В Грузии социальные агенты согласились прекратить забастовку

Социальные работники заявили о прекращении забастовки после того, как Минздрав Грузии согласился выполнить ряд их требований. Об этом говорится в заявлении профсоюзной организации «Сеть солидарности», распространенном сегодня, 22 января, в Facebook.

С начала недели в Грузии продолжают забастовку до 400 сотрудников Агентства социального обслуживания при Минздраве. Работа ведомства, штат которого насчитывает порядка 600 человек, фактически парализована, сообщает агентство «Новости-Грузия». Накануне протестующие провели встречу с заместителем министра здравоохранения Тамар Баркалая.

Согласно заявлению, они согласились прекратить забастовку на следующих условиях:

увеличение заработной платы на 40%-60%;

назначение оплачиваемых декретных отпусков;

участники протестов получат зарплату и за дни забастовки;

соцагенты и старшие соцагенты будут обеспечены транспортом;

контракты со сроком действия на месяц будут аннулированы, вместо них со всеми сотрудниками подпишут договоры сроком на 1 год;

будет создана специальная площадка для коммуникации между сотрудниками и работодателем;

система надбавок будет улучшена.

«Это только начало, наша профсоюзная коллективная борьба продолжается», - говорится в заявлении.

Как сообщил накануне Минздрав, фиксированная заработная плата социального агента будет увеличена с 250 до 400 лари (около 130 долларов вместо 80), а зарплата старшего соцагента – с 550 до 700 лари (около 230 долларов вместо 180). Заработная плата сотрудников агентства низшего и среднего звена вырастет с 40% до 60%. Кроме того, по заявлению министерства, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).

Бастующие соцработники требовали 100-процентного повышения зарплат. Это означает, что фиксированная зарплата социальных агентов должна составлять 500, а не 400 лари, как это предлагает Минздрав, а для старших сотрудников – 1100 лари (360 долларов).