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Образовательные учреждения Южной Осетии ушли на карантин
Школы и детские сады, учреждения дополнительного образования самопровозглашенной республики Южная Осетия временно приостанавливают работу с субботы, 22 января до 1 февраля.
«Принято решение объявить в образовательных учреждениях республики десятидневный карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике», - сообщили информагентству «Рес» в Министерстве образования республики.
Там отметили, что учебный процесс в школах все-таки будет проводиться, но в дистанционном формате.
По данным Югосетпотребнадзора на утро субботы, за сутки выявлено 123 новых заболевших коронавирусом, (днем ранее 126). В «красной зоне» югоосетинского медцентра на утро субботы проходят лечение 33 человека.
Другие новости дня
Татьяна Москалькова направила в Чечню запрос в связи с похищением матери правозащитника
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила прокурору и омбудсмену Чечни запрос в связи с насильственным вывозом из Нижнего Новгорода в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, сообщает Кавказ.Реалии.
По данным издания Znak.com, Москалькова намерена выяснить, зачем Мусаеву увезли на допрос по делу, где она проходит свидетелем, насильно, и почему ее нельзя было допросить в Нижнем Новгороде. Кроме того, по информации издания «Кавказский узел» (в РФ внесено в список СМИ-иноагентов, но не согласно с этим), телеграмму директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой провести проверку случившегося направил депутат Госсовета Республики Коми Виктор Воробьев.
Сегодня же, сообщает «Комитет против пыток», уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына посетила мужа Мусаевой Сайди Янгулбаева и подробно расспросила его о случившемся и состоянии здоровья Заремы на момент задержания.
Вместе с тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отказался комментировать сложившуюся ситуацию, заявив обратившемуся к нему изданию SOTA, что «не отвечает на вопросы тех людей, которых не знает».
Позднее РИА Новости опубликовало видеозапись, где доставленная в Чечню Мусаева говорит омбудсмену республики Мансуру Солтаеву, что ее обеспечили инсулином, в котором она нуждается, так как страдает диабетом, и не применяли к ней насилия. «Комитет против пыток» приводит комментарий Абубакара Янгулбаева к этому видео: «Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать и сейчас на видео она в очень тяжелом состоянии и просто никакая».
Двое других сыновей Заремы Мусаевой, Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, провели пикет в защиту матери у российского посольства в Вильнюсе.
«Комитет против пыток» запустил сбор подписей под онлайн-петицией, адресованной генпрокурору России Игорю Краснову, министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, а также прокурору, министру внутренних дел и главе Чечни с требованием об освобождении Заремы Мусаевой. Также в ее защиту выступила правозащитная организация Civil Rights Defenders.
- Вчера силовики из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток».
- Сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых, заявив, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Он также утверждает, что по доставлении в Грозный Мусаева якобы «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
В Москве арестован Андрей Новак, хакер группы The Infraud Organization
В Москве арестован Андрей Новак, предполагаемый основатель хакерской группы The Infraud Organization. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, ещё трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест. Это Кирилл Самокутяев, Константин Бергман и Марк Бергман.
Участники группировки похищали реквизиты кредитных карт.
Андрей Новак ранее был объявлен в розыск в Соединённых Штатах по обвинению в кибермошенничестве. Российская сторона не планирует выдавать его властям США, сообщает ТАСС.
В феврале 2018 года сообщалось, что правоохранители задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере $530 млн. Обвинения, были предъявлены (в том числе заочно) 36 лицам, гражданам нескольких стран. Среди них находился и россиянин - Андрей Новак.
- В компании Group-IB, которая в России занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений (ее основатель Илья Сачков арестован в РФ по обвинению в госизмене), заявили тогда, что обвиняемые не были организованной группой, а объединялись на хакерских площадках исключительно для проведения атак.
Абхазский ЦИК зарегистрировал две партии и 15 инициативных групп
21 января в самопровозглашенной республике Абхазия началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. В высший законодательный орган республики избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе.
В первый же день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 15 инициативных групп по выдвижению кандидатами в депутаты:
- Габния Гиви Георгиевич по избирательному округу №20
- Миносян Ашот Ваграмович по избирательному округу № 24
- Кишмария Анас Руслановна по избирательному округу № 35
- Барциц Алмасхан Эдуардович по избирательному округу № 15
- Халбад Дмитрий Гарриевич по избирательному округу № 2
- Халваш Беслан Викторович по избирательному округу № 16
- Шергелия Темур Адамурович по избирательному округу № 35
- Гицба Инар Альбертович по избирательному округу № 1
- Трапизонян Галуст Парнакович по избирательному округу №14
- Демерджиба Самсон Анзорович по избирательному округу №12
- Голандзия Вахтанги Владимирович по избирательному округу №30
- Лацужба Григорий Станиславович по избирательному округу № 27
- Харазия Саид Геннадьевич по избирательному округу № 25
- Авидзба Фазлибей Лизберович по избирательному округу № 22
- Какалия Амиран Георгиевич по избирательному округу № 7
По данным информагентства «Апсныпресс», регистрацию прошли две политические партии:
- Партия экономического развития Абхазии
- Политическая партия «Народный фронт за справедливость и развитие»
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии.
