Грузинский Минздрав обещает фармацевтам болезненные решения

Высокие цены на медикаменты и услуги здравоохранения являются одной из причин обнищания населения. Об этом говорится в отчете, опубликованном сегодня Всемирной организацией здравоохранения. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе обещает решить проблему, но в ближайшие 10 лет.

Как отмечается в докладе ВОЗ, более половины населения Грузии либо уже обнищало, либо находится под угрозой обнищания, в том числе из-за катастрофических расходов на здравоохранение.

В Грузии, говорится в докладе, по сравнению с соседними государствами, цена на лекарства непропорционально, иногда на 100% дороже, а рентабельность аптек в разы превышает лимиты на прибыль, установленные в странах ЕС.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует государству найти дополнительные средства для увеличения финансирования программ здравоохранения для социально уязвимых граждан.

В целом о фармацевтической олигополии в Грузии, которая задушила конкуренцию и диктует свои правила на рынке, специалисты предупреждают давно. Ликвидировать ее разрушительные последствия обещал в 2013 году основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Впрочем, как следует из отчета ВОЗ, проблема не только не была решена, но и усугубилась: каждая шестая семья в 2018 году сталкивалась с катастрофическими расходами на медикаменты, тогда как в 2013 году в таковых значилась лишь каждая девятая семья. При этом, опираясь на данные официальной статистики, авторы исследования отмечают, что наибольшая доля расходов граждан на здравоохранение, 69% в 2018 году, пришлась на медикаменты, далее следуют расходы на стационарные (14%) и амбулаторные услуги (11%).

В правительстве «Грузинской мечты» в очередной раз отметили серьезность проблемы и снова пообещали ее решить. По словам главы Минздрава Екатерины Тикарадзе, «государство и граждане являются заложниками цен на лекарства, это делает необходимыми болезненные решения».

«Эти решения могут быть болезненными для некоторых компаний, но они будут очень полезными для наших граждан. Заверяю вас, что это будет бескомпромиссная борьба, где нашей целью будут справедливые цены на лекарства. Каждый месяц фармацевтические компании создают дефицит, и мы должны каждый раз оправдываться перед обществом. Мы не должны искать оправдания, нам просто нужно предпринять более смелые шаги, и они не будут разрушительными, как считают некоторые, потому что весь европейский рынок регулируется таким образом».

Фармацевтические компании обвинения в сговоре категорически опровергают. Между тем фармацевтический рынок Грузии давно поделен между двумя-тремя влиятельными фирмами, учредители которых лоббируют свои интересы из законодательного органа. К примеру, основатель PSP Group Кахи Окриашвили в течение восьми лет избирался в парламент по партийным спискам ЕНД, а после его поражения в 2012 году влился в ряды «Грузинской мечты», чтобы в прошлом году снова вернуться в «Нацдвижение». Сам бизнесмен затруднился ответить на вопрос, стабилизируются ли цены после вмешательства государства, но возложил вину за непростую ситуацию на правительство:

«Цены на все лекарства в долларах, которые были в 2012 году, сегодня остаются теми же. Однако из-за обесценивания национальной валюты цены в лари выросли как минимум в два раза. Когда стоимость одного доллара была 1,65 лари, то цена была вдвое меньше, но когда она достигла трех лари, что произошло при нынешнем правительстве, лекарства стали дороже как минимум в два раза. Второй механизм увеличения доступности лекарств – это развитие местного производства. Если бы власти содействовали его росту, у нас были бы низкие цены на качественные лекарства. Однако сейчас объем местного производства лекарств не превышает 7-8% потребления, а оно должно составлять не менее 50%, как это сделали Турция и что делает Украина, но наше правительство в этом не заинтересовано».

Казалось бы, свое веское слово в борьбе с олигополией должно сказать Национальное агентство по конкуренции, но за прошедшие шесть лет был исследован лишь рынок нефтепродуктов, да и то после встречных судебных исков компаний дело ограничилось символическими штрафами.

В 2019 году силами агентства был запущен анализ фармацевтического рынка, который завершился 31 декабря 2020 года. Как пообещал глава Агентства по конкуренции Ираклий Леквинадзе, результаты мониторинга рынка станут известны до конца года.