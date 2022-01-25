«Омикрон» пришел в Абхазию

У первых 24-х пациентов в Абхазии выявлен штамм «омикрон». Тест-систем, способных его диагностировать, пока нет, но количество людей, обращающихся в лаборатории, и число ПЦР-положительных резко возросло и в несколько раз превышает все прежние показатели. По словам главного санитарного врача Людмилы Скорик, эпидемиологическая обстановка свидетельствует о быстром распространении этого штамма в республике.

Две последние сводки оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции наглядно свидетельствуют о том, что ситуация коренным образом изменилась. Если 22 января тестирование на COVID-19 в Абхазии прошли 364 человека и у 166 из них был выявлен коронавирус, то сразу после выходных, 24 января в лаборатории Абхазии обратились уже 1036 человек, и ковид был выявлен у 538 человек.

24 января телеграмм-канал RESPUBLICA разместил интервью с руководителем сети клиник LabQuest в Абхазии Аминой Амичба, которая сообщила, что у 24-х пациентов, прошедших у них ПЦР-тестирование, выявлен штамм «омикрон», первый такой пациент был зафиксирован ими 16 января.

Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик уверена, что в Абхазии уже по эпидемиологической ситуации можно сказать, что появился штамм «омикрон»:

«Мы это видим по количеству людей, обратившихся в лечебные учреждения республики, и по количеству анализов, которые доставляются в мою лабораторию. Тест-систем в республиканской санитарно-бактериологической лаборатории на выделение именно штамма «омикрон» нет. Та коммерческая лаборатория, которая выявила первого пациента, это лишь заборочный пункт, который отправляет все биопробы в Москву. Естественно, в Москве есть возможность подтверждения штаммов. Коммерческая лаборатория не информировала ни Министерство здравоохранения, ни государственную санитарно-эпидемиологическую службу вовремя. Информацию мы получили лишь от лечащих врачей, к которым обратились те пациенты, которым дали такое подтверждение».

Людмила Скорик пояснила, что штамм «омикрон» распространяется в десять раз быстрее, но вакцинированные люди переносят заболевание легко:

«Омикрон» распространяется очень быстро, по экспоненте, то есть сразу же большое количество людей заболевает. Если штамм «дельта» имел контагиозность 1-2 человека (т.е. столько в среднем заражает один заболевший – прим. ред.), то штамм «омикрон» имеет контагиозность 10-15 человек, то есть очень небольшое количество времени нужно находиться рядом с больным этим штаммом, ты тут же его воспринимаешь. Единственное, что положительно, он протекает у пациентов, которые получили полную вакцинацию, в легкой степени. Если температура до 37 градусов, можно даже не обращаться к врачам. Если человек не вакцинирован, если ему за шестьдесят, – это пациент группы риска. В таких случаях нужно беспокоиться, обращаться в лечебные учреждения и своевременно начинать лечение».

По словам Людмилы Скорик, эпидемиологи и медики прогнозируют, что штамм «омикрон» резко увеличит нагрузки на лечебные учреждения. Связано это не только с быстрым распространением коронавируса, но и с низкими темпами вакцинации. На 17 января в Абхазии вакцинирован 15 721 человек, что составляет примерно 16%.

Ранее была информация о том, что в середине января представители ВОЗ могут завезти в Абхазию тест-системы, позволяющие определять штамм «омикрон». Людмила Скорик проинформировала, что пока их в республику не доставили, когда они появятся, не известно.

Между тем сегодня на сайте президента появилось распоряжение о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Оно основано на рекомендациях координационного штаба. Сохраняется запрет на проведение массовых праздничных и поминальных мероприятий, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях. Разрешается работа учреждений культуры и спорта при соблюдении санитарно-гигиенических норм. Сохраняется обязательное требование ношения масок в общественном транспорте для водителей и пассажиров. Остается требование дезинфекции торговых объектов и прилегающих к ним территорий с обязательным ношением масок и перчаток для работников и масок для покупателей. Будет контролироваться деятельность образовательных учреждений и объектов питания. Всем гражданам рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты, воздерживаться от посещения массовых мероприятий, освободить работников старше 60-ти лет, не прошедших вакцинацию, от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия