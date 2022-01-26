Папуашвили рассказал НАТО о неизвестных реформах

Спикер парламента Шалва Папуашвили, выступая на заседании комиссии НАТО-Грузия, заявил, что в стране идут реформы и усиливается парламентский контроль над властью, в чем, впрочем, глубоко сомневаются местные наблюдатели и оппозиция.

Грузинская делегация во главе с новоизбранным спикером парламента Шалвой Папуашвили довольна встречами в штаб-квартире НАТО. Спикера принимал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, а чуть позже Папуашвили выступил и на заседании комиссии НАТО-Грузия. Везде, как говорится в пресс-релизе его кабинета, а потом и сам Папуашвили сказал об этом в интервью ТВ «Имеди», грузинская делегация заручилась очередной поддержкой от представителей альянса. И в ответ спикер парламента заверил: страна идет по обещанному пути реформ:

«У нас была возможность как во время доклада, так и во время последующих дискуссий поговорить о текущих и планируемых в будущем демократических реформах, особенно с точки зрения парламентского надзора, парламентской деятельности, в том числе в сферах обороны и безопасности».

О других итогах заседания комиссии и встреч рассказал глава парламентского комитета по внешним отношениям Николоз Самхарадзе:

«Самое важное послание, которое мы получили, это то, что политика открытых дверей НАТО не будет пересмотрена ни при каких обстоятельствах. И что по поводу Грузии без Грузии никаких переговоров не будет. Это лично подтвердил нам заместитель генсека: НАТО не допустит попытку России разделить мир на сферы влияния».

Грузинская делегация также сообщает, что получила от представителей альянса приглашение принять участие в разработке новой стратегии НАТО в преддверии июньского саммита в Мадриде.

Пресс-служба НАТО к моменту подготовки материала по поводу заседания комиссии НАТО-Грузия заявлений не делала. В том, что в нем будет выражена солидарность Грузии, в Тбилиси мало кто сомневается. Как и в том, что в этом коммюнике будет напоминание о том, что НАТО – это не только военные, но и демократические стандарты и ценности, по которым, особенно по части демократии, к Грузии есть серьезные вопросы.

Это касается и парламентского контроля над исполнительной властью. Ни для кого не секрет, что правительство «Грузинской мечты» и парламентское большинство выступают как одно целое, а не как отдельные ветви власти. Поэтому парламентский секретарь грузинского филиала Transparency International Лика Саджая считает брюссельские заверения спикера Папуашвили далекими от реальности. Да, есть изменения в регламенте, министры чаще стали приходить в парламент, и депутаты чаще задают им вопросы, но все это лишь улучшение статистических данных, отмечает Лика Саджая:

«Мы неоднократно рекомендовали парламенту увеличить роль оппозиции в работе парламента, чтобы они (представители оппозиции) возглавляли определенные комитеты, занимали другие должности – это улучшило бы контроль парламента над исполнительной властью. Парламентское большинство не старается использовать рычаги контроля, а участившиеся вопросы депутатов партии власти к министрам больше нацелены на то, чтобы подчеркнуть хорошую работу правительства или делать какие-то реверансы (в его сторону)».

Другие наблюдатели тоже не припоминают, чтобы парламентское большинство поддержало хотя бы одну инициативу оппозиции. Какие реформы имел в виду спикер парламента Шалва Папуашвили, остается неизвестным – «Грузинская мечта» отказалась следовать соглашению Шарля Мишеля от 19 апреля по выводу страны из кризиса, свернула реформы судебной и избирательной систем. И ради этого даже отказалась от транша ЕС.

Бывший министр обороны, глава НПО «Гражданская идея» Тина Хидашели сомневается, что в Брюсселе поверили словам Папуашвили:

«К сожалению, НАТО не единственная организация, которая постоянно указывает нашей стране на недостаточность реформ, в том числе в сфере подотчетности и механизмов по контролю. Представители наших властей до сих пор не поняли, что с такими ложными заявлениями далеко не пойдут. Наверное, в очередной раз и еще много раз мы услышим, что наши демократические стандарты очень далеки от стандартов НАТО, что является серьезным препятствием на пути интеграции в евроатлантические структуры. И очень важно, чтобы власти приступили к реальным реформам и отказались от постоянных попыток вводить наших западных партнеров в заблуждение».

Правда, у Тины Хидашели нет ответа, когда власть «Грузинской мечты» это осознает.