Ночные клубы в Грузии решили открыться после спада заболеваемости COVID

Ночные клубы в Грузии планируют возобновить работу после прохождения пика новой волны коронавируса. Об этом говорится в заявлении «Союза культурной и творческой индустрии Грузии» (act4culture), объединяющего владельцев ночных клубов, музыкантов и ивент-менеджеров.

Грузия переживает взрывной рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма «омикрон». В субботу в стране с населением 3,7 миллиона человек было зафиксировано 11 039 новых случаев заражения. Впервые с начала пандемии этот показатель оказался пятизначным, пишет агентство «Новости-Грузия».

«После совместных обсуждений мы приняли решение, что возобновим деятельность с соблюдением протокола после того, как пик распространения вируса пойдет на спад», - сказано в обращении.

Ориентировочной датой открытия называется 4-5 марта. Как поясняют авторы заявления, из опыта других стран известно, что в случае омикрон-штамма заболеваемость идет на спад по истечении 45 дней. При этом они подчеркивают, что будут внимательно следить за динамикой распространения вируса и постараются надлежащим образом подготовиться к работе за полтора месяца.

С этой целью владельцы клубов призывают власти к сотрудничеству «на принципах равенства и справедливости», предостерегая от «очередного дискриминационного решения». Здесь же они подчеркивают, что «готовы принципиально, последовательно и справедливо защищать свои собственные права и права своих гостей».