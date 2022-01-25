Аслан Бжания идет на поправку после операции в России

В любой стране состояние здоровья главы государства является весьма чувствительной и обсуждаемой, важной для общества темой. Но когда 9 января на сайте президента Абхазии появилась краткая информация: «Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл сегодня в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования», она не слишком привлекла общественное внимание. Разве что вызвала привычные комментарии в абхазском сегменте соцсетей тех, кто недоволен «слишком частыми поездками» президента в Россию и скупостью официальных информационных сообщений на его сайте.

Но сейчас со времени этого сообщения прошло уже около двух с половиной недель. И в обществе сперва по сарафанному радио, а потом в соцсетях начали рассказывать, что Аслан Бжания перенес сложную хирургическую операцию, и задаваться вопросом о том, почему в связи с этим нет официальной информации и люди «питаются слухами».

Сегодня утром я позвонил по этому поводу пресс-секретарю президента Марианне Квициния. Она согласилась с тем, что тут надо работать на опережение слухов, которые порой начинают основательно расходиться с действительностью, и обещала перезвонить через час-два. Вскоре соответствующая информация появилась на сайте президента, а у нас с Марианной состоялся следующий телефонный разговор:

«Что касается состояния здоровья Аслана Георгиевича Бжания, то в понедельник, 24 января, в одной из российских клиник успешно была проведена операция президента Абхазии Аслана Бжания на почке. Операция прошла по плану, Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо.

– Двадцать четвертого?

– Да. Вчера.

– Это было удаление камня из почки?

– Вы знаете, это даже была не полостная операция. Я не могу сейчас вам конкретно сказать, но на одной из почек была проведена вот такая операция – по удалению камня».

Понятно, что пресс-секретарь не хотела выходить за рамки согласованного и утвержденного текста. Но один наш источник утверждает, что операция была проведена в Краснодаре, другой – в Москве. Кое-кто уточняет, что удаление производилось в несколько этапов с помощью метода дробления почечного камня (литотрипсии), при котором может быть использован и ультразвук, и лазер…

Впрочем, общество волнуют сейчас не медицинские аспекты, а то, как быстро восстановится президент и не приведет ли его долго отсутствие на рабочем месте к нестабильности в республике с и так весьма нестабильной политической жизнью. А тут еще необходимость принимать решения в связи со скачком заболеваемости коронавирусной инфекцией…

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с юристом Центра гуманитарных программ в Сухуме Саидом Гезердава и попросило его дать комментарий, кто по абхазскому законодательству заменяет главу государства в период его достаточно долгого отсутствия. Саид сказал:

«Ну вот тут есть у нас статья 55 Конституции, где говорится, что вице-президент Республики Абхазия осуществляет отдельные поручения президента и замещает президента в случае его отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий. То есть вот такой порядок установлен автоматически. Хотя, в принципе, президент может указом возложить выполнение своих обязанностей на вице-президента, если планирует на какой-то длительный срок проходить лечение или что-то подобное. Но Конституция, повторюсь, позволяет и автоматически…

– Временные рамки там никак не обозначаются, конечно?

– Нет, в Конституции ничего об этом не сказано. Есть закон о президенте, но я сомневаюсь, что там есть какие-то положения на этот счет. Сейчас могу заглянуть…»

В названном законе таких положений действительно не оказалось, и мы продолжили:

«Очень многие выступали и выступают за упразднение вот этой должности вице-президента, но иногда она с очевидностью оказывается востребована, да?

– Мы, в принципе, в комиссии по конституционной реформе согласились с тем, что не стоит избавляться от этой должности. Она все-таки нужна, всякое может случиться. Но мы предложили отказаться от должности премьера».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия