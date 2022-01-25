Полиция преступных нравов

Избиение полицейским несовершеннолетнего с ограниченными возможностями вызвало широкий общественный резонанс. Сегодня перед зданием МВД состоялся митинг, в ходе которого произошли столкновения с полицией. По оценкам правозащитников случившееся является следствием системной проблемы, а не единичным случаем, как утверждает власть.

В опубликованных видеокадрах видно, как полицейский в метро бьет по голове молодого человека. Видео снял друг пострадавшего. В интервью он отметил, что сообщил полицейскому, что его друг – глухонемой и физически не может отвечать на вопросы полицейского. В ответ полицейский сказал: «А если я заставлю его говорить?» Сегодня в бюро экспертизы им. Самхараули на теле и голове подростка были обнаружены травмы.

Двое полицейских задержаны, однако правозащитники считают, что проблема замалчивания правонарушений со стороны правоохранительных органов приобрела системный характер.

В нескольких городах Грузии состоялись акции протеста. Перед зданием МВД в Тбилиси прошла организуемая правозащитниками акция под названием «Нет милиции!» Активист движения «Позор!» Ираклий Павленишвили считает, что реагирование на единичные случаи проблему не решит:

«Благодаря усилиям неподконтрольных властям СМИ и гражданским активистам насильники задержаны, однако нашей организацией зафиксировано много случаев, когда превышение полномочий полицией остается без последствий, так как нет доказательств. В нынешнем случае происходящее удалось заснять на видео. Однако большинство дел спускают на тормозах. Не будь видеокадров, убежден, ничего бы сейчас не произошло».

Полицейские задержали несколько активистов за расклеивание стикеров на асфальте. Были и пострадавшие – Шушане Мацаберидзе потребовалась скорая помощь.

Голоса протеста сегодня прозвучали и со стороны оппозиции. Депутат от партии «Дроа» Элене Хоштария потребовала комментарии от депутатского корпуса «Грузинской мечты»:

«Арест полицейских был просто неизбежной реакцией, однако их вскоре освободят, если не будет реакции общественности. Меня поражает молчание депутатов правящей партии. Среди них нет родителей? Без причины избит подросток с ограниченными возможностями, а они молчат, их это не волнует?»

Власти системного характера проблемы не признают.

«Это плохая и безуспешная попытка «Национального движения» и аффилированных с ней организаций направить недовольство общественности по единичному делу. Именно «Национальное движение» и аффилированные с ним организации ассоциируются у большинства людей с системной преступностью», – заявила депутат Тамар Талиашвили.

По оценке правозащитных организаций такие случаи далеко не единичны. Заявление по этому поводу распространил «Центр социальной справедливости»:

«Безусловно, это носит системный характер. Регулярное превышение полномочий невозможно в структуре, где уважают права человека. Менее месяца назад был зафиксирован факт избиения в Батуми журналистов Георгия Аробелидзе и Рати Ратиани, что осталось без соответствующего расследования. Эти случаи свидетельствуют о положении дел в МВД. Такая практика стала следствием закрытости и неподотчетности, а также излишней политизации ведомства. Правящая политическая команда должна поднять вопрос о создании эффективных механизмов по прекращению насилия и злоупотребления властью со стороны правоохранительных органов», – говорится в заявлении организации.

Правозащитные организации не раз отмечали стремление МВД любой ценой защищать честь мундира. В качестве примера можно привести случай, когда, не отбыв и половины срока, бывшая следователь Марианна Чолоян, осужденная по делу 15-летнего Луки Сирадзе, была освобождена из тюрьмы на основании заключения комиссии по УДО.

А совсем недавно, по информации Радио Свобода, был освобожден полицейский, который в нетрезвом виде выпустил 13 пуль в направлении жилых зданий, в результате чего погибла женщина. В итоге он отсидел чуть более одного года.

Защищать права подростка будет «Ассоциация молодых юристов Грузии». В официальном заявлении говорится, что ассоциация в ближайшее время обратится в следственные органы с запросом на ознакомление с материалами дела и после этого определится с дальнейшими действиями вместе с пострадавшим несовершеннолетним.