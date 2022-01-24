В Грузии объявлен аукцион на добычу золота в Сванети

Национальное агентство минеральных ресурсов Министерства экономики и устойчивого развития Грузии объявило электронный аукцион на изучение и добычу песчаного золота в реке Ингури на Западе Грузии. Победитель аукциона сможет добывать золото в Свнетии – в селах Гвебальда и Гвальдера Местийского муниципалитета, пишет агентство «Новости-Грузия».

Торги начнутся 15 февраля с 12:00 до 18:00 по местному времени. Начальная стоимость аукциона - 10 тысяч лари. Срок действия лицензии - 5 лет. Согласно топографической карте, прилагаемой к торгам, изучаемая площадь составляет более 80 гектаров.

Среди условий аукциона несколько требований к обладателю лицензии, который в ходе работ не должен ограничивать право граждан на передвижение в пределах лицензионной территории. Также, до начала работ, лицензиат, совместно с представителем муниципалитета, обязан информировать местных жителей о предстоящих работах.

Добычей золота в Грузии занимались с древних времен. Именно на территории современной Грузии находилась легендарная Колхида, куда аргонавты отправились за золотым руном. Дело в том, что жители Колхиды промывали речную воду овечьими шкурами, частички золота оседали на них, после чего шкуры сжигали, а пепел просеивали.

В настоящее время золото в Грузии также производят на заводе в селе Казрети (регион Квемо Картли) на базе Маднеульского ГОКа. Этот драгоценный металл входит в десятку главных экспортных товаров. В 2018 году доля обработанного и полуобработанного золота в общем объеме экспорта составила 2,1%. За год из страны было экспортировано золота на сумму около 70 миллионов долларов.

В прошлом году правительство Грузии вынесло на аукцион 50 разных месторождений, начальная аукционная стоимость лицензии 50 миллионов лари. Ожидаемый объем инвестиций от новых объектов - 60 миллионов лари, а показатель занятости - 780 человек. Также важно, что при добыче ресурсов они будут перерабатываться на месте, что вместе с привлеченными инвестициями создаст дополнительные рабочие места.