и потребовать от него создания специальной комиссии, которая возьмет его дело под контроль.