Военная помощь, информационная кампания или бездействие? Пользователи социальных сетей поделились с «Эхо Кавказа» своим мнением о том, должна ли Грузия выразить поддержку Украине и каким образом.

Гоча: Я слежу за событиями, развивающимися между Украиной и Россией, за ситуацией на границе. С самого начала, когда все только начало развиваться, я думал, что завершится это военным конфликтом. Ведь, когда в спектакле есть ружье, в конце постановки оно обязательно выстрелит. Но сейчас уже столько всего поставлено на карту и со стороны России, и со стороны Украины, и, в принципе, всего мира, что, думаю, перевод этого конфликта из холодной в горячую фазу закончился бы очень плохо. Что касается Грузии, мы должны послать туда хотя бы один батальон военных-добровольцев. И Украина не должна за это платить ни копейки; начиная с вооружения и заканчивая окладом военных за все должно быть заплачено из бюджета Грузии.

Мария: Грузинский народ всегда был в хороших отношениях с украинским, и мы, и наше правительство должны их поддерживать какими-то заявлениями. Но, если говорить о том, стоит ли оказывать военную помощь, я считаю, что это было бы неразумно, поскольку это может быть чревато для нашей страны и народа. Ведь и мы находимся не в лучшем положении, чем Украина, по отношению к России.

Ника: Грузия всячески должна поддержать Украину. Наши политики в ежеминутном режиме должны делать заявления, осуждающие действия России, направленные против нашего братского народа, чего я сейчас не наблюдаю. Нужно понять, что мы сейчас находимся практически в такой же ситуации.

Ило: Почему и как мы должны поддерживать Украину? Очень сложно ответить на этот вопрос. Сейчас там происходят процессы, в которых участвует весь мир, мы вряд ли сможем как-то повлиять на ситуацию. Мы тут ничем не сможем помочь, во всяком случае, я не знаю, что мы можем сделать. Но если действительно есть что-то, чем мы можем помочь, то для этого мы и наши власти должны сделать все. Сейчас главное, чтобы не было никаких провокаций и никто бы на них не шел, чтобы людей не начали убивать. Но я не думаю, что такое может случиться.

Натали: Сейчас 21-й век, и я за то, чтобы люди договаривались. Кто бы ни выиграл в этой ситуации, реально все останутся в проигрыше. Это может быть потеря людского ресурса; в наше время, когда люди и так умирают от пандемии, нужно как-то беречь друг друга и быть разумными.

Бека: Грузино-украинские отношения должны развиваться, как и прежде, и мы должны поддержать братский народ. У нашей страны очень маленькая армия, но, думаю, какую-то военную помощь мы все же должны им оказать. Хотя, конечно, должны быть готовы, что Москва обвинит нас в том, что мы вмешиваемся в чужие дела, и продолжит свою агрессию уже в Грузии. И в этой ситуации, конечно, самым разумным действием была бы победа в информационной войне, в этом мы действительно можем помочь Украине. Мы должны убедить русских, проживающих на нашей территории, да и граждан других стран в том, что Россия – оккупант. Это был бы лучший выход.