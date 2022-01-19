Импичмент не прошел

В югоосетинском парламенте провалился вопрос об импичменте президенту. Выдвижение обвинений против Анатолия Бибилова поддержали только 13 депутатов. При этом отказались участвовать в голосовании представители правящей пропрезидентской партии «Единая Осетия» и их союзники из «Единства народа».

В общей сложности около шести часов продолжались сегодня заседание президиума и сессия парламента Южной Осетии. Первым вопросом повестки дня президиума, который предшествует заседанию, было рассмотрение предложения 14 депутатов о выдвижении обвинения против президента для отрешения от должности Анатолия Бибилова. С момента обнародования этой инициативы часть депутатов неоднократно заявляла, что импичмент действующего главы государства – естественно возможная реакция на его заявления о работе Комиссии по делимитации и демаркации границы с Грузией. Основанием для импичмента парламентарии назвали законопроект 2019 года «О государственной границе Республики Южная Осетия» и новую карту, согласно которым двести квадратных километров территории отходили Грузии.

Спикер парламента и глава фракции правящей партии «Единая Осетия» Алан Тадтаев заявил на президиуме, что его партия отказывается рассматривать этот вопрос:

«Вопрос об отрешении президента вынесен необоснованно, никаких оснований для его рассмотрения нет. Это мое мнение, так что я бы попросил его снять с повестки дня… Для нашей фракции недопустимо обсуждать этот вопрос. Вместе с тем от президента республики прозвучало предложение, чтобы комиссия по госгранице, которая создана его указом, обсудила все проблемные вопросы с приглашением главы государства и других представителей».

Депутат Давид Санакоев возражал спикеру. Он настаивал, что вопрос нельзя исключать из повестки дня, а решение по нему принимается путем голосования на сессии парламента:

«Во-первых, на президиум этот вопрос вынес председатель парламента, который обычно формирует повестку дня. Предварительная повестка дня выносится на президиум и там обсуждается. То есть он сам его вынес, а потом начал говорить, что вопрос надо снять. И тогда встал резонный вопрос – почему он поставил перед собой такую задачу? Пока поставить, а потом снять. И если этот вопрос не нуждался в постановке на президиум, почему он его поставил? Он никак не мог ответить. Самое главное – это то, что они хотели вообще проигнорировать этот вопрос. Конституция дает нам право, части депутатов, выносить его на рассмотрение парламента. И вопрос о выдвижении обвинений против президента, согласно регламенту, должен рассматриваться на заседании. Мы об этом и говорили (на президиуме). Но тут вопрос в том, что статья 162 регламента говорит о том, что по итогам обсуждения большинством голосов от избранного числа депутатов, то есть это 18 человек, мы выносим постановление о выдвижении обвинения, если набираем 18 голосов, или, наоборот, если 18 против, то постановление об отказе выдвижения обвинения. В любом случае, должно решиться на заседании, куда они не хотели его выносить. То есть они хотели нарушить закон. Потом спикер поставил на голосование, чтобы снять этот вопрос, что тоже нарушение. Только на заседании парламента это может быть. Но они проголосовали, и им не хватило голосов, чтобы снять этот вопрос с сессии. И потом они встали и сказали: «продолжим сессию». После чего спикер поручил заместителю Александру Плиеву дальше продолжить сессию, потому что их фракция решила не ходить».

Среди оставшихся депутатов, продолжил Санакоев, был и один представитель «Единой Осетии» – Константин Кисиев.

После эмоциональных дебатов на заседании президиума сессия парламента все же началась с рассмотрения вопроса об импичменте, но только без представителей правящей партии – вместе с ними отказались участвовать в дискуссии и представители партии «Единство народа». Отсутствовали сегодня в законодательном органе и два депутата от коммунистической партии. После голосования глава Комитета по регламенту Гарри Мулдаров подвел итоги:

«В результате подсчета голосов предложения о выдвижении обвинения против президента РЮО для отрешения его от должности голоса депутатов разделились следующим образом: «за» – 13, против – 1, число бюллетеней, признанных недействительными, – 20. Таким образом, по итогам тайного голосования предложение о выдвижении обвинения против президента Республики Южная Осетия для отрешения его от должности не получило поддержки большинства депутатов».

Давид Санакоев уверен, что у покинувших заседание депутатов было прямое указание президента, «которое они исполняли любыми методами, в том числе излюбленным: нарушали уже в который раз и законы, и Конституцию, и нормы регламента самого законотворческого органа».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия