Многоточие для депутата

Центризбирком Южной Осетии опубликовал сегодня на своем официальном сайте инструкции по выдвижению кандидатов от партии и инициативной группы избирателей. Они представляют собой подробно расписанную последовательность действий по выдвижению кандидатов. По замыслу авторов эти инструкции позволяют преодолеть противоречия между законами, регулирующими избирательный процесс.

В субботу 22 января ЦИК опубликовал на своем сайте две инструкции о порядке выдвижения кандидата на должность президента и порядке регистрации его уполномоченных представителей. Одна на случай выдвижения кандидата от политической партии, другая – от инициативной группы граждан. Это официальные документы, утвержденные специальным постановлением ЦИК.

Как пояснила председатель ЦИК РЮО Эмилия Гагиева, эти инструкции необходимы, чтобы преодолеть противоречия между законами, регулирующими избирательный процесс – «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия» и «О выборах Президента Республики Южная Осетия».

В ноябре прошлого года ЦИК выступил с законодательной инициативой – он направил в парламент обращение, в котором указал на противоречия между законами, и предложил депутатам привести их к общему соответствию.

Инициатива осталось неуслышанной, существенные противоречия и пробелы в действующих законах не были устранены, они предполагают даже разные формы документов, которые необходимо заполнить кандидатам. В этом смысле опубликованные инструкции – это возможность привести выборы к единой норме. Говорит член Центральной избирательной комиссии Тимур Кокойты:

«Эти инструкции помогают кандидатам правильно составить всю необходимую документацию, в том числе и ходатайства инициативных групп, и подписные листы.

– В 2019 году на выборах в парламент официальная пресса опубликовала бланки документов, в том числе подписных листов. Многие тогда воспользовались этими образцами, но позже всем им отказали в регистрации из-за того, что ЦИК (прошлого созыва) объявил эти образцы неверными. На упреки, почему Избирком заранее не предупредил об этом избирателей, сотрудники ЦИК ответили, что они не обязаны комментировать публикации. В этот раз такого не повторится?

– Действительно, тогда накладки были: сначала кандидаты собирали документы по одним формам, потом утвердили совершенно другие… По опыту прошлых лет мы учли все эти моменты, поэтому сейчас такого быть не должно.

– Полагаете, в этот раз обойдется без эксцессов?

– Трудности будут. Я не исключаю, что кандидатам будет проблематично собрать весь пакет документов в том виде, в котором этого требует действующее законодательство. С теми же подписными листами необходимо, чтобы каждый избиратель заполнил графы собственноручно, разборчиво, без помарок, не выходя за отведенные в листе рамки. В сельской местности и с пожилым населением всегда бывает проблематично выполнить требования к заполнению подписных листов.

– Сколько подписей необходимо собрать кандидату?

– Три тысячи пятьсот, плюс 15% запаса, на случай если часть подписей забракует Центризбирком».

Обжегшиеся на молоке дуют на воду – участники избирательной кампании 2019 года насторожены и осмотрительны. По словам депутата Давида Санакоева, их представление о необходимой подробности инструкций основывается на придирках сотрудников Избиркома в 2019 году:

«В принципе, хорошо, что они хоть какую-то инструкцию издали, но она должна быть более детализированной. Там до конца непонятно, как заполнять бланки. Например, как писать – «год рождения» или сокращенно «г.р.»? Или в графе «паспортные данные» указывать только серию и номер или расписывать полностью – кем и когда выдан? Это важно, потому что они могут придираться к таким моментам, как это было на парламентских выборах в 2019 году, когда большую часть мажоритариев не допустили к выборам из-за неправильно расставленных запятых.

– В целом требования ЦИК изменились?

– Скажем так, усложнились. Теперь, например, они требуют, чтобы список членов инициативной группы был составлен в алфавитном порядке, раньше такого не было. Еще одно нововведение – теперь необходимо нотариально заверять все документы, которые кандидат сдает в ЦИК».

В пятницу 21 января парламент назначил дату президентских выборов на 10 апреля. После объявления даты инициативные группы могут выдвигать своих кандидатов. Кандидата может выдвинуть съезд партии при условии, что она была создана не меньше чем за год до дня голосования. Съезд партии правомочен, если на нем присутствует не менее 100 делегатов.

Для выдвижения кандидата от инициативной группы избирателей требования те же – их число должно быть не меньше ста. За пять дней до проведения мероприятия необходимо уведомить ЦИК, чтобы ее представители могли присутствовать на собрании.

Еще одно обязательной условие – избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей, образованную для выдвижения кандидата на должность президента Республики Южная Осетия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия