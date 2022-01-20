Эргнети: о задержанных, бордеризации и жителях Ахалгори

В Эргнети сегодня прошла первая в этом году встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона поставила вопрос об освобождении шестерых граждан Грузии, содержащихся в цхинвальской тюрьме. Среди них – Мамука Чхиквадзе, бывший военный, который, как опасаются его бывшие соратники, мог стать жертвой бесчеловечного обращения в Цхинвали.

В общей сложности встреча продлилась более шести часов. В первую очередь был поставлен вопрос об освобождении шестерых граждан Грузии, находящихся в цхинвальской тюрьме.

По словам Ираклия Антадзе, заместителя главы аналитического департамента СГБ, югоосетинская сторона заявила, что проводит определенные процедуры в отношение незаконно задержанных. Большей конкретики они не услышали, сказал Антадзе:

«Говорить о конкретных сроках было бы неправильно, чтобы не создавать ложные ожидания. Но борьба продолжится, и они обязательно вернутся домой».

Один из шести задержанных – бывший военный Мамука Чхиквадзе. После того, как стало известно о его задержании в середине декабря, бывшие соратники и представители антиоккупационного движения «Сила в единстве» заявили, что Чхиквадзе, как человек с военным прошлым, подвергся в цхинвальском изоляторе бесчеловечному обращению. По словам Антадзе, югоосетинская сторона утверждает, что такого не было:

«Они заявили об этом сегодня на официальной встрече в присутствии международных партнеров. Кроме того, представители Международного комитета Красного Креста навестили (Чхиквадзе), и на этом этапе нет оснований полагать, что к нему было применено физическое воздействие».

На сегодняшней встрече также было уточнено, в чем именно де-факто власти обвиняют Мамуку Чхиквадзе. Это незаконное пересечение т.н. границы и контрабанда наркотиков.

Еще один вопрос, на котором заострила внимание грузинская сторона, – бордеризация. По словам Ираклия Антадзе, эта тема была затронута в целом и в контексте деструктивных и опасных действий, осуществляемых вдоль оккупационной линии, а также в контексте того, что происходит у села Кирбали:

«Конкретно относительно Кирбали мы прямо потребовали ответить, что означают эти белые отметки, потребовали либо подтвердить, либо опровергнуть, что там идет очередная волна т.н. незаконной бордеризации. К сожалению, мы не получили ответа, что может указывать на то, что на этом сегменте оккупационной линии, возможно, имеет место такой процесс».

Как говорит представитель аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Звиад Звиададзе, на встрече стороны обсудили и положение в Ахалгори:

«… (обсудили) гуманитарный кризис на оккупированной территории, особенно в Ахалгорском районе, где население находится в чрезвычайной социальной нужде. Также у них нет доступа к качественным медицинским услугам».

По информации НПО «Институт изучения демократии», обнародованной сегодня, только в январе скончались два жителя Ахалгори, которым не позволили продолжить лечение на территории, подконтрольной центральным властям.

«В декабре прошлого года представители цхинвальской де-факто администрации провели проверку Ахалгорской центральной больницы. В результате этой проверки, предположительно, была выявлена коррупционная схема, в связи с чем главврач больницы Джемал Бедоев был освобожден с занимаемой должности, и временно на должность главврача была назначена Моника Джиоева. Джиоеву, которая была переведена из Цхинвали, положительно оценивало население и медицинское сообщество. Однако после ее назначения перевод пациентов на территорию, подконтрольную Тбилиси, еще больше осложнился. Согласно приказу главврача, пациентов переводят на лечение только в Цхинвали, несмотря на то, что дорогу, связывающую Ахалгори и Цхинвали, ввиду сложного рельефа, пациентам особенно тяжело осилить», – говорится в заявлении Института изучения демократии.

Согласно этому заявлению, в начале января, несмотря на просьбу родных отправить мужчину 70-ти лет на лечение в Тбилиси, главврач решила перевезти его в Цхинвали. Пациент скончался по дороге. Еще один мужчина умер 12 января. Ему также не позволили продолжить лечение в Тбилиси.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия