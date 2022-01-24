Грузия лечит свой рынок турецкими лекарствами

Правительство Грузии упростило порядок ввоза медикаментов из соседней Турции, что, по мнению властей, должно на порядок снизить цены на них. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили призвал импортеров активнее осваивать новый рынок. Одними призывами ситуацию не исправить, считают эксперты, полагая, что для снижения цен необходима реформа отрасли.

Инициатива правительства предполагает, что препараты, отвечающие в Турции международными стандартам GMP (которые устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения), без дополнительных проверок качества будут допущены на рынок Грузии.

Напомним, разговоры о либерализации турецкого рынка шли на протяжении последних 5-6 лет. Ни для кого не является секретом, что фармацевтическая продукция в Турции в два-три раза дешевле, чем в Грузии. По этой схеме работает челночный бизнес – в Турции граждане закупаются более дешевой продукцией, чтобы продать подороже в Грузии.

Но хотя постановление правительства принято еще 17 января, бизнес не очень спешит осваивать новое направление. Возможно, поэтому глава кабмина Ираклий Гарибашвили призвал импортеров к большей активности:

«Хочу еще раз напомнить населению, что мы, как и обещали, открыли турецкий рынок. Теперь мы ждем, что импортеры своевременно будут поставлять качественные и доступные медикаменты. Глава Минздрава Азарашвили активно включился в процесс. Я хотел бы еще раз призвать импортеров своевременно ввозить лекарства, что, на наш взгляд, очень скоро приведет к снижению цен на рынке».

У фармацевтического бизнеса, в частности, у главы ассоциации международных фармацевтических компаний Ираклия Маргвелашвили, есть между тем вопросы. Рынок соседней страны, напоминает он, был для Грузии открыт всегда, и лекарства ввозились в ограниченных количествах. Теперь, после упрощения импорта в долгосрочной перспективе важен вопрос бесперебойной поставки медикаментов. Но главным остается сам вопрос – «Почему в Турции лекарства дешевле?»

«Основным фактором низких цен являются механизмы, реализуемые турецким государством для развития местного производства. Это как субсидии, так и финансирование курсовых колебаний местной валюты и контроль цен, которые удешевляют лекарства для населения соседней страны. По этой причине неочевидно, что грузинские фармацевтические компании сумеют импортировать медикаменты по тем же ценам, что в аптеках Турции, так как субсидии не затрагивают импорт. Кроме того, дешевизна фармацевтической продукции обусловлена развитием собственного производства, что снижает зависимость Турции от импорта на треть. Поэтому считаем, что, кроме стимулов по развитию местного производства, необходимо установить единую маржу для всех направлений, чтобы ни у кого не возникало соблазна устанавливать 300%-ную наценку на ввозимую продукцию».

В свою очередь, по словам профессора, эксперта сферы медицины Кахабера Джакели, высокая стоимость лекарств на рынке Грузии обусловлена спецификой местного бизнеса:

«Фармацевтический рынок Грузии является классическим образцом олигополии, где две-три компании диктуют остальным правила игры, продавая продукцию по согласованным ценам, что на корню убило конкуренцию. Об этом говорится в докладе Агентства по конкуренции от 10 января, однако пока никаких санкций не последовало. Для снижения цен необходимы правила игры на рынке: как установление предельной маржи для импорта, так и недопущение ценового сговора. И раз уж речь зашла о Турции, то почему бы не перенять их модель субсидирования лекарств для населения? Пока не произойдет реформирование отрасли, все разговоры об удешевлении импорта ни к чему не приведут».

Несмотря на рекомендации специалистов, в правительстве намерены довести начатое до конца. Как заявила на брифинге замминистра здравоохранения Тамар Габуния, открытие турецкого рынка было основано на конкретных исследованиях, уверяющих, что в течение нескольких месяцев лекарства в Грузии значительно понизятся в цене.