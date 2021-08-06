В гибели Луки Сирадзе виновных не осталось

Отбыв половину срока, бывшая следователь Марианна Чолоян, осужденная по делу 15-летнего Луки Сирадзе, освобождена из тюрьмы на основании заключения комиссии по УДО. За неожиданным решением инстанции последовал протест родственников и правозащитников.

Марианна Чолоян была обвинена в оказании давления на школьника Луку Сирадзе, которого 10 и 11 декабря 2019 года опрашивали с пристрастием в связи с появившимися на стенах частной школы различными надписями. После допроса 11 декабря он спрыгнул с крыши 9-этажного дома и 17 декабря скончался в больнице. Было установлено, что следователи склоняли Луку в признании преступления, угрожая в противном созданием проблемы для его брата в учебном заведении. Особенное рвение проявляла Марианна Чолоян, которая, по словам свидетелей, допрашивала подростка как преступника.

По итогам расследования, Тбилисский городской суд признал бывшего следователя Чолоян виновной в совершении преступления по статье 335 УК Грузии – «принуждение к даче объяснений, показаний или заключений». В сентябре прошлого года ее приговорили к трем годам лишения свободы (максимальный срок по статье – пять лет).

Вчера, спустя неполный год после суда (до этого она содержалась в СИЗО), ее неожиданно освободили. После публикации этого события в СМИ с заявлением выступил ее адвокат Гаги Мосиашвили.

«Решение об освобождении Марианны Чолоян в конечном итоге было принято специальной комиссией на основании ее слабого здоровья, а также некоторых юридических положений, учитывающих смягчение приговора при образцовом поведении», – сказал Мосиашвили.

На происходящее откликнулся брат Луки Сирадзе – Бека. Он назвал происходящее издевательством над правосудием:

«Ей скостили половину срока за хорошее поведение. Признаюсь, мы притупили внимание, тема сошла со страниц СМИ, и всем этим на фоне пандемии воспользовались ее дружки в органах, которые буквально вытащили ее из тюрьмы. Даже не передать, что мы ощущаем, нам казалось, еще чуть-чуть, и ей присудят максимальное наказание, а они посмеялись над нами и выпустили «за хорошее поведение».

Ника Симонишвили, председатель НПО «Ассоциация молодых юристов», представляющий интересы пострадавшей стороны, считает, что, как и в прошлые времена, система задействовала классическую схему по освобождению своего человека.

«Широкий общественный резонанс тогда вынудил систему пойти на попятную, так как на памяти свежи более тяжелые преступления полицейских, когда дело и вовсе не доходило до суда. Весьма показательно, что в этом деле фигурировала и другая статья – по доведению до самоубийства, но с тех пор следствие топчется на месте. К сожалению, несмотря на декларативные обещания властей, все изъяны системы правосудия Грузии, о которых мы говорим на протяжении последних 15 лет, не искореняются, а у власти, как и прежде, нет политической воли, да и желания для принятия принципиального решения», – заявил юрист в интервью Радио Свобода.

Теперь стороны заняты подготовкой к следующему этапу тяжбы. Семья Сирадзе готовит апелляцию в вышестоящую инстанцию, в свою очередь, адвокаты Чолоян готовят ходатайство о полном оправдании подзащитной.