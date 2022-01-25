Прокуратура расследует версию избиения женщины полицейским в Зугдиди

Еще одно дело возбуждено на основании видеокадров, распространившихся в СМИ – прокуратура расследует версию избиения женщины со стороны сотрудника полиции в городе Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Видео распространила в социальной сети представительница оппозиционной партии «Дроа» Мариам Сичинава. Она утверждает, что видео было снято сегодня, в районе 16 часов, на побережье реки Чхоуши в Зугдиди.

На записи, которая попала в СМИ, видно, как женщину несколько раз бьет по лицу мужчина в форме, предположительно сотрудник криминальной полиции.

«В рамках проводимого следствия в ближайшее время будет опрошена потерпевшая, а также проведены все необходимые следственные и процессуальные действия», - говорится в сообщении прокуратуры. В следственном ведомстве также пообещали, что в связи с повышенным интересом результаты расследования будут «дополнительно доводиться до сведения общественности».

Уголовное дело возбуждено по статье «Побои или иное насилие, причинившее физическую боль потерпевшему», которая предусматривает в качестве наказания штраф или привлечение к общественным работам на срок от 120 до 180 часов, либо домашний арест на срок от шести месяцев до одного года или лишение свободы на срок до года, с ограничением права на оружие или без такового.