Минкульт продолжает увольнять без объяснения причин

Деятели культуры, ученые, гражданские активисты и оппозиция организовали акцию с требованием отставки министра культуры и спорта Теи Цулукиани. Причиной тому послужили массовые увольнения в музеях, спортивных организациях и Агентстве по охране памятников культурного наследия. Участники акции утверждают, что профессионалов отстраняют из-за того, что те открыто выражают недовольство процессами, происходящими в министерстве.

О своем увольнении Нана Бурчуладзе – сотрудница Музея искусств им. Шалвы Амиранашвили с 47-летним стажем, отвечавшая за направление христианского искусства средних веков, узнала несколько дней назад. Впрочем, официальное извещение получила только сегодня. В документе без каких-либо пояснений говорится, что решение о ее увольнении было принято комиссией по определению компетентности сотрудников. Впрочем, сама Нана Бурчуладзе считает, что ведомство Теи Цулукиани просто избавляется от профессионалов, выражающих недовольство происходящими в Министерстве культуры процессами. Сегодня Бурчуладзе вместе с другими участниками акции, организованной у здания Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, выразила протест в связи с действиями руководства ведомства:

«Конкретной причины моего увольнения в документе не указано. Но скажу, что меня на протяжении полутора часов опрашивали члены комиссии, среди которых был только один искусствовед, и он вообще не задал мне ни одного вопроса, спрашивали только директора (музея), которые по профессии юристы, назначенные госпожой Теей. Вопросы были такие: почему вы подписали петицию? Почему вы против изменений, проходящих в музее?»

Петиция, о которой говорит Нана Бурчуладзе, появилась в сети несколько дней назад. Ее уже подписали почти полторы тысячи граждан – десятки уволенных сотрудников Агентства по охране памятников культурного наследия, музея им. Шалвы Амиранашвили и их единомышленники. Подписавшиеся под виртуальным документом считают, что Цулукиани усилила политический контроль над деятелями культуры, и призывают власти избавить сферу «от советских принципов правления».

Основное требование подписавших петицию, как и участников сегодняшней акции, – отставка министра культуры Теи Цулукиани, говорит бывший директор музея искусств им. Шалвы Амиранашвили Эка Кикнадзе:

«Мы здесь говорим не только об увольнении людей, это часть большого процесса, называющегося убийственной для культуры политикой. Он направлен на остановку развития этой сферы и возвращение в Советский Союз».

Среди участников сегодняшней акции и уже бывший игрок национальной сборной Грузии по регби Симон Маисурадзе. Репрессии коснулись и сферы спорта, утверждает он. А началось все с момента назначения на должность президента Союза регби бизнесмена Иосеба Ткемаладзе, занимавшегося строительством разных объектов в Абастумани и Цхалтубо, по данным многих источников, связанных с именем Бидзины Иванишвили. Тех, кто открыто выступал против властей и инициированных ими изменений, увольняют без объяснений причин, говорит Маисурадзе:

«Меня освободил Сосо Ткемаладзе – де-факто президент Союза регби, шарлатан и человек, назначенный правительством. Часто задерживали выплату зарплат сотрудникам, и он, оправдываясь, обвинил в этом Цулукиани, сказал, что это министр не перечисляет деньги и просит его уволить определенных сотрудников».

Руководство Союза регби Грузии поспешило опровергнуть эту информацию, оправдывая действия министра культуры и спорта.

«СМИ искажают информацию, утверждают, якобы в Союзе регби начата реорганизация и кадровые изменения по требованию министра культуры, спорта и по делам молодежи Теи Цулукиани. Союз регби со всей ответственностью заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Реорганизация и структурные изменения были запланированы и реализованы после консультаций и по согласованию с Международным советом регби с целью оптимизации организации. Примечательно, что структурные изменения, реорганизация и сокращение штата Союза регби были требованиями и предвыборными обещаниями тех регбистов, которые сегодня делают противоположные заявления», – сказано в письменном заявлении организации.

Впрочем, Симон Маисурадзе не единственный спортсмен, открыто заявляющий о кадровых чистках в Союзе регби, таких десятки, утверждает отставной регбист Ираклий Мачханели: «Вчера было регби, сегодня сфера культуры, а завтра… любая другая сфера», – заявил спортсмен.