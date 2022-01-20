Асида Ломия: «Закон об иноагентах висит как дамоклов меч над общественными организациями»

Вчера пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Абхазия распространила информацию и видео о том, что глава МИД Инал Ардзинба провел ряд встреч с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии. В частности, с руководителем организации World Vision в Абхазии Оксаной Ласурия, координатором по налаживанию связей с органами государственной власти Датского совета по беженцам Адой Джинджолия и и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым.

В ходе беседы с координаторами, сказано в сообщении, были затронуты актуальные вопросы взаимодействия международных организаций, работающих в Абхазии, с Министерством иностранных дел. Инал Ардзинба дал позитивную оценку проектам, нацеленным на социально-экономическое развитие, содействие малому и среднему бизнесу, развитие аграрного сектора и гуманитарную поддержку. Однако министр назвал недопустимыми некоторые проекты, которые реализуются в Абхазии. В частности, в ходе встречи с и.о. главы офиса ПРООН в Абхазии Рафисом Абазовым он затронул тему проведения социологического опроса среди граждан Абхазии, где затрагивались вопросы внутриполитического характера, а также изучалась возможность налаживания отношений с Грузией. Данный опрос проводился на территории Абхазии с июня по август 2021 года. Инал Ардзинба сказал:

«В соответствии с законом «О статистической деятельности в Республике Абхазия», только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ваша организация просто не имеет права этим заниматься. Кроме того, эту деятельность надо координировать с профильным ведомством – Государственным комитетом по статистике. Они тоже возмущены тем, что это прошло. Поэтому это наша совместная позиция, а также Генеральной прокуратуры, Службы государственной безопасности. Просим не заниматься такой деятельностью. Результаты социологического исследования нигде не опубликованы. То есть это закрытый социологический опрос. Кто его провел и в каких целях? Но могу сказать с уверенностью, что содержание этого социологического исследования соответствует целям и задачам, которые ставит правительство Грузии в своей деятельности. Поэтому обратите на это внимание, и повторю, что это недопустимо… У вас есть также проект COBERM. Это совершенно недопустимый проект, нацеленный фактически на введение в заблуждение граждан Республики Абхазия, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов, молодежи. Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься, это не ваша задача совершенно. И, соответственно, вовлекать абхазскую молодежь, абхазских общественных деятелей и экспертов в проведение общих тренингов – этого делать не нужно».

«По итогам встречи, – говорится в сообщении пресс-службы, – офис ПРООН взял на себя обязательство по недопущению в дальнейшем реализации подобных проектов».

Споры о том, должны ли вести грузино-абхазский диалог (а он достаточно активно проходил до ввода в 2006 году президентом Михаилом Саакашвили грузинских войск в верхнюю часть Кодорского ущелья) только власти Абхазии или имеет право на существование и так называемая народная дипломатия, не раз возникали в абхазском обществе с самых первых послевоенных лет. Но в последние годы даже относительно Женевских дискуссий с участием абхазских дипломатов нередко высказываются сомнения: зачем, мол, они, если из раза в раз заканчиваются безрезультатно? А что касается сотрудников НПО, то у части абхазского общества, если судить, к примеру, по высказываниям в соцсетях, сформировалось стойкое представление о них как о некоей пятой колонне в государстве.

Много интернет-комментариев в абхазском сегменте «Фейсбука» к процитированной информации были одобрительными. Были и более радикальные высказывания: «Вообще-то вся деятельность НПО на территории Абхазии должна быть запрещена».

Ну, а что думают представители неправительственных организаций Абхазии? «Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем Детского фонда Абхазии Асидой Ломия, которая часто выступает в соцсетях в защиту НПО. Она сказала:

«Об опросе – это вообще отдельная история. Наши организации… мы не делаем вообще таких опросов. И если говорить конкретно об этом опросе, пусть они сами говорят, кто его делал».

В целом же она считает, что в последнее время наблюдается активная кампания по дискредитации деятельности НПО в Абхазии. В частности, ее настораживает проект закона об иноагентах, который разрабатывается в Министерстве юстиции республики:

«Закон об иноагентах, который висит сегодня как дамоклов меч над общественными организациями… К сожалению, этот закон, так же, как и вчерашнее выступление министра иностранных дел, как раз и соответствует тем задачам, которые ставит перед собой правительство Грузии, – то есть полной изоляции Абхазии. Мы знаем, что такое жить в изоляции, особенно в первые десять лет после войны, когда Абхазия находилась чуть ли не в тотальной изоляции. Тут какие-то начинаются подвижки к тому, чтобы, видимо, выдворить международные неправительственные организации, прекратить работу общественных организаций и привести к какой-то что ли стагнации в нашем обществе. Почему не сказать обо всех тех проектах, которые осуществлялись международными организациями? Вот я хочу, чтобы обязательно это прозвучало. Ремонт зданий индустриального техникума (многоотраслевого колледжа), кулинарного училища и других. Там потрачены миллионы. Ничего там не делается тайно и ничего не делается в интересах Грузии. У меня был прекрасный проект. Вы знаете, у нас есть дети, которых мы смогли вырвать из криминальной среды, чтобы они не попали в тюрьму. И проводили… да, тренинги, все, что могли, мы проводили. Да, это делалось по проекту. И что? Что в этом было плохого? Мы это проводили в интересах Грузии? Я считаю, что в Абхазии – одно из самых сильных гражданских обществ на Южном Кавказе. Задушить сегодня гражданское общество в Абхазии – это все равно, я считаю, что ты будешь душить саму Абхазию».

Асида Ломия сказала также следующее: «У нас много лет процветает теневой, необлагаемый налогами бизнес на границе по реке Ингур, но взять его под контроль государства так никто и не смог. А сколько молодых и не только молодых людей ездит за Ингур развлекаться, в частности, сейчас на горный курорт Бакуриани! Это люди, нестесненные в средствах, и они – вне поля зрения фейсбучных критиков. Зато вовсю подвергаются нападкам неправительственные организации, которые много лет приносят своей деятельностью пользу Абхазии и ее народу», – заключила она.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия