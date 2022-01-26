Школы в Абхазии отправляют на карантин точечно

Вечером позавчера, в понедельник, абхазское общество было шокировано сообщением оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, согласно которому в республике поставлен рекорд – 538 заболевших из 1036 протестированных за два минувших выходных. До этого в течение месяца суточные показатели колебались в диапазоне 70-150. И вчерашняя цифра – 477 инфицированных за сутки из 956 протестированных – вызвала не меньшую тревогу.

Уже во вторник многие родители, обеспокоенные стремительным ростом ковид-заболеваемости, не отправили детей в школы. Школы и дошкольные учреждения Гагрского района закрыты до 1 февраля. Такое распоряжение издал в среду глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

Но в СМИ вчера была распространена и информация с сайта администрации Сухума, где начальник управления образования администрации Астанда Таркил заявила, что в Сухуме не стоит вопрос о закрытии школ. По ее данным на 25 января, из 8713 учащихся общеобразовательных школ Сухума 58 болеют коронавирусом, 36 – находятся на самоизоляции, из учителей 14 педагогов ковид-положительны, трое на самоизоляции. Из 412 классов всех сухумских городских школ 17 классов закрыты на карантин: во 2-й школе – шесть классов, в 10-й – пять классов, в 3-й и 4-й школах закрыто по три класса.

«Неделей раньше ситуация была получше, сейчас цифры незначительно, но растут. Вопрос о закрытии школ не стоит. Есть множество школ, где ни дети, ни педагоги не болеют, зачем же закрывать школы?! Мы точечно подходим к решению проблемы. Если массово болеют в каком-то классе, чтобы прервать цепочку, отправляем учеников определенного класса на карантин. Согласовываем ситуацию с санитарным врачом, мониторим ежедневно все школы. В детских садах также, если выявляется заболевший ковидом ребенок, группа закрывается на неделю на карантин», – уточнила Таркил.

Однако все в этой области в таких ситуациях меняется стремительно. Сегодня Астанда Таркил сообщила, что сухумскую школу №10 закрыли до 4 февраля – после того, как в восьми классах выявили COVID-19. Из 700 учителей столицы ковидом болеют 15, вакцинацию прошли 159 человек. Среди учеников коронавирус обнаружен у 69. Всего в столице из 412 классов 23 находятся на карантине.

В целом в республике решили на этот раз применить дифференцированный подход. Ведь раньше обычно на карантин в связи с пандемией закрывали все школы, в том числе в селах, где не было ни одного инфицированного жителя. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с министром просвещения и языковой политики Иналом Габлия, и вот какой разговор у нас состоялся:

«Скажите, пожалуйста, как в министерстве сейчас решают этот вопрос: будут все школы отправляться на карантин или точечно это будет?

– Да, пока точечное реагирование у нас.

– Я слышал, что вчера закрылись десятая и первая школы в Сухуме.

– Да.

– Ну, в общем, пока вот так будет ситуация. Именно сами школы и главы регионов, как в Гагре, будут принимать решения?

– Но совместно с нами. Совместно с нами будут координировать этот процесс, и совместно с врачами санитарными. Ну, пережить надо, вакцинироваться – больше выхода нет».

Что касается слуха о закрытии школ в Очамчыре, министр сказал:

«Нет, в Очамчыре все работает, кроме интерната».

Связались мы и с главным санитарным врачом республики Людмилой Скорик. Вот что она сказала относительно школьного карантина:

«Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции принял решение, что каждый глава администрации района принимает решение по рекомендации главного государственного санитарного врача района. Объявить карантин в школах сразу по всей республике не имеет смысла. Мы опять не будем учиться весь год. Понимаете? Коронавирусная инфекция не заканчивается, а дети должны получать образование. Поэтому приняли такое решение. Я придерживаюсь такого решения. Почему? Потому что заболеваемость у нас не по всем регионам идет одинаково. И по погодным условиям у нас закрывались школы Гудаутского района, в городе Сухуме они не закрывались. Точно так же сейчас в Гагрском районе закрылись школы и детские сады. Но не столько по заболеваемости детей, сколько по заболеваемости педагогов. Ну а сегодня сухумский глава администрации принял решение в столице закрыть ряд школ, а может, примут решение, что и все закроют. Но это, я еще раз подчеркиваю, по решению глав администраций. Все зависит на местах от заболеваемости, от погодных условий, от характеристик самих школ – соблюдаются там санитарные нормы, не соблюдаются».

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P.S. После подготовки этого материала поступила информация, что сухумский мэр Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин средних общеобразовательных учреждений столицы. Об этом сообщается на сайте администрации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия