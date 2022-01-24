Оппозиционные фракции парламента Грузии опубликовали заявление по Украине

Парламентские фракции «Группа реформ», «Национальное движение» и «Лело» выступили с совместным заявлением по Украине.

В заявлении сказано, что парламентская оппозиция и большинство совместно должны принять парламентскую резолюцию в поддержку Украины, чтобы выразить общегосударственную, многопартийную позицию поддержки стратегического друга и партнера.

Кроме того, в заявлении затронуты следующие вопросы:

Активизация Грузино-украинской группы друзей и организация совместного визита парламентского большинства и оппозиции в Киев в ближайшие дни для демонстрации совместной поддержки; Встреча с министром иностранных дел и министром обороны в формате комитета в парламенте Грузии на этой неделе для обсуждения текущих событий в Украине.

Подписавшие заявление депутаты призвали премьер-министра Грузии «созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных угроз в отношении Грузии и региона в свете возобновления агрессии России против Украины и разработки соответствующих мероприятий», пишет агентство «Новости-Грузия».

«В парламенте Грузии также инициирована резолюция в поддержку членства Грузии в НАТО. Парламент должен рассмотреть и принять совместную резолюцию по этому вопросу на ближайшей парламентской сессии.

Мы обращаемся к председателю парламента, председателям комитетов по иностранным делам и по обороне и безопасности с призывом немедленно начать консультации для обсуждения этих вопросов», – сказано в заявлении.

Ранее вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани присоединился к кампании в поддержку Украины, запущенной в социальной сети Twitter - #StandWithUkraine. По словам Залкалиани, Грузия солидарна с Украиной и украинским народом.