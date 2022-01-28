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Прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва, запланированный на сегодня, отменен
Прямой чартерный перелет Тбилиси-Москва, запланированный авиакомпанией Georgian Airways, отменен. Информация об этом отображается на табло тбилисского аэропорта, ее подтвердил грузинской службе Радио Свобода основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
"Серьезная эпидемиологическая ситуация в Грузии и России (была причиной)... Да, мы сами отменили рейс, это прерогатива авиакомпании, а не кого-то еще. И нам нечего терять", - заявил Гаиашвили и повесил трубку.
Рейс был запланирован на 28 января, 10:00 по тбилисскому времени. Ранее сообщалось, что все билеты на прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси, запланированный на 28 января, было распроданы.
Другие новости дня
В Грузии выявлено 17 066 новых случаев коронавируса, скончалось 30 человек
В Грузии выявлено 17 066 новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом недавно была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране выздоровели 5397 человек, скончались 30 пациентов.
Всего за 24 часа в стране было сделано 64 412 тестов (антигенных - 41 613, ПЦР - 22 799). Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: за минувшие сутки - 26,5%, в среднем за последние 14 дней - 17,88%, за последние семь дней - 22,1%.
Всего с начала пандемии в Грузии было выявлено 1 127 234 случая заражения коронавирусом, из них 986 928 человек выздоровели, 14 870 умерли.
Всего в стране было проведено 2 695 237 вакцинаций от коронавируса, при этом за день вакцинированы 7 997 человек.
Судья калифорнийского суда отклонил ходатайство Netflix об аннулировании иска Ноны Гаприндашвили
Калифорнийский суд отказался удовлетворить ходатайство Netflix об аннулировании иска грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили. Netflix требовал прекратить судопроизводство, поскольку утверждал, что сериал является художественным произведением, а его создателям закон предоставляет широкую художественную лицензию.
Однако, как передает "Грузия Online", судья окружного суда штата Калифорния Вирджиния Филлипс не разделила это мнение.
«Тот факт, что сериал является вымышленным, не защищает Netflix от ответственности за клевету», — говорится в решении судьи.
Грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix в сентябре прошлого года. Дело касается прозвучавшей в сериале "Ход королевы" фразы, что Нона Гаприндашвили никогда не противостояла шахматисту-мужчине.
Всемирно известную шахматистку в иске против Netflix представляют грузинская юридическая компания BLB и двое американских адвокатов. Как сообщалось ранее, адвокаты Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.
США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины
Россия пока не отреагировала на американскую инициативу
31 января по инициативе Соединенных Штатов будет проведено заседание Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться концентрация российских войск на границе Украины.
"Более 100 тысяч российских войск дислоцированы на границе Украины, Россия проводит различные дестабилизирующие действия против Украины, создавая явную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд. США считают, что страны-члены Совета Безопасности должны изучить факты и рассмотреть последствия возможного вторжения России в Украину для международной системы безопасности.
Россия, пока не отреагировавшая на американскую инициативу, может попытаться заблокировать проведение заседание Совета Безопасности с такой повесткой дня. Однако, по данным газеты Wall Street Journal, Соединенные Штаты скорее всего заручились поддержкой, по меньшей мере, девяти членов Совбеза, необходимой для проведения заседания. В свою очередь Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН обладает правом вето на его решения.
США рассчитывают на то, что публичная дискуссия в стенах Совета Безопасности поможет убедить Кремль разрядить обстановку на границе Украины, ясно продемонстрировав на чьей стороне находятся симпатии международного сообщества. США также могут внести вопрос о ситуации на границе Украины в повестку дня Генеральной ассамблеи ООН.
В последние недели Россия сосредоточила на границе Украины около ста тысяч военнослужащих и значительное количество боевой техники. В Киеве и западных столицах опасаются, что в Кремле планируют нападение на Украину. Москва отрицает наличие подобных планов и заявляет о праве перемещать войска на своей собственной территории, исходя из интересов собственной безопасности.
Бишкек и Душанбе договорились о прекращении огня и отводе военных
Накануне в результате перестрелки на границе двух стран погибли два человека, более 20 пострадали
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня и урегулировании конфликта на границе, который обострился 27 января. Как сообщает киргизская пограничная служба, каждая из сторон, согласно договоренностям, должна также полностью отвести военных от границы в места постоянной дислокации, совместно патрулировать приграничные районы и открыть движение по дороге Баткен — Исфана.
На утро 28 января обстановка на киргизско-таджикской границе характеризуется как стабильная, сообщает Радио Азатык.
Вчера в течение дня стороны неоднократно пытались провести переговоры на разных уровнях, но все они закончились провалом. Договоренности были достигнуты в ночь на пятницу после переговоров, в которых участвовали представитель президента Кыргызстана в Баткенской области и глава Согдийской области Таджикистана, а также представители пограничных служб и правоохранительных органов двух стран.
Перестрелка на границе Кыргызстана и Таджикистана произошла 27 января.В Бишкеке заявили, что конфликт начался после того, как пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. Часть этой трассы проходит по территории, которую Таджикистан считает своей. В Душанбе настаивают, что первыми стрельбу начала киргизская сторона.
Киргизские власти сообщили об 11 пострадавших. Таджикистан заявил о гибели двух человек – местного жителя и водителя автомобиля скорой помощи. Ранены 10 человек, шесть из которых военнослужащие.
Кыргызстан и Таджикистан входят в один военный союз – Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако на границе двух стран регулярно происходят вооружённые конфликты. Обычно из-за спорных территорий – из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.
27 января абхазский ЦИК зарегистрировал 7 инициативных групп
Сегодня, 27 января, Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты:
- Рашида Айба - по избирательному округу №7
- Хачик Такмазян - по избирательному округу №24
- Венори Бебия - по избирательному округу №27
- Герман Качарава - по избирательному округу №34
- Тимур Бейя - по избирательному округу №11
- Ахра Пачулия - по избирательному округу №21
- Валерий Сичинава - по избирательному округу №15.
Всего на данный момент зарегистрировано 78 инициативных групп и пять политических партий, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
В Магасе похищен ингушский оппозиционный блогер
В Магасе люди в масках и камуфляже похитили ингушского блогера, члена партии «Гражданская инициатива» Адама Хамчиева. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно, - передает редакция Кавказ.Реалии.
Похищение произошло утром в четверг, 27 января, около шести утра, рассказали знакомому Хамчиева соседи блогера. Когда Хамчиев открыл дверь, один из соседей слышал крики и нецензурную брань. Активисты утверждают, что в социальных сетях появилась новость о задержании Хамчиева полицией и о том, что при обыске у него был найден пистолет.
На странице «Гражданской инициативы» размещено видео, на котором Хамчиева сажают в автомобиль. «На кадрах видно, что похитители приехали как минимум на трех машинах - две тонированные Нивы и «Солярис», - говорится в описании ролика.
За день до своего похищения, 26 января, Хамчиев направил изданию «Кавказский узел» копию своего заявления на имя председателя Малгобекского райсовета Ингушетии Корейша Гулиева, в котором сообщает о поступивших в его адрес угрозах физической расправы, - сообщает редакция.
Глава Нацгвардии Украины подал в отставку из-за ЧП в Днепре
Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-полковник Николай Балан, подал в отставку в связи с чрезвычайным происшествием в Днепре, в результате которого погибли пять человек, среди них - четверо военнослужащих.
На специально собранном брифинге Балан заявил: «С учетом того, что за какие-либо действия, и хорошие, и плохие, несет службу командир или командующий, сегодня утром я выразил желание и написал рапорт министру внутренних дел, ходатайство перед президентом об отставке и увольнении с должности».
Балан также сообщил, что отстранил от исполнения обязанностей на время расследования командира полка, в котором произошла трагедия, его заместителя по работе с личным составом и начальника штаба.
В ночь на 27 января в Днепре на территории машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук при выдаче оружия открыл стрельбу из автомата Калашникова по сослуживцам. Погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Еще пять человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Рябчук скрылся с места происшествия, но позже сдался правоохранительным органам.
По предварительным данным, два месяца назад Рябчук предупредил драку между солдатами и сообщил об инциденте руководству. Последние не приняли никаких мер. При этом в полку над срочником стали издеваться, называя его «стукачом».
Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Николай Балан назначался командующим Нацгвардией Украины дважды - в феврале 2015 года (пробыл на должности исполняющего обязанности 11 месяцев) и в мае 2019 года. До этого он был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск Украины. Ушел с должности после аннексии полуострова Россией. В 2018 году российские власти включили Балана в санкционный список.
Евросоюз одобрил использование таблеток от COVID-19
Евросоюз одобрил для экстренного применения использование таблеток «Паксловид» от коронавирусной инфекции COVID-19 для пациентов из группы высокого риска. Об этом сообщается на сайте европейского медицинского регулятора. Это первый одобренный в Европе препарат от болезни, который принимается перорально.
Ингибитор протеазы+ритонавир уже был одобрен в США 23 декабря. Согласно результатам исследования, проведенного компанией, он снижает риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска на 89 процентов. Е
Однако исследование проводилось на невакцинированных пациентах и из него не ясно, какова эффективность препарата у вакцинированных. Из сообщения европейского регулятора следует, что испытания в Европе показали схожую эффективность. Но там не уточняется, были ли пациенты привиты или нет.
До конца года Pfizer планирует произвести до 50 миллионов доз «Паксловида». После одобрения регулятором, страны ЕС должны дождаться от него рекомендации к использованию, прежде чем их жителям можно будет выписывать таблетки. Предполагается, что препарат будет прописываться только пациентам с риском тяжелого течения коронавирусной инфекции.
- ЕС рассматривает заявку еще одного производителя лекарств, фармацевтического гиганта Merck & Co. Однако одобрение их препарата «Молнупиравир» затянулось после того как компания пересмотрела данные о его эффективности, снизив оценку в два раза.
На границе в Ростовской области задержаны трое журналистов
Сотрудники ФСБ задержали в приграничном поселке Куйбышево в Ростовской области журналиста Znak.com Игната Бакина, фрилансера Глеба Голода и фотографа «Блокнот-Ростов» Александра Прохорцева, сообщает Znak.com.
Их ответили в здание местной погранслужбы, где предъявили претензии за работу в пограничной с Украиной зоне без специальных пропусков. Пограничники также допросили задержанных. В частности Бакина спрашивали о его работе в редакции Znak.com и о личной жизни, сообщает издание.
Юрист Алексей Прянишников сообщил телеграм-каналу «ЧТД», что в поселке Куйбышево журналисты фотографировали и снимали видео. Специального разрешения у них не было. Но Znak.com подчеркивает, что Игнат Бакин работал по редакционному заданию и не пересекал границу с Украиной, как и его коллеги.
Журналистам грозит административный штраф до тысячи рублей по статье о нарушении режима в пограничной зоне.
На таджикско-киргизской границе произошел вооруженный конфликт
Пограничники с обеих сторон таджикско-киргизской границы открыли огонь друг по другу вечером 27 января. Погиб один человек, ранены как минимум 11. Сообщается о применении минометов и гранатометов. Об этом передают Таджикская служба Радио Свобода - Радио Озоди и Радио Азаттык.
Бишкек и Душанбе входят в один военный союз - ОДКБ. Однако на границе двух стран регулярно происходят вооруженные конфликты. Обычно это происходит из-за спорных территорий - из 970 километров общей границы делимитировано и демаркировано чуть больше половины.
В этот раз стороны обвинили друг друга в перекрытии дороги Баткен-Исфана между двумя киргизскими городами. Обе стороны утверждают, что вели только ответный огонь. На место происшествия выехали чиновники двух стран для деэскалации конфликта.
Радио Азаттык со ссылкой на киргизские погранвойска сообщает, что на 20:30 обстановка на границы характеризуется как напряженная, а перестрелки продолжаются. Остановить противостояние стороны призвал генсекретарь ОДКБ.
На следующей неделе 36 тысяч школьников в Грузии перейдут на онлайн-обучение
На этой неделе родители 36 202 учащихся публичных школ выразили желание перейти на онлайн-обучение. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на Министерство образования.
По данным ведомства, в эти данные не входят ученики тех классов и школ, которые уже перешли на онлайн-обучение из-за случаев заражения. Министерство образования обнародует информацию об этом в конце недели.
Родители или опекуны учеников школ могут выбрать между формой очного посещения уроков и дистанционным обучением. Для этого следует подать заявку на сайте Министерства образования - для этого выделен один день недели, четверг. Заявки принимаются с 00:00 до 18:00.
В югоосетинский ЦИК обратилась инициативная группа Альберта Валиева
В ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась сегодня, 27 января, четвертая инициативная группа о проведении 2 февраля собрания по поддержке кандидата на президентский пост.
«Сегодня к нам поступило еще одно уведомление инициативной группы о проведении 2 февраля собрания в поддержку претендента в президенты РЮО, без уточнения личности кандидата», - сказала информагентству «Рес» секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По данным «Рес», обратившиеся в ЦИК намерены поддержать предпринимателя Альберта Валиева.
Ранее в югоосетинский ЦИК обратились инициативные группы по выдвижению претендентов на пост президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева и Гарри Мулдарова.
Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
- Согласно действующему законодательству, право выдвижения кандидатов на пост президента имеют только политические партии и инициативные группы избирателей. Кандидат от партии выдвигается на съезде. Партия также может выдвинуть кандидата, не являющегося ее членом. Жители Южной Осетии, объединенные в инициативную группу, выдвигают своего кандидата на своем собрании.
- Президентом Южной Осетии может быть избран житель республики не моложе 35 лет, владеющий осетинским и русским языками и постоянно проживающий на территории республики последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.
- Нынешний президент Анатолий Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.
Представитель МИД РФ: Неприемлема даже мысль о войне с Украиной
«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Такое заявление сделал в четверг представитель МИД России Алексей Зайцев, комментируя сообщения о возможной угрозе вторжения российских войск на территорию Украины. По словам Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается.
Такие заявления действительно звучали из уст российских представителей, включая главу МИД России Сергея Лаврова. В то же время, в Москве заявляли, что Россия отреагирует на якобы готовящееся наступление украинских вооруженных сил на позиции пророссийских сепаратистов в Донбассе.
Как отмечает «Интерфакс», после заявлений представителя МИД на Московской бирже вырос курс рубля по отношению к доллару и евро. Российская валюта укрепилась до 78 рублей за доллар и 87 за евро. Накануне курс доллара доходил до 80 рублей, евро - до 90.
Представители США и других стран Запада в ответ на российские заявления о приверженности миру указывали на то, что пока не видят никаких признаков деэскалации на границе России с Украиной, где собрана большая группировка российских войск. Напротив, численность этой группировки - в том числе из-за прибытия российских военных на учения в Беларусь - постоянно возрастает.
Представитель МИД России обвинил страны Запада в том, что они якобы подталкивают Украину к конфликту с Россией. По его словам, они «намерены твердо придерживаться продуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир», а также хотят «рассорить народы России и Украины».
Официальная Москва не считает аннексию Крыма в 2014 году агрессией против Украины, а также отрицает военную помощь сепаратистам в Донбассе, о которой существуют многочисленные свидетельства. Украина, напротив, считает Россию «страной-агрессором» и подчеркивает, что вооруженный конфликт де-факто с Россией продолжается с 2014 года, то есть «немыслимое», в терминологии российского МИД, уже произошло.
26 января впервые за долгое время на фоне обострения ситуации на границе в Париже состоялась встреча политических советников так называемой нормандской четверки - России, Украины, Франции и Германии. Обсуждалась тема урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны договорились о необходимости поддерживать перемирие и о новой встрече в Берлине через 2 недели.
Официальный Киев высоко оценил такие итоги переговоров. В МИД Украины заявили, что вероятность вооруженного российского вторжения в ближайшие 2 недели снизилась. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры содержательными и конструктивными, а также такими, «которые позволяют очертить возможность достижения решений, необходимых для мира».
«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе» - заявил Зеленский. Он также вновь призвал организовать в ближайшее время встречу лидеров стран Нормандского формата.
В Каталонии решили помиловать казнённых за колдовство женщин
Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании тысячи женщин, казнённых за колдовство 400 лет назад. Инициатива автономного региона Испании последовала вслед за принятием аналогичных документов в Шотландии, Швейцарии и Норвегии. Эти страны поддержали манифест "Они не были ведьмами, они были женщинами". Его подписали более 100 европейских историков.
Каталонский парламент в документе признал казнённых женщин жертвами женоненавистнических преследований. В документе также говорится о необходимости восстановить историческую память о несправедливо осуждённых и репрессированных. Власти Каталонии также намерены назвать именами казнённых женщин улицы и площади в населённых пунктах региона.
По подсчётам историков, с конца XVI по начало XVII веков в Европе казнили 50 тысяч человек по обвинению в колдовстве. Большинство осуждённых составляли женщины. В Каталонии преследование ведьм продолжалось до XVIII века.
СМИ: оппозиционер Мулдаров будет выдвинут на пост югоосетинского президента
Группа избирателей планирует выдвинуть кандидатуру оппозиционера Гарри Мулдарова на выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Об этом пишет агентство «Рес». Информацию распространяют и осетинские Telegram-каналы.
Уведомление инициативной группы о проведении 1 февраля собрания уже поступило в Центральную избирательную комиссию. При этом секретарь ЦИК Кристина Авлохова заявила, что в уведомлении не указано, по какому вопросу проводится собрание.
Гарри Мулдаров – действующий депутат парламента и глава Комиссии по делимитации и демаркации. Именно он активно критиковал действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова по вопросу де-факто границы с Грузией и требовал его импичмента.
Ранее в ЦИК обратились две инициативные группы по выдвижению претендентов на должность югоосетинского президента. В выборах могут принять участие Владимир Пухаев и Гено Каджаев.
Выборы югоосетинского президента пройдут 10 апреля. Анатолий Бибилов считает, что ему «ничего не мешает идти в президенты» на второй срок.
Югоосетинский МИД назначил представителей в шести странах
МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия объявил о назначении своих представителей в Южной Корее, Турции и четырех странах Черноморского экономического сотрудничества.
По информации ведомства, представителем в Южной Корее будет уроженец села Кваиси Батрадз Плиев. С 1990 года Плиев проживает в российском городе Владивосток. В 2009 году он был избран заместителем председателя правления общественной организации Приморской осетинской диаспоры «Осетия».
Представлять югоосетинский МИД в Турции будет Хоситы Бурхан. Он родился в турецком городе Сивас. В 1989 году был одним из основателей Общества осетин Турции «Алан» в Стамбуле, а в 1994 году был избран его председателем. На съезде осетинского народа в Цхинвали в 2007 году ему вручили паспорт гражданина Республики Южная Осетия.
Полномочным представителем в Болгарии назначен Красимир Иванов, в Северной Македонии – Сашко Станинов, в Польше – Збигнев Пискорский, в Греции – Димитрис Янгос.
В декабре прошлого года югоосетинский министр иностранных дел Дмитрий Медоев посетил Турцию и провел ряд встреч с руководством и активом осетинской общины.
Ранее в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
Опрос NDI: число сторонников интеграции Грузии в ЕС и НАТО выросло
Число сторонников членства Грузии в Евросоюзе и НАТО выросло. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Национального демократического института (NDI), пишет СОВА.
Согласно исследованию, вступление в ЕС приемлемо для 83% населения, неприемлемо – для 8%. Еще 8% респондентов заявили, что не знают ответа на вопрос. По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в июле 2021 года, число сторонников европейской интеграции выросло на 7%.
Что касается членства в НАТО, согласно опросу, присоединение к альянсу считают приемлемым 77% граждан, неприемлемым – 11%. 12% респондентом не знают ответа. Поддержка интеграции в НАТО по сравнению с предыдущим опросом также выросла – с 74% до 77%.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 7-13 декабря 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2099 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
- В конце декабря прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Грузию пытаются «насильно затянуть» в НАТО «вопреки воле большой части ее народа».
- В 2008 году в Грузии был проведен референдум, на котором был задан вопрос «Поддерживаете ли вы вступление Грузии в Организацию североатлантического договора (НАТО)?». В этом референдуме участвовали 1 982 318 человек, из которых около 77 % граждан проголосовали за вступление в НАТО.
В России выявили почти 89 тысяч новых заражений коронавирусом
В России за последние сутки выявлено 88 816 новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 19 процентов больше, чем накануне. Об этом сообщает федеральный оперативвный штаб по борьбе с инфекцией. Это новый максимум с начала пандемии и седьмой подряд максимальный прирост заболевших с 21 января.
Больше всего заражений COVID-19, как обычно, в Москве — 26 586. Это на треть больше, чем днём ранее. В Москве также заметно выросло число госпитализаций за последние сутки с 1188 до 1459. За те же сутки в российские больницы попали 12 807 пациентов с COVID-19.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила вчера , что уровень госпитализации детей с коронавирусной инфекцией в России увеличился на 36 с половиной процентов за последние два дня. Вчера же департамент здравоохранения Москвы приостановил на три недели плановую госпитализацию в московские детские больницы.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Согласно данным штаба, распространение этого варианта фиксируется уже в 74 регионах (включая аннексированный Крым). Как сообщила накануне вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм стал доминирующим в России. По данным на 26 января, на вариант "дельта" приходится 48 процентов выявленных случаев заражения, на "омикрон" – 52 процента.
Согласно статистике в странах, где "омикрон" уже стал доминирующим, процент летальных исходов при заражении этим штаммом существенно ниже, чем в случае "дельты", однако из-за большого числа заражённых и госпитализированных нагрузка на систему здравоохранения остаётся высокой.
В Южной Осетии выявили 160 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Южной Осетии выявили 160 новых случаев коронавируса. Это данные проведенных 363 исследований.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1152 жителя республики, 30 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 582, выздоровели 10 430», – рассказала агентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
С начала января в Южной Осетии наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 60 294 исследования на COVID-19.
За время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Осетии скончались 200 человек.
В Абхазии учителей призвали вакцинироваться в течение двух недель
Учителей в Абхазии призывают вакцинироваться от коронавируса в течение двух недель. Об этом агентству «Апсныпресс» заявил министр просвещения и языковой политики самопровозглашенной республики Инал Габлиа.
«[Главный санитарный врач] Людмила Скорик не раз заявляла о том, что учителя, которые не вакцинированы, не должны выходить на работу. Если же они хотят работать, то должны сделать прививки. Мы дадим две недели нашим учителям, чтобы они вакцинировались. Болезнь прогрессирует, поэтому выхода нет, нужно вакцинироваться», – сказал Инал Габлиа.
Ранее стало известно, что все сухумские школы будут закрыты на карантин до 4 февраля. По информации Инала Габлиа, в Абхазии болеют коронавирусом 83 педагога.
«Больше 150 детей в целом по стране болеют коронавирусной инфекцией. Мы консультировались с врачами, опасения вызывает новый штамм «омикрон», который очень быстро распространяется», – отметил он.
- Накануне коронавирус выявили у 583 жителей Абхазии (это – новый антирекорд). Скончались еще два пациента.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 41 458 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 35 765 человек.
NYT рассказала о содержании ответов США на требования России
США в ответах Москве о гарантиях безопасности, переданных российской стороне накануне, предложили договориться об ограничении ядерных вооружений. Это может стать поводом для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действие которого прекратилось в 2019 году. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с переданными Москве документами.
Вашингтон и его союзники также готовы обсудить с Россией взаимные ограничения на проведение военных учений. В частности, предлагается проводить их вдали от границ, чтобы манёвры не воспринимались как подготовка к нападению на соседнюю страну.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ответ НАТО и США, заявил, что он позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет, сказал Лавров. Он отметил что решение о дальнейших шагах России будет принимать президент Владимир Путин.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан СССР и США в 1987 году. Документ запрещал странам разрабатывать и иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования. В 2018 году США объявили о выходе из договора, и в 2019 году он утратил свою силу. Вашингтон тогда обвинил Москву в нарушении условий из-за разработки ракеты 9М729. Россия обвинения отвергла, заявил, что дальность ракеты не превышает 500 километров.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения. Страны Запада заявляют, что, если оно произойдёт наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия в декабре прошлого года на этом фоне выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
- 26 января США передали России письменные ответы на российские требования. Госдепартамент заявил, что содержание документа не будет опубликовано, и сказал, что ожидает и от России сохранения его в тайне. Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом отметил, что США и их союзники не поступились основополагающими принципами НАТО – такими как открытость Североатлантического союза для вступления новых членов.
Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 24%, «Единое национальное движение» – 9%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения, проведенного в Грузии.
В документе говорится, что на вопрос «какая партия ближе к вам по взглядам» конкретный ответ дали лишь 42% опрошенных.
Какая партия ближе к вам по взглядам?
- Ни одна партия – 41%
- Грузинская мечта – 24%
- Отказ от ответа – 12%
- Единое национальное движение – 9%
- Не знаю – 6%
- Другие партии – 8%.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 7-13 декабря 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2099 человек. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.3%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
В Днепре задержан солдат-срочник, убивший пятерых сослуживцев
Солдат срочной службы Национальной гвардии Украины Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по сослуживцам в Днепре, задержан. Об этом сообщает МВД Украины.
В результате стрельбы погибли пять человек, в том числе женщина, не связанная с военными. Ещё пятеро получили ранения. Трагедия произошла рано утром 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш".
"Военнослужащий НГУ, солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, при выдаче оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии", — говорится в сообщении МВД.
Рябчук скрылся с места происшествия, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена". Информации о мотивах стрелка пока нет.
Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что в отношении срочника проведут психиатрическую экспертизу. Также будет создана комиссия, которая выяснит обстоятельства, подтолкнувшие военнослужащего к такому поступку.
Рябчук служил в Нацгвардии Украины с осени прошлого года, никаких отклонений у него не наблюдалось, он характеризовался положительно, сообщили в пресс-службе НГУ.
В Грузии вновь выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Грузии за сутки выявили 17 484 новых случая коронавируса (днем ранее был установлен антирекорд – 17 530 случаев).
Накануне провели 73 250 тестов: PCR-тестов – 29 065, экспресс–тестов на антиген – 44 185. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 23,87%, за последние 14 дней составляет 16,51%, за неделю – 20,58%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 840. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 27 пациентов.
Выздоровели еще 3699 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 110 168, выздоровевших – 981 531.
В настоящее время в Грузии 113 771 активный случай инфицирования, 4714 пациентов лечатся в клиниках, 980 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 8630 человек, всего использовано вакцин – 2 686 220.
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