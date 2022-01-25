Не вся президентская рать

Центральная избирательная комиссия Южной Осетии утвердила порядок выдвижения кандидатов в президенты. Пока никто из претендентов не объявил о своем решение баллотироваться, хотя уже доподлинно известно о некоторых возможных кандидатах, готовых идти на выборы.

Среди кандидатов, которые уже заявили о своем желании баллотироваться, – депутат парламента и активный оппонент правящей партии «Единая Осетия» Давид Санакоев. Уже оборудовал и снял помещение под предвыборный штаб министр обороны Ибрагим Гассеев, чьи сторонники, по большей части анонимно, декларируют в социальных сетях уверенность в победе своего фаворита.

О намерении выдвинуть собственного кандидата заявила два дня назад и «Народная партия», которая собирается провести «внеочередной съезд по выдвижению кандидата в президенты Республики Южная Осетия». С большей долей вероятности им станет врач-реаниматолог и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Многочисленные слухи о выдвижении экс-президента Леонида Тибилова пока никак им не подтверждены, но и не опровергнуты. Бороться за второй срок намерен и нынешний президент Анатолий Бибилов.

На этом фоне неожиданно заявила о своем желании баллотироваться 54-летняя Нелли Гогичева – филолог-журналист, преподаватель осетинского языка Югоосетинского госуниверситета. Она не только единственный возможный кандидат творческой профессии, но и единственная на сегодня женщина, готовая включиться в предвыборную кампанию. На своей странице в социальной сети Facebook она старается объяснять свою мотивацию и отвечать недоброжелателям. В беседе с «Эхом Кавказа» Нелли Гогичева сказала:

«Мне противна всякая ложь. Все, что я делаю, я делаю открыто, откровенно и честно. И поэтому все, что я там (в соцсетях) пишу на своих страницах, все это правда, если кто читает, следит. Причина, по которой я выдвигаюсь, – мне есть, что сказать, есть, что сделать хорошее. И я не уверена, что дойду до конца – имеется в виду, одержу ли я победу. Но я уверена, что в процессе выборов я смогу все сказать, все свои добрые пожелания народу выразить, иметь с ними общение, говорить с ними по душам… Как мы видим, жизнь сейчас непредсказуемая и хочется все успеть. Если люди увидят, что кто-то хочет им добра, хочет изменить жизнь к лучшему и они это услышат и увидят, думаю, что это будет очень полезно для них».

Нелли Гогичева говорит, что, «естественно, хочется одержать победу», и было бы неправильно сказать, что она просто участвует в выборах. Все это время, говорит возможный кандидат в президенты, ей приходится сталкиваться с недоброжелательным отношением из-за того, что она женщина:

«Если бы только мужская часть населения… Я бы даже сказала, что мужская часть населения противится гораздо меньше, чем женская. Вот это очень странно. Мужчин кавказских я бы поняла, они не любят, когда женщина первенствует, тем более над ними. Но, честно говоря, женскую половину населения я с трудом понимаю. Казалось бы женщина-президент гораздо лучше бы понимала проблемы женщин, она могла бы больше хорошего сделать в их жизни. Но почему-то вот такое отношение, очень агрессивное, со стороны женской части населения».

Кроме добра, с которым Нелли Гогичева готова делиться с избирателями, у нее есть и программа развития республики из 14 пунктов, каждый из которых, по ее словам, тщательно продуман. Особое внимание она хочет уделить статье Конституции Южной Осетии, где прописано, что земля и ее недра принадлежат народу. Есть у Гогичевой и своя команда, которая может поддержать ее не только на выборах, но и стать опорой в случае победы. Вплотную она займется собственным выдвижением через неделю, однако уже на этом этапе, по ее словам, звучат предупреждения:

«Как бы доброжелатели намекают на то, что «а вы не думаете, что даже если зарегистрируетесь и если даже будет успех, то вам поступят такие предложения, через которые вы не сможете перешагнуть?» Имеются в виду не деньги, а угрозы.

– Вы готовы?

– А что мне терять? Честно говоря, чем жить вот так, с этой болью, безысходностью народной. Вот так смотришь и ничем помочь не можешь – лучше уже пойти туда, где тебя пугают, и будь что будет».

Сохраняется и другая интрига. Пока неизвестно, будет ли выдвигать кандидатом в президенты своего лидера Алана Гаглоева политическая партия «Ныхас». Большой популярностью у избирателей пользуется и его соратница, депутат парламента Зита Бесаева.

На момент написания материала, по информации «Эха Кавказа», для регистрации в ЦИК пока не обратился ни один из возможных кандидатов в президенты Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия