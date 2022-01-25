В Грузии двое полицейских задержаны по факту избиения подростка с ОВЗ

В Грузии двое полицейских задержаны по делу об избиении в тбилисском метро несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом на брифинге сообщил первый заместитель Госинспектора Грузии Георгий Гамезардашвили.

Один из полицейских обвиняется в унижающем или нечеловеческом обращении, второй – в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как сообщалось ранее, ряд телекомпаний распространил видеокадры, на которых видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего парня. Он отмечает, что сообщил полицейскому, что его друг глухонемой и физически не может отвечать на вопросы полицейского. В ответ полицейский сказал: «А если я заставлю его говорить?»

По данным СМИ, инцидент произошел на территории Исанского района. Грузинская служба Радио Свобода пишет, что пострадавший – несовершеннолетний.

Генеральная инспекция МВД Грузии начала следствие по факту возможного совершения полицейским преступления сразу после распространения видеозаписи, снятой в метро. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«МВД, в первую очередь, осуждает любое насилие, для ведомства категорически неприемлемо любое насильственное действие со стороны сотрудника полиции, которое может нарушать права человека», – сказано в заявлении МВД Грузии.

На основании полученных во время следствия материалов, Служба государственного инспектора начала следствие по статье «Превышение служебных полномочий», которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права работать в госструктурах на срок до трех лет.

Как пишет СОВА, сегодня, 25 января в Тбилиси пройдет акция протеста под лозунгом «Нет милиции». Митинг начнется перед зданием МВД в 15:00.