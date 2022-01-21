В Эргнети обсуждают вопрос без вести пропавших жителей Южной Осетии

В селе Эргнети проходит встреча новоназначенного Специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорела Мошану и главы Ассоциации молодых юристов Грузии Ники Свимонишвили с родственниками жителей Южной Осетии, без вести пропавших в 2008 году. Об этом пишет грузинская службы Радио Свобода, указывая, что решить организационные вопросы, связанные со встречей, помогла Миссия наблюдателей ЕС.

Глава Ассоциации молодых юристов Грузии подтвердил информацию о проведении встречи, но заявил, что её содержание конфиденциально.

Речь идёт о троих жителях Южной Осетии – Алане Хачирове, Алане Хугаеве и Солтане Плиеве. Они пропали 13 октября 2008 года и, по некоторым данным, некоторое время находились в руках грузинских силовых структур. Однако их дальнейшую судьбу прояснить не удалось.

Генеральная прокуратура Грузии проводила расследование по данному делу, в 2013 году матери пропавших молодых людей встретились в Тбилиси с генеральным прокурором Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, родственников пропавших теперь опросят повторно.

Накануне в Эргнети прошла 104-aя по счету и первая в этом году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона поставила вопрос об освобождении шестерых граждан Грузии, содержащихся в цхинвальской тюрьме. Среди них – Мамука Чхиквадзе, бывший военный, который, как опасаются его бывшие соратники, мог стать жертвой бесчеловечного обращения в Цхинвали.