Келья вместо камеры: у Саакашвили может появиться альтернатива?

Консилиум врачей при аппарате омбудсмена сделал вывод, что в руставской тюрьме бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не оказывается полноценная медицинская помощь. Тяжелая депрессия, посттравматическое расстройство после затяжной голодовки, как и другие сопутствующие психосоматические проблемы, остаются нерешенными, заявили сегодня врачи, созванные Народным защитником. Между тем свою помощь властям предложил митрополит Николоз Пачуашвили. Он готов выделить место у себя в епархии бывшему президенту для отбывания срока заключения.

Народный защитник Нино Ломджария и собранный ею консилиум врачей не перестанут следить за состоянием здоровья Михаила Саакашвили, однако в последующих его посещениях они не видят смысла.

«Рекомендации по психологической и физической реабилитации не выполняются с ноября прошлого года», – пояснила Нино Ломджария.

Из последующих оценок экспертов следует заключить, что Михаилу Саакашвили оказывается медикаментозное лечение, лишь формально поддерживающее его стабильное состояние. А его, по перечисленному неврологом Тенгизом Цуладзе списку заболеваний, нельзя считать удовлетворительным:

«Выражена симптоматика полинейропатии, наблюдается нарушение зрения, отсутствие равновесия, остаются слабость, анемия, что фиксировалось и ранее, а также посттравматическое расстройство, депрессия».

Еще один представитель консилиума, кардиореаниматолог Георгий Григолия считает, что если в горийском госпитале было чуть более реальным оказание надлежащего лечения, то в руставской тюрьме об этом не может идти и речи. Там не предпринимаются даже попытки следовать врачебным рекомендациям.

«Соматические нарушения, вызванные голодовкой, добавленные к ним очень глубокое посттравматическое расстройство и депрессия – ничего не снять. К сожалению, с этой точки зрения нет никакого улучшения, потому что этот диагноз требует лечения в трех направлениях: нужно снять стресс, психотерапия должна быть очень многосторонней, и третье – медикаментозное лечение. Я не верю в возможность полной реабилитации там, где он сейчас находится. В любом случае, даже попытки такой не было. А эта попытка должна быть», – пояснил Георгий Григолия.

Вопреки утверждениям адвокатов и близких Саакашвили о том, что требующийся ему реабилитационный курс возможно пройти только за рубежом, представители консилиума заявили: и в Грузии есть такая группа специалистов, поэтому здесь главное – согласие пенитенциарной системы и самого пациента-заключенного.

О тяжелых неврологических последствиях сам Михаил Саакашвили публично заявил 13 января, когда выступал в суде по делу о незаконном пересечении им госграницы.

Там же он утверждал, что эти недуги, вызванные пятидесятидневной голодовкой и насильственным водворением в глданскую тюремную больницу в ноябре прошлого года, не затмевают его разум. Он сохраняет политическую активность и накануне со своей страницы в Facebook призвал членов «Нацдвижения», избранных в региональные законодательные собрания – сакребуло, активно работать для организации масштабной акции протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов.

С первого октября, со дня своего заключения, третий президент постоянно призывает к массовым протестам, в них он видит возможность своего освобождения. В правящей «Грузинской мечте» призывы Саакашвили считают проявлением деструкции. На фоне заявлений врачей и близких по поводу его психологического состояния вице-спикер Гия Вольский планы бывшего президента назвал навязчивой и невыполнимой идеей. Высказался он и по поводу тюремных условий:

«Тюрьма – не комфортное место, где человек чувствует себя спокойно. Тысячи человек, которые прошли через тюрьму, пытки и унижения, созданные Саакашвили, были именно в этом положении. Что касается психологического, психического состояния – по этому поводу разговоры очень усилились, и его призывы к дестабилизации, к развитию революционных процессов являются именно отражением этого состояния».

Адвокаты и сторонники Михаила Саакашвили заключение консилиума врачей при омбудсмене назвали очередным доказательством ненадлежащего обращения с ним и политической мести со стороны властей.

Чтобы смягчить положение третьего президента, митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз Пачуашвили выступил с инициативой перевести Михаила Саакашвили для отбывания шестилетнего срока из тюремной камеры в его епархию:

«Я в первую очередь предлагаю выход нашему государству. Думаю, будет очень хорошо, если примут решение о домашнем аресте президента. Посчитав, что, возможно, не будет удобным его заключение в моей квартире в Тбилиси, я предложил свою епархию. Если государству понравится эта инициатива, наверное, приедут, подберут место, я буду посредником между государством и, так сказать, второй стороной».

Инициативу митрополита заменить для Саакашвили тюремную камеру на условную келью в правящей «Грузинской мечте» оставили без комментариев. Ранее партийные лидеры не раз заявляли, что бывший президент будет сидеть в тюрьме все присужденные ему шесть лет, а возможно, и больше, с учетом идущих против него трех судебных процессов.