«Омикрон» диктует те же правила

«Омикрон» начинает массово распространяться в Южной Осетии. При этом статистика отражает далеко не полную картину заболеваемости, так как многие инфицированные предпочитают лечиться самостоятельно на дому. Тяжелых больных власти решили вывозить вертолетами в Северную Осетию.

Югосетпотребнадзор сообщает сегодня об антирекорде заболеваемости COVID-19. Только за последние сутки, по данным ведомства, «выявлено 146 случаев заражения коронавирусной инфекцией … днем ранее было выявлено 115 случаев, в конце прошлой недели – 171». Накануне было проведено 398 тестов, то есть почти 400 людей обратились в лабораторию.

Заместитель директора РММЦ Зарина Туаева заявила, что продолжает расти число пациентов, которые проходят амбулаторное лечение:

«За сутки в «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии были госпитализированы четыре человека (днем ранее 9)… Проходят лечение от коронавируса в медцентре 37 человек, выписаны из стационара накануне два пациента, одна женщина (74 года) умерла от последствий ковида, число умерших с начала пандемии в республике составило 200 человек. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечение, продолжает расти. На сегодняшний день их 559, днем ранее – 497 человек».

Эти данные основываются на обращении граждан в государственные медицинские лаборатории, при этом число инфицированных, которые предпочитают пройти тестирование в двух частных лабораториях и могут лечиться самостоятельно дома, скорее всего, неизвестно. Хотя именно со ссылкой на одну из них глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева и заявила на днях, что в Южной Осетии циркулирует новый штамм «омикрон». Тесты в гослабораториях по большей части к нему нечувствительны.

Элеонора Джиоева, главный инфекционист республики, рассказала журналистам, что, несмотря на рост числа инфицированных, большого прироста больных в стационаре не наблюдается:

«За последнюю неделю количество пациентов в «красной зоне» колеблется от 26 до 28-32 человек… В отношении лекарственного обеспечения могу сказать, что остродефицитные, дорогостоящие, генно-инженерные биологические препараты у нас в наличии есть в достаточном количестве. Тем более, на этой неделе мы получим очередную партию генно-инженерных препаратов-антикоагулянтов, растворов. И кислорода у нас достаточно, станция работает в обычном режиме, больные получают его в нужном объеме… В пользу «омикрона» (как распространившегося штамма) говорит, во-первых, массовость выявленных случаев коронавирусной инфекции, семейные очаги, скорость распространения и, безусловно, клиника, которая выражается в поражении верхних дыхательных путей – больные жалуются на першение в горле, сухость, сухой кашель, который их мучает, на высокую лихорадку. Отмечают остро выраженную слабость и повышенную утомляемость».

Накануне рост заболеваемости обсуждал с президентом министр здравоохранения Сослан Наниев. Речь шла и о лекарственном обеспечении медучреждений республики:

«Ввиду того, что с начала года у нас образовался дефицит некоторых препаратов, на этой неделе, с сегодняшнего дня этот дефицит будет покрываться и к концу недели будет полностью покрыт. Относительно дорогостоящих препаратов, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, дефицита нет. Сегодня также будет поступление 100 упаковок «Артлегии», в наличии у нас и другие дорогостоящие препараты».

По словам министра, достигнута договоренность с руководством Северной Осетии о задействовании вертолетов санитарной авиации для эвакуации на территорию Российской Федерации тяжелых больных:

«Алгоритм я им представил, план тоже есть, все детали, все этапы обговорены».

Получше ситуация в Ленингорском районе. Исполняющая обязанности главврача районной больницы Моника Джиоева сообщает всего об одном инфицированном коронавирусом. По ее словам, в районе вакцинированы 242 человека.

Между тем с 22 января школы и детские сады Южной Осетии приостановили работу до 1 февраля. Десятидневный карантин объявлен Министерством образования «в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в республике». До 1 февраля решением оперативного штаба запрещено проведение культурно-массовых, торжественных, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий. Приостановлена работа детских развлекательных центров, объектов физической культуры и спорта. Объектам общественного питания также запрещено проведение празднично-торжественных мероприятий.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия