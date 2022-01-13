Human Rights Watch: о грузинских неудачах 2021

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 32-й ежегодный доклад по ситуации с правами человека в более чем 100 странах мира. В том числе и в Грузии.

На фоне драматического противостояния между «Грузинской мечтой» и оппозицией в 2021 году в Грузии были отмечены серьезные нарушения прав человека сразу в нескольких областях. По-прежнему наблюдался уход от ответственности за правонарушения, совершаемые представителями правоохранительных органов, снижалась степень свободы СМИ, совершались нападения на журналистов. Насилию также подвергались члены ЛГБТ-сообщества. В той части отчета, которая касается Грузии, речь также идет об угрозах безопасности на рабочих местах и проблемах, касающихся детей.

А теперь по порядку. Представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия говорит, что проблема эффективного расследования преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, остро стоит в Грузии не первый год. Пару лет назад был сделан небольшой шаг вперед – появилось ведомство, которое должно было заниматься расследованием именно таких дел, – Служба госинспектора. Но:

«К сожалению, мы все увидели, как развивались события в конце года, когда в ускоренном порядке, мотивировав это необходимостью реорганизации, служба была упразднена. Это вместо того, чтобы усилить эту систему (…) Из событий прошлого года я бы хотел также выделить изменения, внесенные в административный кодекс, – ужесточение санкций за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полиции. Это преступления такого типа, во время рассмотрения которых суд на 100% берет за основу показания полицейских. Таким образом, это не что иное, как очередное карательное изменение», – говорит Георгий Гогия.

Параллельно в течение года совершались нападения на представителей СМИ. В отчете Human Rights Watch упоминается история с нападением на журналиста Вахо Саная, произошедшая в начале прошлого года, а также события 5 июля, когда в Тбилиси пострадали 53 представителя СМИ. Один из них - оператор телекомпании ТВ «Пирвели» Лексо Лашкарава – скончался через неделю после этого. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обнародованной несколько дней назад, смерть Лашкарава наступила из-за интоксикации, вызванной употреблением наркотиков.

Представитель Human Rights Watch на Южном Кавказе Георгий Гогия говорит, что с точки зрения безопасности журналистов события 5 июля носили небывалый масштаб.

«Бывало ведь и раньше, журналисты могли пострадать, когда, скажем, разгоняли демонстрантов, и нецеленаправленно, но в них могла попасть или резиновая пуля, или они могли еще каким-то образом пострадать. Но (5 июля) мы увидели целенаправленное нападение на представителей медиа. И здесь также, если ставить вопрос о действиях или бездействиях полиции, – она в тот день была представлена в недостаточном (количестве) на улицах», – говорит Георгий Гогия.

С событиями 5 июля непосредственно связана и следующая глава отчета, отражающая положение ЛГБТ-людей. В тот день «охота» на журналистов в центре Тбилиси началась после того, как организаторам Tbilisi Pride пришлось отменить запланированное на 5 июля шествие. Ультраправые группировки, собравшиеся на Руставели для проведения контр-мероприятия, ворвались в офис Tbilisi Pride и учинили там разгром.

«(…) они также проникли в офисы нескольких НПО, которые спрятали организаторов прайда, пока разъяренные толпы преследовали их по всему городу. Вместо обеспечения безопасности организаторов прайда и участников, власти, похоже, винили их. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что проводить акцию в публичном месте «неразумно», что это может привести к «гражданскому противостоянию», – говорится в отчете Human Rights Watch.

В нем, в частности, в главе, посвященной детям, упоминается и история с Ниноцминдским пансионом, который оказался в центре общественного внимания прошлой весной.

«Омбудсмен обнародовала информацию о четырех текущих уголовных делах, связанных с физическим и сексуальным насилием над детьми в Ниноцминдском учреждении. После общественного протеста в июне суд постановил забрать детей с ограниченными возможностями из учреждения. Социальные работники способствовали переводу более 30 детей. Более дюжины детей остаются (в пансионе) под пристальным вниманием государства. Церковь также сменила директора пансиона. Новый директор заявил, что уволил более двух десятков сотрудников и выразил готовность сотрудничать с офисом омбудсмена», – говорится в отчете.

Помимо прочего в нем идет речь и о влиянии пандемии на детей. С ее начала грузинские школы были закрыты на 184 дня полностью и на 84 частично, в зависимости от их расположения и возраста учеников.

В то же время, по оценкам ЮНИСЕФ, после перехода Грузии на онлайн-обучение не менее 50 000 детей лишились доступа к образованию. Говорит представительница Партнерства за права человека Анна Абашидзе:

«Все аргументы, все рекомендации опытных организаций касались того, что пространства для детей должны были закрываться последними. Впрочем, как вы знаете, у нас школы оказались первыми, кого закрыли во время пандемии. То есть все было сделано наоборот. Что касается онлайн-обучения, здесь также были серьезные проблемы. Очень много детей, которые по различным причинам – либо из-за отсутствия доступа к интернету или к технике, либо те, которым ввиду ограниченных возможностей было сложно получать образование дистанционно, – остались без него».

Что касается трудовых прав – с 1 января 2021 года в Грузии вступили в силу трудовые реформы, расширившие полномочия Инспекции труда. Однако, несмотря на эти реформы, справедливые условия труда по-прежнему вызывают озабоченность, говорится в отчете. Социальная защита минимальна, а у профсоюзов нет правовых гарантий, которые позволили бы им добиваться системных изменений.

Human Rights Watch также приводит данные независимого профсоюза «Сеть солидарности», согласно которым медсестры в Грузии зарабатывают меньше прожиточного минимума.

Проблемой также остается вопрос безопасности на рабочих местах. По информации Инспекции труда, приведенной в отчете Human Rights Watch, с января по сентябрь на производстве погибли 20 рабочих, 189 получили травмы.