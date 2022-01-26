Хатуна Шатипа: «Ни у кого эти вопросы не вызывали отторжения»

В ходе встречи с представителями международных неправительственных организаций, работающих в Абхазии, министр иностранных дел Инал Ардзинба назвал некоторые их проекты «недопустимыми». В частности, он упомянул социологический опрос, который провела абхазская неправительственная организация «Центр социально-экономических исследований». Министр, сославшись на закон «О статистической деятельности», заявил, что только органы государственной власти могут проводить социологические опросы. Ведущий сотрудник центра, экономист Хатуна Шатипа в интервью «Эху Кавказа» рассказала об этом проекте и ответила на вопросы, когда и с кем он согласовывался, на каком основании и для чего ЦСЭИ проводит такие соцопросы.

– Расскажите, пожалуйста, что это за проект, в рамках которого ЦСЭИ проводит социологический опрос?

– ЦСЭИ в течение года проводил несколько социологических исследований, и никакой реакции министра иностранных дел мы не видели ни в устной, ни в письменной форме. Если речь идет о проекте, который мы проводили по контракту с офисом ПРООН, то наша организация довела до сведения руководства страны, что мы будем проводить опрос по всем районам Абхазии, хотя действующее законодательство Республики Абхазия не предусматривает разрешительный порядок для проведения социологических исследований нашим центром.

– Поясните, пожалуйста, есть ли у ЦСЭИ основания для проведения социологических опросов?

– Согласно нашему уставу, который зарегистрирован в Министерстве юстиции, где указаны виды деятельности, которыми будет заниматься наш научный центр, четко прописано: «проведение социологических опросов на территории Республики Абхазии».

– Хатуна, скажите, пожалуйста, был ли проект социологического опроса согласован с властями Абхазии?

29-го ноября мы опять отправили основную часть этого материала в администрацию президента и приложили основную и важную часть оцифрованных данных нашего социологического исследования. С тех пор никакого ответа пока не поступило, мы ждем

– 1-го июня 2021 года руководитель нашего центра написал письмо на имя президента Республики Абхазия, в котором довел до его сведения, что офис ПРООН обратился к нам с предложением о проведении опроса населения для изучения общественного мнения о социально-экономическом положении, внутренней и внешней политике Абхазии. Далее был определен куратор этого проекта в администрации президента, и по согласованию с ним нами были разработаны маршруты. Мы посетили все районы Абхазии, более 45-ти населенных пунктов. Были поставлены в известность все главы районов, а они, в свою очередь, оповестили глав администраций сел. Мы не могли приехать в села тайно, не взяв на это разрешения. Так прошла большая полевая работа, и она была завершена летом, но сам проект еще не завершен из-за того, что ковид вносит изменения. Весь материал оцифрован, идет доработка, и в конце февраля надеюсь окончательно его завершить. После того, как материал был оцифрован, 29-го ноября мы опять отправили основную часть этого материала на имя президента Республики Абхазия в администрацию президента и приложили основную и важную часть оцифрованных данных нашего социологического исследования. С тех пор никакого ответа пока не поступило, мы ждем.

– Как вы планируете завершить проект в ситуации, когда министр иностранных дел ставит вопрос о его недопустимости?

– Вы знаете, завершение проекта не зависит от других людей. Главное, что сама работа завершена, информация оцифрована, нам надо посмотреть отчеты, решить чисто технические вопросы, все согласовать, мы работаем над этим целой командой. Как только все наши коллеги посмотрят, работа будет завершена и сдана заказчику. Изначально по контракту у нас было самое главное условие, что вся база – и бумажные носители, и оцифрованные данные – все остается в нашем центре, а заказчику передается только отчет.

– Если судить по полемике в социальных сетях, которая возникла после публикации пользователями отдельных листов анкеты, понятно, что некоторые вопросы вызывают возмущение. Это вопросы, связанные с взаимоотношениями Абхазии и Грузии. Хатуна, поясните, пожалуйста, с чем был связан выбор вопросов? И немножко шире, как, по-вашему, в чем значение и польза вашего проекта?

Сколько мы будем скрывать неудобные вопросы от нашего населения? 1110 человек было опрошено, ни один человек не возмущался, ни у кого эти вопросы не вызывали отторжения

– Вопросов там много, они все интересные. Сколько мы будем скрывать неудобные вопросы от нашего населения? Когда мы дадим более развернутый отчет по полученным результатам, думаю, это будет интересно для всего населения Абхазии. Конкретные вопросы, вырванные из контекста, мы сейчас не будем комментировать. Что касается пользы, так как мы являемся научным центром, для нас очень важна информационная база. В Абхазии очень противоречивые официальные данные, поэтому для нас очень важен инструментарий, дополняющий и обогащающий нашу информационную базу, таким инструментарием является социологическое исследование. Кстати, 1110 человек было опрошено, ни один человек не возмущался, ни у кого эти вопросы не вызывали отторжения. Более того, опрос же анонимный, но многие и телефоны давали, и даже обижались, что это анонимно, они говорили, что готовы открыто, указав свои фамилию, имя и отчество, отвечать на эти вопросы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия