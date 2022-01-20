Михаил Саакашвили пострадал недостаточно

Генпрокуратура Грузии отказала Михаилу Саакашвили в статусе пострадавшего по факту насильственного помещения в глданскую тюремную больницу. С соответствующим запросом к Генпрокуратуре обратились адвокаты бывшего президента. В свою очередь прокуроры ждут от Саакашвили признания вины по делу о незаконном пересечении госграницы.

Генпрокуратура Грузии не нашла достаточных оснований для признания Михаила Саакашвили пострадавшим, как этого потребовали 18 января его адвокаты. Они убеждены, что 8 ноября прошлого года насильственное перемещение Саакашвили в глданскую тюремную больницу №18, поведение персонала и последующее его этапирование 30 декабря из горийского госпиталя в руставское учреждение №12 происходили с нарушением прав бывшего президента. К тому же статус пострадавшего дал бы адвокатам возможность беспрепятственно изучить материалы дела.

По истечении 48 часов, в течение которых Генпрокуратура должна была принять решение, она распространила заявление. В нем говорится, что адвокатам будет предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела, но, ввиду недостаточности оснований, третий президент не будет признан пострадавшим. Из заявления следует: в распоряжении следствия еще нет результатов целого ряда экспертиз:

«Исходя из изложенного, до выполнения письменных поручений прокурора, в том числе до получения соответствующих результатов экспертизы и с целью перепроверки отдельных обстоятельств, соответствующих процессуальных действий, у прокуратуры нет достаточных оснований принять окончательное решение… Вышеупомянутое требование стороны защиты о признании Михаила Саакашвили пострадавшим не удовлетворено ввиду необоснованности», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Расследование ведет Служба госинспектора с 9 ноября. Следствие должно установить факт «возможного физического и словесного оскорбления, целенаправленной и вербальной агрессии по отношению к Саакашвили во время его перевода из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу, а также изъятие наручных часов 30 декабря во время этапирования из горийского госпиталя в учреждение №12 (Рустави).

Адвокат Михаила Саакашвили Георгий Мшвениерадзе необоснованным счел отказ Генпрокуратуры:

«Согласно законодательству Грузии, лицо, которое в результате преступления понесло моральный или физический ущерб, должно быть признано пострадавшим. Присвоение статуса пострадавшего – это не наш каприз, это процессуальное положение, которого заслуживает этот человек. Потому что, да, по этому делу он жертва».

Уверенность адвокатов подкрепляется решением госинспектора оштрафовать пенитенциарную службу и Минюст из-за распространения видеокадров насильственного помещения Саакашвили в тюремную больницу, а также разглашения подробностей его пребывания в пенитенциарной системе. Однако суд первой инстанции эти решения госинспектора аннулировал, а парламент Грузии и вовсе упразднил службу госинспектора, и это решение вступает в силу 1 марта. Нет полной уверенности, что за это время, с учетом противодействия власти, госинспектор доведет до конца дело о ненадлежащем обращении к Саакашвили в тюрьме.

Требование признать Саакашвили пострадавшим депутаты «Грузинской мечты» назвали злой новогодней шуткой. Бывший омбудсмен, депутат правящей партии Созар Субари заявил:

«В том, что мы там (в видеокадрах) видели, нет никаких признаков нарушения прав Саакашвили, мы все увидели, что это он напал на сотрудников пенитенциарной службы, сломал какую-то аппаратуру».

Недоволен Созар Субари и активностью украинского Народного защитника. После того, как накануне консилиум при Народном защитнике заявил, что Саакашвили нуждается в психо-физической реабилитации, Людмила Денисова публично призвала министра юстиции Рати Брегадзе предоставить эти возможности бывшему президенту Грузии и гражданину Украины. В ответ Созар Субари напомнил ей о границах полномочий украинского омбудсмена:

«Людмила Денисова, думаю, забыла, какой страны она омбудсмен. Она абсолютно выходит за рамки международных стандартов омбудсмена, экстерриториальных принципов. Она в своей стране должна защищать права всех людей».

Представители власти призывают сторонников Саакашвили и его адвокатов смириться и признать виновность третьего президента по предъявленным обвинениям, в том числе по делу о незаконном пересечении границы. Прокурор Леван Вепхвадзе, после того как сегодня четырех обвиняемых по этому делу после признания ими вины отпустили под залог, выразил надежду, что и сам Саакашвили и его адвокаты последуют их примеру.

Но они не намерены сдаваться. Как знак поддержки расценил Михаил Саакашвили направленное ему письмо от главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которое он сегодня обнародовал на своей странице Facebook:

«Власти Грузии несут юридическую ответственность за обеспечение здоровья всех заключенных и, следовательно, за обеспечение надлежащего лечения. Мы также призываем Грузию выполнять свои обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и полностью соблюдать временные меры, принятые судом. В перспективе очень важно, чтобы происходила дальнейшая деэскалация, и правительство и оппозиция должны вместе способствовать этому. Мы будем особенно внимательны к соблюдению ваших основных прав, а также к применению надлежащих правовых процедур», – говорится в письме, в котором также отмечается важность независимой, прозрачной и подотчетной судебной системы в стране и необходимости фундаментальных реформ, осуществить которые «Грузинская мечта» обязалась давно, но пока не выполнила.