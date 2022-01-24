Королеве Великобритании путь в Абхазию заказан

Заявления министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба о работе международных организаций в республике, сделанные им на прошлой неделе, вызвали недоумение. Конечно, некорректными выпадами молодых чиновников, которые после длительного проживания за пределами Абхазии потеряли всякую связь с родиной, нас не удивишь. Кроме того, в последнее время было достаточно фраз и даже решений, шокировавших наше общество непоследовательностью, двойными стандартами и откровенным хамством, которое наши чиновники стали позволять себе в публичных речах. Но все же стоит разобраться, что стоит за этими заявлениями.

Напомню, что выпад главы МИДа был направлен в адрес международной организации, которая завершила свой проект в Абхазии. Обидно, конечно, что министр вместо того, чтобы подвести итоги, по-деловому отметить плюсы и минусы этой деятельности, ограничился демонстрацией своего гнева. Впрочем, так себя ведет не только новый абхазский дипломат: так выглядит общая линия поведения нашего руководства.

В конце прошлого года депутаты парламента приняли в производство некий проект закона под названием «О международной изоляции Республики Абхазия». Понятно, что проект закона с таким правильным названием не вызвал ни у кого сомнений: кто ж усомнится в том, что надо принимать меры по дальнейшему международному признанию нашей страны и противостоять агрессивной политике Грузии. Да и преамбула этого закона подтверждает положения нашей Конституции. Однако при прочтении проекта закона создается стойкое впечатление, что он писан где-то за пределами Абхазии и не адаптирован к нашим реалиям. В нем не учтены условия, в которых существует наша страна – с разрушенной экономикой, не имеющая собственной армии и находящаяся в полной зависимости от стратегического партнера. Такой законопроект могла бы позволить себе империя, у которой есть механизмы политического и экономического воздействия на субъекты международного права. Для нашей частично признанной страны, которая уже много лет не может добиться даже возможности высказывать свое мнение на международных площадках, такой амбициозный документ выглядит как минимум нелепо.

Вот статья вторая этого проекта гласит, что будет создан некий реестр, в который помимо Грузии попадут все страны, не признающие нашу независимость, так как, судя по тексту проекта, их всех смело можно называть «субъектами агрессивной политики». Принцип попадания в этот список будет установлен Уполномоченным органом, а окончательное решение будет принимать президент. Но предложения могут поступать от депутатов, прокуроров, омбудсменов и от Общественной палаты. К примеру, сказал президент Армении, или Белоруссии, или Турции, что он сторонник территориальной целостности Грузии, и страну можно вносить в реестр субъектов агрессивной политики. Авторы проекта действительно думают, что это будет способствовать международному признанию?

Смотрим дальше и обнаруживаем, что проект как-то очень сильно напоминает российский закон «об иностранных агентах», так как к субъектам агрессивной политики относятся не только страны, но и организации, задача которых «нивелирование статуса Республики Абхазия». Должна сказать, что все международные организации, осуществляющие проекты в нашей стране, так или иначе «нивелируют наш статус». Это значит, что все они строем должны будут в одночасье покинуть нашу территорию после принятия этого закона?

А ведь это значимая помощь здравоохранению, экологии, культуре, молодежным организациям, это рабочие места и, в конце концов, деньги, которые поступают в Абхазию. Терять эту возможность полностью, конечно, не хочется, поэтому закон оставляет лазейку, через которую утекает весь его смысл и вводятся двойные стандарты на законодательном уровне – «взаимодействие с незаконными организациями и органами допускается исключительно с целью обеспечения национальных интересов Республики Абхазия, защиты прав и свобод граждан Республики Абхазия, выполнения международных обязательств».

В общем, все во имя защиты национального интереса. Но вот что любопытно – определять «национальный интерес» в этом случае будут государственные органы, то есть президент. Захочется ему дать разрешение на визит грузинских политиков с иконой, на легализацию торговли с Грузией или на коммерческий проект с организацией, «деятельность которой направлена на «нивелирование статуса Республики Абхазия», и он признает проект соответствующим национальным интересам. Не так чтобы обоснует – приведет факты, представит расчеты, укажет на последствия – нет. Он просто скажет: «соответствует национальным интересам».

Почему я так думаю? Да потому, что никаких других определений национального интереса в этом законе я не увидела. А мне было бы интересно ознакомиться с документом, которым четко устанавливается иерархия внешнеполитических интересов, содержится перечень потребностей и намерений государства, основанный на текущей ситуации, накладываются разумные ограничения на свободу действий властей, даются твердые критерии оценки эффективности политики, проводимой лицами, ответственными за принятие решений. Мы бы по этим критериям могли судить о том, соответствуют ли заявления президента и его окружения о «необходимости поделиться суверенитетом», продаже недвижимости иностранцам, гармонизации некоторых наших законов национальным интересам или противоречат им?

Но всего этого нет, поэтому я полагаю, что проект закона, представленный в парламент, будет использован как инструмент давления на оппонентов, так как он дает право «уполномоченному органу» (читайте президенту) запрещать НКО, действующие в стране, и даже СМИ. Текст настолько расплывчат и неконкретен, что никто не может дать гарантии, что в высказанном отдельными людьми мнении не «обнаружатся» признаки «нивелирования статуса Республики Абхазия»? А в наших судах можно судиться годами, доказывая право на свободу выражения мнения.

И еще – о физических лицах. Мы так долго ругали грузинский закон об оккупированных территориях, что очень странно читать пункт о «нежелательных лицах». Должна сказать, что этим законом королеве Великобритании и президенту Соединенных Штатов путь в Абхазию заказан. Не знаю, как они переживут эту новость, но полагаю, что наша страна будет серьезно ограничена в международных контактах. Будет ли это способствовать международному признанию, ответ очевиден.

Без сомнения, принятие закона в том виде, в котором он поступил в парламент, усилит международную изоляцию Абхазии, откинет страну в те времена, когда НПО Абхазии не имели возможности формировать свою повестку и принимали участие в чужих проектах. Когда деньги на осуществление проектов завозились в страну кэшем, минуя банковскую систему, а, следовательно, и налоговые органы. И будет все так же, как с деятельностью по добыче криптовалюты, которую разрешили, а потом запретили.

Поэтому у меня остается только один вопрос: кому и зачем это нужно?

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