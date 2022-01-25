Брюссельское время Шалвы Папуашвили

Координация с западными партнерами в украинском кризисе - главная тема начавшегося сегодня визита в Брюссель грузинской делегации во главе с новым спикером парламента Шалвой Папуашвили. Встречи пройдут в штаб-квартире НАТО. Между тем первый визит Папуашвили в ранге парламентского спикера, как считают грузинские наблюдатели, может быть омрачен его отказом от встречи в Тбилиси с депутатами Европарламента.

Брюссельскую штаб-квартиру НАТО Шалва Папуашвили выбрал для первого в ранге председателя парламента зарубежного визита. В делегацию входят главы парламентских комитетов: по обороне и безопасности – Ираклий Берая, по внешним отношениям – Николоз Самхарадзе и первый замминистра иностранных дел Лаша Дарсалия. О главных целях визита рассказал первый замглавы парламентского комитета по внешним отношениям Георгий Хелашвили:

«Будет рассмотрена сложившаяся в регионе ситуация, связанная с концентрацией российских вооруженных сил у границы Украины и координация действий Запада и Грузии, чтобы избежать самого худшего в нашем регионе – широкомасштабного кровопролития. Но может изменить будущее не только Украины, но всего региона».

Также депутат партии власти Хелашвили сообщил, что делегация по этому вопросу будет вести переговоры не только с НАТО, но со всеми западными стратегическими партнерами, «чтобы максимально постараться сохранить мир и безопасность».

Такую активность оппоненты власти, особенно в вопросе украинского кризиса, считают запоздалой.

По мнению многих оппозиционеров, руководители страны уже давно должны были посетить Киев, а парламент – принять резолюцию в поддержку Украины. Лишь на фоне острой критики парламентское большинство запланировало в ближайшее время приступить к этому вопросу. К слову, оппозиционные фракции решили не медлить и распространили сегодня заявление в поддержку Украины.

Оценивая перспективы визита Папуашвили, оппозиционеры сегодня обращали внимание на недавнее его скандальное решение. Он, сославшись на занятость, отказался принять 21-22 января европарламентариев, координаторов «Диалога Жана Моне». Об этом стало известно грузинскому обществу из совместного заявления европарламентариев Виолы фон Крамон, Мириам Лексманн и Марины Кальюранд:

«Как фасилитаторы «Диалога Жана Моне» мы сожалеем, что визит, запланированный на 21–22 января в Тбилиси, не состоится, поскольку председатель Шалва Папуашвили не нашел времени для участия. Визит был направлен на изучение возможностей «Диалога Жана Моне» с парламентом Грузии с целью развития межпартийного обсуждения для создания лучшей демократической парламентской культуры и доверия».

В заявлении также отмечается важность начала данного процесса на фоне «пагубной политической поляризации в стране».

Европарламентарий Виола фон Крамон на своей станице в Twitter отметила, что поляризованная Грузия как никогда нуждается в эффективном парламенте, и очень плохо, что начало диалога было отложено.

Формат «Диалога Моне» для Грузии был запущен в июне прошлого года вслед за достижением соглашения Мишеля по выводу страны из затяжного политического кризиса. Однако спустя 100 дней после договора «Грузинская мечта» аннулировала соглашение Мишеля. «Диалог Жана Моне» мог бы стать альтернативным форматом по урегулированию разногласий между политическими партиями в парламенте.

Однако утвержденный 29 декабря 2021-го в должности спикера парламента Шалва Папуашвили не спешит запускать процесс. В заявлении его аппарата отмечается, что прежде он считает целесообразнее провести встречу с новоизбранным председателем Европарламента Робертой Метсола. В этом заявлении есть и критика в адрес европарламентариев: «Диалог Моне» является конфиденциальным, и заявление европейских депутатов расценивается как фактор углубления политической поляризации в Грузии. Оскорбились и депутаты «Грузинской мечты». Вот что заявил 22 января глава парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили:

«Некорректно такое пренебрежительное заявление о том, что председатель парламента Грузии не нашел времени. Когда двумя днями ранее говоришь председателю парламента, что сейчас приезжаешь и начинаешь какой-то формат, в то время как это должно быть согласовано совсем в другом режиме и на другом уровне, конечно, в этом случае это некорректно и по отношению к парламенту Грузии».

По этому поводу мнение оппонентов власти и наблюдателей кардинально отличается. Партия власти такой позицией еще раз подтвердила отчуждение от Запада, считает бывший посол Грузии в США, соучредитель грузинского филиала НПО «Атлантический совет» Бату Кутелия:

«Этим решением «Грузинская мечта» значительно навредила интересам страны, нанесла ущерб процессу интеграции Грузии в Европу, в евроатлантические структуры. У «Грузинской мечты» совсем другая повестка дня, не объединение страны, особенно на фоне глобального кризиса в сфере европейской безопасности, когда национальный консенсус, согласие имеет особое значение, для того, чтобы мы нашли свое место в единой свободной и мирной Европе. Этот процесс сейчас идет, но своим решением «Грузинская мечта» отдалилась от него».

Критики убеждены, что и в кулуарах штаб-квартиры НАТО спикеру Шалве Папуашвили придется объяснить западным партнерам, чем он был так загружен, что ему пришлось отказаться и от принципов традиционного грузинского гостеприимства к европарламентариям. Ждут в Тбилиси и итогов завтрашнего заседания Комиссии НАТО-Грузия с участием спикера парламента Шалвы Папуашвили.