В соответствии со статьей 4 закона о парламентских выборах, выдвижение кандидатов в депутаты парламента начинается за 50 и заканчивается за 30 дней до выборов.
Парламентские выборы указом президента назначены на 12 марта 2022 г. Политические партии вправе выдвинуть по одному кандидату в каждом из избирательных округов. Политическая партия вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами данной политической партии, а также граждан, не являющихся членами данной или иной политической партии. Политическая партия не вправе выдвинуть кандидатами граждан, являющихся членами иных политических партий.
При выдвижении кандидатов в парламент от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Инициативная группа регистрируется в Центральной избирательной комиссии. Для выдвижения кандидата в депутаты парламента от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 200, но не более 250 подписей избирателей округа.
В Южной Осетии выявили еще 123 заболевших ковидом за сутки
Югосетпотребнадзор за сутки выявил 123 новых заболевших коронавирусом, (днем ранее 126), - это данные проведенных 282 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 688 жителей республики, 10 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 990, 10 302 – выздоровели», - уточнила информагентству «Рес» сегодня, 22 января, глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
С начала января в самопровозглашенной республике наблюдается резкий рост случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 58 691 исследование на COVID-19.
За первую учебную неделю в Грузии на дистанционку перевели 21 школу
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Грузии, в школах страны созданы максимально безопасные условия и резкого увеличения случаев заражения не наблюдается. Это следует из заявления Министерства образования и науки, распространенного сегодня, 22 января.
Учебный процесс возобновился в Грузии с 17 января. За первую неделю весеннего семестра коронавирус подтвердился у 0,8% педагогов и 0,1% учащихся.
Как указывают в министерстве, при выявлении COVID-19, в целях предотвращения внутреннего распространения, школы по-прежнему действуют в соответствии с рекомендациями, полученными от представителей сферы здравоохранения, - отдельный класс или школу незамедлительно переводят на дистанционное обучение.
На данном этапе на дистанционном обучении остается 21 школа и 84 отдельных класса. Кроме того, 80 учителей, относящихся к группе риска, выразили желание работать на «удаленке». В настоящее время вакцинировано 73,5% педагогов и представителей администрации школ.
Во втором семестре Минобразования по-прежнему дает родителям возможность выбирать форму обучения и при желании перейти на дистанционный режим. Также перейти на дистанционное обучение могут педагоги из риск-групп.
Три землетрясения зафиксированы в Грузии за ночь
Сразу несколько землетрясений произошли в Грузии накануне ночью. Об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Впервые подземные толчки были зафиксированы в 02:28 по тбилисскому времени в 25 километрах е западу от районного центра Дманиси, недалеко от села Самеба. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров.
Затем последовал один афтершок с разницей в 11 минут. Его магнитуда составила 3 балла.
В этой же зоне землетрясение магнитудой 3,7 произошло сегодня утром, в 04:46. На этот раз его гипоцентр находился на глубине всего двух километров.
- В последнее время село Самеба, находящееся на границе между Дманиси и Ниноцминда (регионы Квемо-Картли и Самцхе-Джавахети), стало активной сейсмической зоной. Подземные толчки там происходят практически ежедневно. Самое сильное землетрясение из тех, что произошли возле Самеба за последние месяцы, было зафиксировано 16 августа. Его магнитуда составила 5,1.
- Сейсмологи отмечают, что подземные толчки в этом регионе довольно активны, однако их сила ниже среднего – 3-4. Соответственно их фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
- Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями.
Визит евродепутатов в Тбилиси отменили из-за председателя парламента Грузии
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече группе депутатов Европарламента (ЕП) по причине загруженного рабочего графика, после чего они отменили свой визит в Тбилиси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕП в пятницу.
С целью начала «диалога Жана Моне» визит планировали члены Европарламента, работающие по вопросам Грузии: Виола фон Крамон-Таубадель («Зеленые», Германия), Мириам Лексманн (EPP, Словакия) и Марина Кальюранд (S&D, Эстония), сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как фасилитаторы «диалога Жана Моне» мы сожалеем, что визит в Тбилиси, запланированный на 21-22 января, не состоится, поскольку председатель Шалва Папуашвили не нашел времени для участия», - сказано в заявлении. Они подчеркивают, что их усилия призваны содействовать «развитию межпартийного диалога для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия».
«Мы сожалеем, что на данном этапе не выполнены политические условия, необходимые для начала этого амбициозного процесса. Мы считаем, что парламент Грузии играет ключевую роль и несет ответственность за устранение сохраняющейся и пагубной политической поляризации в стране и продвижение инклюзивной и реформистской повестки дня», - говорится в сообщении.
Депутаты ЕП добавляют, что их предложение о начале «диалога Жана Моне» остается в силе, и они готовы помочь парламенту Грузии, «учитывая серьезные проблемы, с которыми сталкивается страна, и ожидания граждан».
- Принятие формы «диалога Жана Моне» было одним из пунктов соглашения, инициированного 19 апреля 2021 года при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля с целью разрешения политического кризиса в стране. В конце августа правящая «Грузинская мечта» в одностороннем порядке покинула договор.
- «Диалог Жана Моне» - инструмент, разработанный Европарламентом за мир и демократию, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Формат предусматривает диалог между политическими лидерами для достижения консенсуса по важным для национальной политики вопросам. Впервые «Диалог Жана Моне» был применен в 2016 году в рамках сотрудничества Европарламента с Верховной Радой Украины.
Грузия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом
Число случаев заражения коронавирусом в Грузии за прошедшие сутки увеличилось на 11 039, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.
Специалисты предупреждали, что в связи с распространением омикрон-штамма и слабого контроля ковид-регуляций, после новогодних праздников число заражений резко вырастет. Прежний максимум по количеству выявленных за сутки фактов инфицирования был зафиксирован накануне, 21 января, и составлял 8 767.
Сегодняшние данные получены на основании проведения более 63,8 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 17,28%, за две недели – 11,98%, за семь дней – 14,32%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 041 749.
Около 55% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 6 027. В Аджарии выявили 1 167 случаев заражения, в Имерети – 1 323, в Квемо Картли – 512, в Самегрело и Земо Сванети – 500, в Шида Картли – 475, в Кахетии – 366, в Гурии – 218, в Самцхе-Джавахети – 208, в Мцхета-Мтианети – 203, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 40.
От ковида умерли еще 42 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 673.
Выздоровели 5 199 человек, их общее число выросло до 956 627.
На данный момент в Грузии 70 423 активных случая коронавируса. Из них 4 422 (более 6% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 989 пациентов тяжелое, 275 подключены к аппаратам ИВЛ. 1 921 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 64 040 лечатся на дому.
В Тбилиси готовы к возобновлению авиасообщения с РФ
В случае позитивного решения Москвы власти Грузия готовы будут возобновить авиасообщение с РФ сразу после улучшения ситуации по COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.
«Если российская сторона готова, желает и имеет волю, чтобы восстановить рейсы, этому ничего не противостоит… При наличии позитивного подхода, несмотря на пандемию, мы можем обсуждать этот вопрос на рабочем уровне и предпринять конкретные шаги для того, чтобы, как только пандемия предоставит возможность, сразу после улучшения ситуации, восстановить авиарейсы», - заявил Абашидзе в комментарии Общественному вещателю Грузии.
Одновременно он подчеркнул, что Грузия полностью безопасна для граждан РФ, что подтверждает опыт миллионов российских туристов, посещавших страну за последние годы.
«Постановка вопроса о безопасности лишена каких-либо оснований. Кроме того, они упоминают антироссийскую риторику. Мы же отвечаем, что мы не можем запретить здесь критику, тем более, если для критики есть основания», - добавил Абашидзе.
- Прямое авиасообщение между Грузией и Россией приостановлено с 8 июля 2019 года по решению президента РФ Владимира Путина на фоне акций протеста в Тбилиси, вызванных приездом в Грузию российского депутата-коммуниста Сергея Гаврилова.
- В течение двух последних лет вопрос обсуждался в рамках переговоров Абашидзе и его российского коллеги Григория Карасина. Их регулярные встречи в Праге представляют собой неформального диалога Грузии и РФ, который проводится с 2012 года в условиях отсутствия дипломатических отношений.
Рамзан Кадыров выступил с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в своем телеграм-канале ситуацию с насильственным вывозом в Чечню Заремы Мусаевой, матери правозащитника Абубакара Янгулбаева.
«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей», – заявил Кадыров.
Кадыров утверждает, будто Мусаева, сегодня доставленная в Грозный, «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза»: «Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения».
При этом вчера во время задержания Мусаева была избита и потеряла сознание, а увозившие ее чеченские силовики не позволили ей ни одеться, ни взять инсулин, в котором она постоянно нуждается, так как страдает диабетом, сообщает Кавказ.Реалии.
Кадыров обвинил одного из сыновей Янгулбаевых в том, что тот выступает с «прямыми и открытыми угрозами» в его адрес: «Говорит, что не простит мне такое».
По заявлению Кадырова, акция в отношении семьи Янгулбаевых была «согласована с коллегами на местах», а «правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия». Кроме того, Кадыров призвал Верховный суд России лишить Сайди Янгулбаева судейского статуса.
- 20 января силовики из Чечни ворвались в квартиру Янгулбаевых в Нижнем Новгороде. У них были документы на привод Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой в Чечню для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Поскольку судейский статус Сайди Янгулбаева обеспечивает ему неприкосновенность, силовики вывезли только Зарему Мусаеву, при этом избив всех, кто в это время находился в квартире, включая членов семьи Янгулбаевых, адвоката и сотрудников «Комитета против пыток». С этого момента и до заявления Кадырова о местонахождении и судьбе Мусаевой не было никаких сведений.
- 28 декабря в Пятигорске был задержан старший сын Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, которого допросили как свидетеля по уголовному делу по статье о публичных призывах к терроризму, считая его причастным к оппозиционному телеграмм-каналу 1ADAT. Чеченские силовики провели у него обыск, изъяли телефон и ноутбук. В интервью Кавказ.Реалии он рассказывал, что в Чечне силовики забрали в отдел полиции его родственников.
Грузинская прокремлевская партия призвала к диалогу с Россией и сообщила о визите в Москву
Грузия должна начать прямой диалог с Россией и присоединиться к региональной платформе «3+3». Об этом заявил Зураб Махарадзе, председатель «Консервативного движения» – антизападной и прокремлевской партии, созданной на базе радикальной организации Alt-Info.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, Махарадзе отметил, что в случае вторжения России Грузия, скорее всего, тоже столкнется с аналогичной угрозой. Именно поэтому, считает он, необходимо стать частью формата «3+3», призванного объединить страны Южного Кавказа – Грузию, Армению и Азербайджан, и три региональных державы – Россию, Турцию и Иран. Критики проекта считают, что его цель – выдавить из региона Запад, пишет SOVA.
Официальный Тбилиси неоднократно заявлял, что не намерен присоединяться к платформе, и не участвовал в ее встречах. Махарадзе, однако, называет такую политику «нерациональной».
«У нас есть конкретное предложение, которым грузинское государство не воспользовалось, – это присоединиться к формату «3+3». Нам прямо сказали, что там нет каких-либо предварительных обязательств. Это место, где член НАТО Турция, Российская Федерация и Иран, а также Армения и Азербайджан, воевавшие в 2020 году, находят возможность говорить друг с другом. И единственная страна в регионе, которая проявляет упрямство и действует нерационально, это Грузия».
Зураб Махарадзе также вновь заявил о важности прямого диалога с Россией, добавив, что в условиях «недееспособного политического спектра» их партия «принимается за дело». Он считает, что дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой должны быть восстановлены «на том уровне, который возможен». И «Консервативное движение» предпримет действия в этом направлении. При этом председатель партии сообщил, что они уже провели онлайн-конференцию с депутатами Госдумы РФ и «со стороны Российской Федерации возникло желание провести более масштабную встречу на более высоком уровне и начать прямой диалог».
В свою очередь генеральный секретарь «Консервативного движения» Георгий Кардава сообщил, что визит в Россию состоится в ближайшее время, и в рамках поездки планируются встречи с представителями законодательной и исполнительной власти РФ.
В Женеве прошли переговоры Блинкена и Лаврова. Итоги
В Женеве в пятницу прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций.
Переговоры продолжались около полутора часов. Трансляции итоговых пресс-конференций как Лаврова, так и Блинкена вел телеканал «Настоящее Время»:
Лавров по итогам встречи назвал ее промежуточной. Он заявил, что американская сторона пообещала на будущей неделе представить письменный ответ на российские требования о так называемых гарантиях безопасности.
Глава МИД России подтвердил, что на встрече обсуждалась ситуация вокруг Украины, в том числе опасения США относительно возможного российского вторжения в эту страну. По словам Лаврова, официальные представители России никогда не угрожали «украинскому народу». По его словам, Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против Украины.
По словам Блинкена, целью встречи было понять, готова ли Россия далее придерживаться дипломатического пути. Блинкен подтвердил, что после консультаций с союзниками США передадут России свой письменный ответ на ее требования. Как заявил госсекретарь, США и их союзники готовы вести переговоры по этому вопросу, и сказал, что у Запада тоже есть свои предложения к России.
Госсекретарь отметил, что Россия должна выбрать дипломатию, а не продолжение агрессии против Украины. По словам госсекретаря, в качестве доказательства того, что Россия не готовит агрессию, ей следовало бы отвести свои войска от границ этой страны - о чём он сказал Лаврову.
Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарем вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи «прорыва», но надеется, что она поможет прояснить позицию США.
Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.
О переговорах Блинкена и Лаврова стало известно только на этой неделе. В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провел переговоры с представителями союзников и партнеров Соединенных Штатов.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от приема в НАТО Украины и Грузии, а также вернуть вооруженные силы и военную инфраструктуру Североатлантического союза в Европе к положению на 1997 год. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе. При этом США подчеркивают, что видят главной темой переговоров ситуацию вокруг Украины, а Россия считает, что главная их тема – ее требования.
- Страны Запада, не обещая Украине военной поддержки в случае широкомасштабного российского вторжения, заявляют, что, если оно произойдет, помогут Киеву поставками оружия, а также наложат на Россию «небывалые» санкции. Москва отрицает планы вторжения.
В Абхазии предложили смягчить отдельные ковид-ограничения
Текущей эпидемиологической ситуации и работе региональных санитарно-эпидемиологических служб посвящалась рабочая встреча премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анкваба с главным санитарным врачом Людмилой Скорик.
Как сообщает пресс-служба абхазского Кабмина, главный санитарный врач оценила текущую ситуацию как сложную, но стабильную. По её словам, на сегодняшний день в стране пока не подтверждены случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
Людмила Скорик предложила скорректировать некоторые положения распоряжения президента «О мерах по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19», принятого в августе 2021 года. В частности, по её мнению, можно рекомендовать смягчить отдельные ограничения в отношении объектов общественного питания, культурного и спортивного назначения.
Людмила Скорик также предложила внести в действующее распоряжение изменения, касающиеся допуска на работу сотрудников бюджетных учреждений, не прошедших двухэтапную вакцинацию.
В Эргнети обсудили вопрос без вести пропавших жителей Южной Осетии
В селе Эргнети прошла встреча, на которой обсудили вопрос без вести пропавших в 2008 году жителей Южной Осетии. В ней приняли участие новоназначенный Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Виорела Мошану, глава Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Свимонишвили и родственники без вести пропавших. Об этом передает грузинская службы Радио Свобода, указывая, что решить организационные вопросы, связанные со встречей, помогла Миссия наблюдателей ЕС.
Глава Ассоциации молодых юристов Грузии не стал рассказывать о содержании встречи, заявив, что она носила гуманитарный характер.
«Все детали относительно встречи – конфиденциальны», – заявил Свимонишвили.
Речь идёт о троих жителях Южной Осетии – Алане Хачирове, Алане Хугаеве и Солтане Плиеве. Они пропали 13 октября 2008 года, после чего, по некоторым данным, находились в руках грузинских силовых структур. Однако их дальнейшую судьбу прояснить не удалось.
Генеральная прокуратура Грузии проводила расследование по данному делу, в 2013 году матери пропавших молодых людей встретились в Тбилиси с генеральным прокурором Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, родственников без вести пропавших теперь опросят повторно.
- Накануне в Эргнети прошла 104-aя по счету и первая в этом году встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Грузинская сторона поставила вопрос об освобождении шестерых граждан Грузии, содержащихся в цхинвальской тюрьме. Среди них – Мамука Чхиквадзе, бывший военный, который, как опасаются его бывшие соратники, мог стать жертвой бесчеловечного обращения в Цхинвали.
МИД РФ рассчитывает на более взвешенную политику Грузии по отношению к России
В Министерстве иностранных дел России вновь назвали условия восстановления авиасообщения с Грузией. Как сообщается на сайте российского ведомства, запрет носит временный характер.
«Неоднократно обозначали условия его отмены. Они хорошо известны грузинской стороне. Речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении угроз для безопасности наших граждан. Не можем также не учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку. Россия была вынуждена пойти на упомянутые ограничения, реагируя на известную провокацию грузинских радикалов», – сказано в заявлении МИД РФ.
Российское ведомство также указывает на необходимость нормализации российско-грузинских отношений.
«Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей – все это отвечает интересам народов двух наших стран. Однако такой процесс должен быть улицей с двусторонним движением. Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику», – говорится в заявлении.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
В Грузии проходят акции из-за повышения тарифов на электроэнергию
Акции против повышения тарифов на электроэнергию прошли сегодня в трех крупнейших городах Грузии – в Тбилиси, Кутаиси и Батуми.
В столице протестующие собрались у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) и гражданские активисты требовали возвращения к тарифам, действующим до 2015 года, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Подорожание, которое отразится на квитанциях в конце января 2022 года, не должно коснуться ни одного гражданина… Мы требуем не понижения тарифа, а возвращения к прежнему – к 14 тетри, который, между прочим, они сами установили», – заявил член ЕНД Леван Хабеишвили.
В Батуми демонстранты собрались у здания правительства Аджарии. Протестующие пришли с плакатами с надписью – «2012 год — 1кВт электричества 11 тетри, 2022 год – 1 кВт 26,5 тетри», «Живите с такой правдой», «Действуй».
«В этот жуткий холод большая часть населения Батуми может остаться без электроэнергии, потому что они просто не смогут заплатить сумму», – заявил член ЕНД Георгий Киртадзе.
В Кутаиси акция против подорожания тарифов на электроэнергию прошла у здания мэрии, где собрались представители оппозиционной партии ЕНД и их сторонники. По словам председателя фракции «Единое национальное движение» Гига Шушания, местные власти думают только о собственном благополучии и не заботятся о нуждах населения.
Шушания также обратится с письмом к краевой администрации, потребовав от местных властей огласить план действий в связи со сложившейся ситуацией.
По решению правительства Грузии, в связи с подорожанием электроэнергии в стране начала работать программа субсидирования социально незащищенных граждан. Заявляется, что ее бенефициарами станут около 1 миллиона человек. При этом, чтобы получить субсидии, абонентам необходимо ограничить потребление электроэнергии до 200 кВт/час в месяц.
Тарифы на электроэнергию в Грузии выросли с 1 января 2021 года, но в течение прошлого года также действовала программа субсидирования.
В Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри (около 5.8 центов), до 301 кВт/час – 22,053 тетри (около 7 центов), свыше 301 – 26,537 тетри (около 8.5 центов).
В регионах же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри (5.7 центов), до 301 кВт/час – 21,707 тетри (7 центов), свыше 301 – 26,227 тетри (около 8.5 центов).
В Грузии пациент ковид-больницы пытался перерезать горло медсестре. ВИДЕО
В Грузии пациент ковид-клиники напал на медсестру. Информацию распространяет Ассоциации защиты прав врачей.
Случай произошел 21 декабря 2021 года в одной из районных больниц. Инфицированный коронавирусом мужчина средних лет острым предметом нанес медсестре ранения в область горла и щеки, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Зайдя, медсестра сразу заметила, что пациент обеспокоен. Она подала ему кислородную маску и хотела измерить концентрацию кислорода в его крови. Именно в это время пациент схватил ее за горло и несколько раз ударил острым предметом», – рассказала журналистам глава Ассоциации защиты прав врачей Саломе Лилуа.
Причины нападения неизвестны. По словам Лилуа, мужчина лечился от ковида в больнице в течение нескольких недель. За это время у него не происходило конфликтов с медсестрой и другим персоналом клиники, добавила она.
Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. На раны ей пришлось наложить швы. После прохождения курса реабилитации ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Нападавшего задержали. В настоящее время он помещен в лечебное пенитенциарное учреждение №18 при Глданской тюрьме (Тбилиси).
Лилуа подчеркнула, что факты нападений на медицинских работников в последнее время участились. Ассоциация защиты прав врачей осуждает насилие и призывает государство принять более эффективные меры для защиты сотрудников больниц.
В Женеве прошли переговоры Энтони Блинкена и Сергея Лаврова
В Женеве в пятницу прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча прошла с участием членов делегаций.
По сообщению ТАСС, переговоры продолжались около полутора часов. Об их результатах пока не сообщалось. Ожидаются пресс-конференции как Лаврова, так и Блинкена:
Лавров в начале встречи заявил, что хочет обсудить с госсекретарём вопрос о так называемых гарантиях безопасности для России. Он сказал, что не ожидает от встречи "прорыва", но надеется, что она поможет прояснить позицию США.
Блинкен, со своей стороны, сказал, что встреча – это часть усилий США и их союзников по предотвращению новой агрессии России против Украины. Он вновь повторил, что в случае вторжения в Украину Россия встретит быстрый и единый ответ со стороны союзников. Блинкен также сказал, что поднимет тему находящихся в российских колониях граждан США. По словам госсекретаря, он не ожидает, что все разногласия разрешатся в ходе одной встречи, однако поиски дипломатического решения конфликта необходимо продолжать.
О переговорах Блинкена и Лаврова стало известно только на этой неделе. В последние дни госсекретарь США посетил Киев и Берлин, где провёл переговоры с представителями союзников и партнёров Соединённых Штатов. С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. В последние недели страны Запада прямо говорят о реальной угрозе российского вторжения в эту страну.
Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от приёма в НАТО Украины и Грузии, а также вернуть вооружённые силы и военную инфраструктуру Североатлантического союза в Европе к положению на 1997 год. На прошлой неделе прошли переговоры между Россией и странами Запада по вопросу об этих гарантиях. Хотя Запад фактически отверг требования России, Москва настаивает на письменном ответе. При этом США подчёркивают, что видят главной темой переговоров ситуацию вокруг Украины, а Россия считает, что главная их тема – её требования.
Страны Запада, не обещая Украине военной поддержки в случае широкомасштабного российского вторжения, заявляют, что, если оно произойдёт, помогут Киеву поставками оружия, а также наложат на Россию "небывалые" санкции. Москва отрицает планы вторжения.
Абхазский МИД обязал органы исполнительной власти информировать ведомство о любых международных контактах
МИД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовал комментарий заместителя главы ведомства Ираклия Тужба. По его словам, органы исполнительной власти обязаны информировать МИД об осуществляемой ими международной деятельности и любых международных контактах: официальных поездках, консультациях и переговорах, предполагаемых к подписанию документах и других договоренностях.
Тужба указывает, что абхазский МИД является главным координирующим органом в области отношений с иностранными государствами и международными организациями, осуществляет общий контроль за выполнением международных обязательств, реализует внешнеполитический курс президента.
Ведомство ссылается на абхазскую конституцию и указ президента «О координирующей роли Министерства иностранных дел Республики Абхазия в проведении единой внешней политики».
«Хотел бы подчеркнуть, что работа в этом направлении будет усилена. В целях практической реализации положений указа, в Министерстве утверждена система координации и взаимодействия внешнеполитического ведомства с органами государственной власти. Даны конкретные поручения сотрудникам МИД Абхазии, которые будут осуществлять прямое взаимодействие с органами исполнительной власти, администрациями городов и районов», – заявляет Тужба.
