Грузия сохранила 45-е месте в мире в Индексе восприятия коррупции

Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption perception index) в разных странах за 2021 год. Грузия в новом рейтинге набрала 55 баллов и сохранила 45-е место среди 180 стран мира, пишет СОВА.

По сравнению с 2020-м годом, страна ухудшила свой показатель (–1 балл). Впрочем, в настоящее время Грузия по-прежнему сохраняет первенство – у страны самый низкий показатель коррупции в регионе Центральной Азии и Восточной Европы.

Офис Transparency International в Грузии отмечает, что с 2012 года показатели страны существенно не улучшились, что указывает на стагнацию антикоррупционных реформ.

Отмечается, что для усугубления ситуации с этой точки зрения идеальными вызовами в стране по-прежнему остаются:

неформальное управление;

нездоровая концентрация власти в руках правящей партии;

слабая роль парламентского надзора в борьбе с коррупцией;

коррупция на высоком уровне;

отсутствие независимой службы, отвечающей за борьбу с коррупцией.

Из стран региона у Армении 49 баллов, у Турции – 38, у Азербайджана – 30, у России – 29, у Ирана – 25.

Наиболее «чистыми» странами мира в плане восприятия коррупции, согласно докладу, являются Дания, Финляндия и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. За ними с 85-ю баллами следуют Норвегия, Сингапур и Швеция. У Швейцарии 84 балла, у Нидерландов 82 балла, у Люксембурга 81 балл и у Германии 80 баллов. США с 27 баллами находится на 27 месте.

Йемен, Венесуэла, Сомали, Сирия и Южный Судан замыкают список с 11 баллами, считаясь самыми коррумпированными странами мира.