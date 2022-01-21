Кандидаты в президенты приступают к апрельским тезисам

Парламент Южной Осетии назначил дату президентских выборов. С сегодняшнего дня официально началась предвыборная кампания, которая завершится в апреле избранием главы государства. Предыдущие выборы президента прошли в 2017 году.

На повестке дня сессии югоосетинского парламента стоял сегодня всего один вопрос – объявление даты проведения очередных президентских выборов в Южной Осетии. В голосовании приняли участие 27 из 34 депутатов. Закон о выборах в республике определяет эту дату так: «Второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и в котором пять лет назад был избран действующий президент». Единогласным решением, которое зачитал вице-спикер Петр Гассиев, следующие выборы главы государства пройдут 10 апреля этого года: «Постановление парламента Республики Южная Осетия по назначению выборов президента РЮО: в соответствии с пунктом 10 ст. 61 Конституции (Основной закон Республики Южная Осетия), парламент РЮО постановляет: первое – выборы президента РЮО назначить на 10 апреля 2022 года…»

Согласно законам Южной Осетии, на пост главы государства может выдвигаться гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий двумя государственными языками – русским и осетинским, постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет. Верхний возрастной предел в законодательстве не определен. Не имеет права быть избранным человек, «признанный судом недееспособным или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; имеющий гражданство иностранного государства, за исключением Российской Федерации; осужденный к лишению свободы за совершение преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление. А также гражданин, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в течение определенного срока, если голосование на выборах президента состоится до истечения установленного судом срока.

На последних выборах президента в 2017 году главными конкурентами оказались действующий на тот момент президент Леонид Тибилов и спикер парламента Анатолий Бибилов, который обошел Тибилова на 6827 голосов избирателей.

После оглашения даты проведения выборов Петр Гассиев, которого цитируют журналисты, «…пожелал будущим кандидатам в президенты проводить свою предвыборную кампанию так, "чтобы нам всем не было стыдно за ту грязь, которая потом выливается в социальных сетях"».

Готовится к выборам и Центральная избирательная комиссия. Продолжает член ЦИК Тимур Кокойты:

«ЦИК работает на постоянной основе, а сегодня был дан старт избирательной кампании. Соответственно, ЦИК уполномочен провести выборы и всю избирательную кампанию. Это организация и проведение выборов, то есть всю техническую работу по подготовке, по регистрации кандидатов, все это заложено в работу ЦИК.

– Когда кандидаты смогут начать регистрацию?

– Думаю, уже после сегодняшнего решения мы (члены ЦИК) соберемся на следующей неделе, проведем, наверное, заседание, пока об этом речи не было, но я думаю, будет заседание, и мы тоже примем решение о начале избирательной кампании. И после этого кандидаты уже будут обращаться.

– Количество кандидатов у нас законодательно ограничено?

– Законодательно оно ограничено в сторону минимума. То есть не менее двух кандидатов должно быть зарегистрировано, чтобы выборы состоялись.

– А так, может и 150 человек зарегистрироваться?

– Хоть все население».

Состав Центральной избирательной комиссии был обновлен в августе 2021 года. Возглавила ЦИК Эмилия Гагиева, которая до этого занимала должность начальника государственно-правового управления администрации президента. Комиссия состоит из 15 человек и сформирована следующим образом: семь из них являются представителями главы государства, еще семь – представителями парламента, председатель ЦИК назначался по представлению президента парламенту.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия