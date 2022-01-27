Грузинский БАД против ковида?

Несколько грузинских клиник в дополнение к лечению ковид-пациентов используют биологически активную добавку «Сулажер». Ее создатель – онколог и генетик Александр Таварткиладзе. Ряд специалистов полагает, что «Сулажер» способствует быстрому выздоровлению больных, другие предлагают не спешить с выводами.

«Сулажер» – это биологически активная добавка, другими словами - БАД. В дополнение к основному лечению ее с декабря используют в больнице им. Михаила Архангела. Клинический директор больницы Заза Лурсманашвили говорит, что препарат вводится в схему лечения только с согласия самих пациентов. Это должны быть пациенты, состояние которых оценивается как средней и легкой тяжести. Однако, как говорит Лурсманашвили, в качестве исключения БАД дали и трем тяжелым пациентам.

«Для меня, как для врача, результаты превзошли все ожидания. Из этих трех человек двоих мы уже выписали. А третья пациентка 34-х лет пока остается у нас, но острые проблемы (связанные с ее здоровьем) уже преодолены», – сказал грузинской службе Радио Свобода клинический директор больницы.

Всего, по его словам, препарат получили около 20 пациентов, проходивших лечение в клинике, и примерно столько же лечившихся на дому.

«Во всех случаях у нас были очень хорошие результаты. Состояние ни одного из них не ухудшилось. Симптомы не утяжелились. Никто из них не был переведен в отделение интенсивной терапии или в реанимацию», – говорит Заза Лурсманашвили, который убежден, что выздоровлению этих пациентов способствовал именно «Сулажер».

«Таково лично мое мнение, и не только мое, а и тех врачей, которые наблюдают за пациентами, включенными в программу лечения «Сулажером».

Этот препарат более месяца используют и в Республиканской больнице. Ее клинический директор Нодар Чимакадзе также говорит, что БАД получали пациенты, находящиеся в состоянии средней и легкой тяжести с целью предотвратить возможное ухудшение. Причем только с согласия самих пациентов. По поводу результатов директор говорит так:

«Я не могу привести вам точную статистику. Для этого нужно провести исследование. Но в основном (БАД) хорошо поработал, их состояние не ухудшилось».

БАДа в настоящее время в продаже нет. Клиникам «Сулажер» безвозмездно передал его создатель – Александр Таварткиладзе. На вопросы грузинской службы Радио Свобода он отвечать не стал. Известно, что разработку этого препарата автор начал в 2018 году. До пандемии этот БАД предлагалось использовать для уменьшения побочных эффектов, вызываемых химиотерапией, в дополнение к стандартной терапии во время инфекционных заболеваний, а также для регулирования артериального давления.

Глава боксированного отделения тбилисской инфекционной клиники Марина Энделадзе говорит, что с препаратом не знакома и говорить о его эффективности не может:

«Пока какой-либо уточненной информации у меня нет. Знаю, что это БАД, говорят, что неплохой, хороший. Мы используем лишь те медикаменты, которые внесены в гайдлайн».

В свою очередь инфекционист Майя Буцашвили полагает, что в первую очередь должно быть проведено рандомизированное исследование, уже после чего можно будет обсуждать эффективность препарата. Если такие исследования и были проведены, говорит инфекционист, то широкому медицинскому сообществу о них ничего не известно. А без них судить о пользе того или иного препарата ей кажется несерьезным.

А руководитель Департамента критической медицины New Hospitals Вахтанг Калоян считает, что говорить об этой биологической добавке в контексте лечения COVID-19 несерьезно, по крайней мере, в данный момент.