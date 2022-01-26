В югоосетинский ЦИК обратились первые претенденты на президентство

Партия «Единая Россия» инициировала обращение к российскому руководству с просьбой начать поставки военной продукции сепаратистам Донбасса.

Об этом сообщил в среду глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев. «Мы консультировались по этому вопросу и пришли к пониманию, что не можем бросить людей на произвол киевского режима. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны с просьбой оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», – цитирует «Интерфакс» слова Васильева, которые он произнес в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее идею начать поставки отдельных видов вооружений так называемым Луганской и Донецкой «народным республикам» высказал секретарь генсовета «Единой России», первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он сказал, что считает такое решение необходимым на фоне «накачивания» оружием Украины странами НАТО и работы западных инструкторов в этой стране.

По оценкам ООН, с начала вооруженного конфликта в Донбассе и аннексии Россией Крыма жертвами боевых действий на востоке Украины между правительственными силами этой страны и пророссийскими сепаратистами стали свыше 14 тысяч человек.

В последнее время на Западе и в Киеве растут опасения относительно предполагаемой подготовки Россией нового вторжения на украинскую территорию. Согласно информации западной разведки, вблизи границ с Украиной Россия сосредоточила до ста тысяч своих военнослужащих. Тревогу вызывает и организованная Москвой серия наземных и морских учений.

Российские власти неоднократно отрицали обвинения в агрессии в отношении Украины и разработку планов крупной военной операции в этой стране.

Москва утверждает, что напряженность вокруг Украины вызывают действия США и НАТО. Российские власти требуют от Запада гарантий безопасности, в том числе никогда не принимать в НАТО Украину и вывести силы альянса из стран Центральной и Восточной Европы, присоединившихся к западному блоку после холодной войны. В Североатлантическом союзе не раз подчеркивали, что Украина вправе самостоятельно решать, как обеспечивать свою безопасность, и что у России нет права вето на прием в НАТО новых членов.

В понедельник Североатлантический союз заявил, что приведет свои силы в боевую готовность и направит дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу. Россия осудила эти решения, назвав их «истерией». Как пишет «Голос Америки», 26 января шесть американских истребителей F-15 прибыли на авиабазу в Эстонии, где они пробудут полторы недели в рамках укрепления восточного фланга НАТО на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.