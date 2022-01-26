Непраздные вопросы этой президентской кампании

Президентская кампания в Южной Осетии начинается с вопросов о том, кого из кандидатов на этот раз могут не допустить к выборам и обсуждениям возможных претензий, которые позволят Избиркому отказать им в регистрации.

Вопросы, которыми задаются избиратели и политики перед каждой избирательной кампанией: кого из кандидатов не допустят к выборам на этот раз? Будет ли оказываться давление на кандидатов, чтобы они отказались от участия в выборах?

Вопросы непраздные. Подобные попытки с разной степенью успешности мы наблюдаем на президентских и парламентских выборах, начиная с 2011 года. И если раньше, считает депутат Давид Санакоев, избиратели хоть и возмущались, но все же мирились со злоупотреблениями, то на этих выборах попытки административного давления на кандидатов могут привести к срыву избирательной кампании.

Этот вывод напрашивается благодаря небывалому напряжению в обществе. Обычно оно нарастает ближе ко дню голосования, но в этот раз общество подходит к президентским выборам уже в состоянии глубокого политического кризиса, говорит Давид Санакоев:

«Если под надуманными предлогами будут срезать неугодных власти кандидатов, то люди могут не прийти на выборы и как-то иначе выразить свой протест. До сих пор в республике было относительно тихо и спокойно именно поэтому – люди ждали, когда придут выборы, чтобы выразить свое отношение к действующей власти, к оппозиции, ко всем. Но если у них отнять такую возможность, я думаю, это может плохо отразиться на внутренней ситуации».

«Эхо Кавказа» спросило Давида Санакоева, с какими техническими подвохами может столкнуться неугодный кандидат, кроме привычных придирок к заполнению анкет, деклараций и подписных листов. Санакоева настораживают требования новых инструкций Центральной избирательной комиссии о порядке выдвижения кандидатов на должность президента.

Так, согласно инструкции, гражданин РЮО может быть членом только одной инициативной группы по выдвижению кандидата. То есть каждый претендент должен каким-то образом проконтролировать, чтобы никто из ста выдвигающих его членов партии или инициативных граждан не принял участия в выдвижении других кандидатов. Говорит Давид Санакоев:

«У потенциального кандидата нет возможности проверить, состоит ли кто-нибудь из выдвигающих его граждан в другой инициативной группе. Ему ничего не остается, кроме как поверить людям на слово. Это создает возможности для манипуляций, поэтому кандидатам необходимо тщательно подойти к формированию инициативной группы. В то же время пока не понятно, как в случае выявления двойников поведет себя ЦИК. Будет ли это нарушение инструкции считаться основанием для отказа в регистрации кандидата?»

Давид Санакоев считает это требование инструкции спорным с точки зрения законодательства. В статье 26 закона «О выборах президента» (выдвижение кандидата на должность президента от политической партии и избирательным блоком) говорится:

«Политическая партия, избирательный блок вправе выдвинуть только одного кандидата на должность Президента Республики Южная Осетия».

А вот в статье 27 (выдвижение инициативной группой избирателей) формулировки менее категоричные: «Каждый гражданин Республики Южная Осетия или группа граждан, обладающие активным избирательным правом, могут образовывать инициативную группу избирателей в количестве не менее 100 человек для организации выдвижения кандидата на должность Президента».

Там не указано, что один человек не может оказаться в двух инициативных группах. В статье 29 этого же закона (регистрация кандидата на должность президента) среди перечня оснований для отказа кандидата в регистрации не указано участие поддержавшего его гражданина в двух инициативных группах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия