«Мечта» на оба ваши дома

В Грузии каждый второй считает, что в стране нет демократии, все больше тех, кто недоволен и властью, и оппозицией – об этом свидетельствуют данные нового соцопроса, проведенного по заказу Национального демократического института (NDI). Как всегда, он стал поводом для взаимных обвинений «Грузинской мечты» и оппозиции. При этом ни те ни другие не обратили внимания на один вопрос, на который более 80% опрошенных дали положительный ответ.

На вопрос «Как бы вы оценили деятельность нынешнего правительства», 52% участников опроса NDI ответили: плохо. Руководствуются ли власть и оппозиция интересами народа? Ответ: плохо. Ни власть (51%), ни оппозиция (53%) этого не делают. И деятельность премьер-министра Ираклия Гарибашвили хорошо оценивают лишь 27%.

Чуть ниже рейтинг самой «Грузинской мечты» – 24%, у «Единого национального движения» – 9%, другие партии набрали 8%. Разочарование избирателей в политических силах подтверждается и тем, что на вопрос «Какая партия ближе к вам по взглядам», конкретный ответ дали лишь 42% опрошенных.

С учетом того, что сегодня в парламенте начались комитетские слушания по утверждению кандидатов на пост главы ЦИК, лидер Республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе заявила:

«Исследование NDI свидетельствует, что в стране ни в одном из направлений нет ни прогресса, ни позитивных подвижек. Очень тяжело читать, что большинство населения не доверяет ни парламенту, ни политическим партиям, ни парламентскому большинству, ни оппозиции. К сожалению, сейчас актуален этот вопрос: в три раза сократилось доверие к Центральной избирательной администрации – что также является катастрофой. Так же, как и то, что каждый второй считает, что в этой стране нет демократии».

Обвинения со стороны оппозиции в том, что страна пожинает результаты автократического правления «Грузинской мечты», что политические рейтинги указывают на подтасовку итогов парламентских (2020 г.) и муниципальных выборов в прошлом году, в самой партии власти решительно отвергли. Итогам опросов NDI, в том числе рейтингам, в том числе и премьер-министра, депутат Алуда Гудушаури не доверяет:

«Сегодня у страны есть премьер-министр в лице Ираклия Гарибашвили, который является патриотом, мужественным, чрезвычайно ориентированным на дело человеком. И что самое главное, он защитник интересов страны, действительно, очень достойный премьер. Понятно, что это раздражает оппозицию, силы, которые тормозят страну, тех, кто недоволен развитием страны, конечно, это для них неприемлемо. Этот соцопрос – одно, а другое – настрой избирателя, проявленный на недавних выборах».

При этом ни одна из сторон не обратила внимание на результаты одного, с учетом затянувшегося политического кризиса, очень важного вопроса – более 80% опрошенных, вне зависимости от своих политических симпатий, выступают за межпартийное сотрудничество в парламенте.

Такой высокий показатель наблюдается лишь в вопросе членства в НАТО и ЕС.

И эти цифры, по данным опроса, даже выросли по сравнению с прошлогодними показателями. В вопросе интеграции с ЕС – на 7% и достигло 83%. С НАТО – с 74% до 77%.

Политолог, глава Института грузинской политики Корнели Какачия переживает, что политическая элита все это время не спешит делать выводы:

«От наших западных партнеров мы постоянно слышим, что нужна деполяризация, проведение демократических реформ. Все это требует национального консенсуса, которого у нас нет. Партии должны конкурировать между собой, но по правилам, а не так, как сейчас. Идет пустая трата времени вместо того, чтобы направить усилия на создание нормального парламента, государственных институтов, проведения реформ. Все это становится опасной тенденцией на фоне усиливающихся региональных рисков безопасности. А Грузия ведет себя так, как будто то, что происходит между Россией и Украиной, нас не касается. В Москве ясно дают понять, что их угрозы касаются и Тбилиси. И на этом фоне страна позволяет себе роскошь всю национальную энергию расходовать на узкопартийные интересы».

Падение рейтинга политических сил и правительства в соцсетях и интернет-форумах комментируют с понятной иронией: при виде грузинских политиков и при нынешней ситуации в стране желающих убежать в ЕС и НАТО становится все больше.