Он надеется, что органы исполнительной власти обратят пристальное внимание на этот аспект и в соответствии с действующими нормами будут оказывать ведомству максимальную поддержку.
«Эффективность нашей внешней политики будет определяться единством и согласованностью наших действий», – добавил он.
- В декабре в абхазском ведомстве заявили, что иностранные неправительственные и международные организации должны согласовывать с МИДом проведение любых встреч с участием абхазской общественности и представителей Грузии. Речь идёт, в частности, о круглых столах, дискуссиях, семинарах, встречах с представителями руководства и общественных организаций Грузии.
- Глава ведомства Инал Ардзинба в интервью Абхазскому телевидению заявил, что МИД будет анализировать программы и проекты иностранных неправительственных и международных организаций перед их реализацией. По его словам, особое внимание будет уделено грузинскому направлению. «Все, что происходит касательно Грузии, мы должны знать обязательно», – сказал Ардзинба.
- 19 января Инал Ардзинба раскритиковал проекты, связанные с грузино-абхазским диалогом. Проект COBERM (Confidence Building Early Response Mechanism – Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия) он назвал недопустимым, нацеленным на введение в заблуждение граждан Абхазии, установление прямого диалога между абхазами и грузинами на уровне экспертов и молодежи. «Реализация этого проекта недопустима на территории Абхазии. Запишите это себе, и не делайте больше такие проекты. Мы вам запрещаем этим заниматься», – сказал он на встрече с представителем ПРООН.
В России зафиксировали максимум случаев заражения COVID-19 с начала пандемии
В России за прошедшие сутки зафиксировали 49 513 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это максимальный показатель суточной заболеваемости за все время пандемии.
Большего всего новых случаев заболевания в Москве – 15 987 человек. Это тоже максимум за все время эпидемии. Днем раннее оперштаб сообщал о 11 557 заразившихся.
Новый суточный максимум по заболевшим также зафиксирован в Санкт-Петербурге – 5922 случаев.
Кроме того, 4424 новых заболевших выявлено в Московской области, 1 116 – в Нижегородской области, 785 – в Воронежской области, 779 – в Самарской области, 744 – в Ставропольском крае, 733 – в Свердловской области.
Общее число заболевших в стране достигло 10 987 774 человек. За все время наблюдений, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 324 752 человек, в том числе 692 человека за прошедшие сутки. Выздоровели 9 975 052 человек, в том числе за последние сутки из больниц выписались 24 719 пациентов.
Власти России предупреждали, что страну ожидает резкий рост заболеваемости из-за нового штамма омикрон. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что первый удар примет на себя Москва.
Мэр столицы Сергей Собянин также предупредил, что число госпитализаций и случаев заболевания будет расти в дальнейшем в связи с резким увеличением числа заболевших омикроном.
"На той неделе число заболевших выросло в два раза, на этой неделе – снова в два раза вырастет. Скорее всего, в такой динамике будут происходить события. Сколько недель этот рост будет продолжаться, покажет практика. Пока европейские города растут как минимум месяц в такой динамике", – сказал он.
По данным ВОЗ, число заболевших омикроном в мире удваивается каждые три дня. В связи с распространением этого штамма Госдума 17 января единогласно сняла с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественных местах из-за "новых вызовов", которые ожидают Россию.
Ученые из Киотского университета выяснили, что новый штамм в 4,2 раза заразнее на ранней стадии, чем штамм дельта. Также омикрон, по данным ученых, в 70 раз быстрее дельты размножается в бронхах. Поэтому омикрон стремительно вытесняет другие штаммы по всему миру. Увеличение числа зараженных при этом почти не сопровождается ростом числа смертей.
Украина: Россия ведёт «активный набор наёмников» для отправки в Донбасс
Военная разведка Украины утверждает, что Россия в последние недели укрепляет вооружённую группировку в неподконтрольных Украине районах Донбасса. Согласно сообщению украинской разведки, в распоряжение поддерживаемых Россией сепаратистов с начала января поступили более 7 тысяч тонн топлива, танки и самоходные артиллерийские установки, другое вооружение и боеприпасы.
Также, как говорится в сообщении, в вербовочных центрах на территории России осуществляется "активный набор наёмников", которые после прохождения интенсивной подготовки направляются в Донецкую и Луганскую области.
Сообщения поступают на фоне развёртывания у границ с Украиной крупной группировки российских войск. США и их союзники считают, что Россия в ближайшее время может начать широкомасштабное вторжение на территорию Украины - хотя объёмы и цели предполагаемого вторжения пока не вполне ясны.
Ведущие представители США, включая госсекретаря и президента, заявляют, что даже если один российский военнослужащий пересечёт границу Украины, это будет считаться вторжением и повлечёт за собой реакцию Запада (неясно, впрочем, относится ли это заявление к аннексированному Крыму, где российские войска размещены открыто, и к контролируемым сепаратистами территориям Донбасса, где, как утверждает Москва, российских войск нет). При этом США указывают на то, что Россия может, как и ранее, использовать "гибридную" тактику, без открытого участия своих военнослужащих. Ясности о том, какие меры примет Запад в ответ на такую тактику, пока нет.
Сепаратисты так называемой "ДНР" утверждают, что Украина перебросила в Донбасс восемь реактивных систем "Смерч" и "Ураган", и считают это подготовкой к "развязыванию активных боевых действий" в регионе. Киев неоднократно заявлял, что не готовит наступления в Донбассе.
- В последние дни внимание привлекает переброска российских военных и техники с Дальнего Востока на Запад. Как отмечается в расследовании Радио Свобода и CIT, часть военнослужащих едет на учения в Беларусь, которые пройдут в феврале, однако другая часть отправляется к границе с Украиной в длительные командировки.
- В пятницу "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ пишет, что два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" направлены по железной дороге с Дальнего Востока в Беларусь. По прибытию "к местам выполнения учебных задач" на "незнакомые полигоны" Беларуси российские военные проведут маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание оборудование и заступят на учебное боевое дежурство по ПВО, сообщили в военном ведомстве.
Глава МИД Британии: в Украине Россию могут ждать новый Афганистан и Чечня
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предостерегла Россию от военного вторжения в Украину. Выступая в Австралии, она призвала президента России Владимира Путина не совершать "огромную стратегическую ошибку" и отказаться от предполагаемых планов агрессии.
По словам Трасс, вторжение покажет, что Кремль "не выучил уроки истории". Широкомасштабные боевые действия, по мнению министра, приведут к потере множества жизней, в том числе российских военных. В этом контексте министр упомянула войну в Афганистане, которую вёл Советский Союз, и войны в Чечне.
В контексте российских угроз Украине, а также аннексии Крыма и конфликта в Донбассе Трасс напомнила о Будапештском меморандуме 1994 года, в котором Россия обязалась защищать территориальную целостность Украины.
По словам британского министра, в случае российского вторжения Запад введёт против России "очень серьёзные санкции". Кроме того, Британия поставляет Украине оружие – недавно было объявлено, в частности, о поставках противотанкового вооружения, что вызвало критику в Москве.
Трасс в своём выступлении обрушилась с резкой критикой как на Путина, так и на китайского лидера Си Цзиньпина. Она назвала Россию и Китай "глобальными агрессорами", которые "экспортируют диктатуру", поддерживая руководство таких стран, как Беларусь, КНДР и Мьянма. По словам британского министра, глобальные агрессоры сейчас наиболее сильны со времён Второй мировой войны. Им может противостоять только единство мировых демократий – "свободного мира". Страны Запада, по мнению Трасс, должны сотрудничать с такими государствами, как Австралия, Израиль, Индия, Япония и Индонезия.
Как заявила Трасс, Западу необходимо подумать о снижении экономической зависимости от России, подобно тому, как Австралия снижает зависимость от торговли с Китаем.
Выборы югоосетинского президента пройдут 10 апреля
Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия официально объявил о дате проведения очередных президентских выборов, они пройдут 10 апреля. Решение принято единогласно на заседании парламента, пишет агентство «Рес». В голосовании приняли участие 27 из 34 депутатов.
Вопрос на заседание вынес вице-спикер Петр Гассиев. Согласно закону о выборах, они должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и в котором был избран действующий президент.
Действующий югоосетинский лидер Анатолий Бибилов прокомментировал назначение даты выборов в своем Telegram-канале.
«Всем будущим кандидатам желаю честной борьбы и работы на благо нашей Республики!» – написал он.
Ранее в югоосетинском парламенте не смогли отрешить Бибилова от должности. Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
Володин: Дума обсудит предложение о признании «ДНР» и «ЛНР»
На следующей неделе в Госдуме пройдут консультации с главами фракций по проекту КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости сепаратистских республик на востоке Украины. Затем документ рассмотрит Совет Думы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет "оккупировать Украину". "И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить", — подчеркнул Володин и добавил, что Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".
В среду депутаты из фракции КПРФ, включая её лидера Геннадия Зюганова, внесли в Госдуму проект постановления палаты, в котором предлагают официально обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР".
В тексте обращения заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа".
Обращение к Путину сделано на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины. Многочисленные источники сообщают о концентрации значительной группировки российских войск в регионе. Власти западных стран подозревают Москву в подготовке полномасштабного военного вторжения. Кремль это категорически отрицает.
Накануне Госдепартамент опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию. Россия стремится убедить собственных граждан в необходимости военной операции на украинской территории, обвиняя Киев и страны Запада в намерениях спровоцировать глобальный конфликт, отмечают в Госдепартаменте
Нынешний кризис спровоцировала Москва, разместив более 100 тысяч военных на границе с Украиной, никаких подобных военных действий на украинской стороне границы не проводилось. "Россия обвиняет в собственной агрессии других, но именно Москва должна положить конец этому кризису мирным путем с помощью деэскалации и дипломатии ", - подчёркивают в американском внешнеполитическом ведомстве.
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