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Georgian Airways 28 января выполнит прямой рейс Тбилиси-Москва
Грузинская авиакомпания Georgian Airways 28 января выполнит прямой чартерный рейс Тбилиси-Москва-Тбилиси. Об этом авиакомпания сообщила в Facebook.
Стоимость билета Тбилиси-Москва на сайте – от 717 лари (233 доллара), Москва-Тбилиси – от 620 лари (202 доллара). Рейс будет выполнен из Тбилиси 28 января, в 10:00, из Москвы – в 11:30.
В комментариях к посту авиакомпания дополнительно уточняет, что рейс 28 января – прямой, без пересадок. При этом, по информации Georgian Airways, в Москву осуществляются и регулярные рейсы – через Ереван, в сотрудничестве с партнерской авиакомпанией.
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что авиакомпания и ранее получала разрешение на осуществление одноразовых чартерных рейсов в праздничные дни.
«Ты можешь сделать заявку на чартерный рейс и осуществить его, это не проблема. Мы смогли сделать это собственными силами», – сказал он.
Как сообщается в Telegram-канале Николая Левшица, один прямой чартерный рейс из Тбилиси в Москву уже был выполнен 8 января текущего года.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Ранее сегодня в МИД РФ заявили, что Москва желает нормализации отношений с Тбилиси, однако этот процесс должен быть «улицей с двусторонним движением». Среди условий восстановления авиасообщения с Грузией наряду с санитарно-эпидемиологической обстановкой ведомство назвало «прекращение русофобской кампании и исчезновение угроз для безопасности» российских граждан.
- В случае позитивного решения Москвы власти Грузия готовы будут возобновить авиасообщение с РФ сразу после улучшения ситуации по COVID-19. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.
Другие новости дня
Новый антирекорд: в Грузии за сутки выявили 17 530 случаев коронавируса
В Грузии за сутки выявили 17 530 новых случаев коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен накануне – 15 762 случая.
Накануне провели 78 172 теста: PCR-тестов – 31 272, экспресс–тестов на антиген – 46 900. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 22,42%, за последние 14 дней составляет 15,32%, за неделю – 19,58%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 813. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов.
Выздоровели еще 5087 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 092 684, выздоровевших – 977 832.
В настоящее время в Грузии 100 013 активных случаев инфицирования, 4651 пациент лечится в клиниках, 999 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинирован от коронавируса 7661 человек, всего использовано вакцин – 2 676 520.
В Москве прекращается плановая госпитализация в детские больницы
В Москве отмечается "беспрецедентный рост" заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за две недели число детей, заболевших COVID-19, выросло в 14 раз — с двух тысяч в неделю до 28 тысяч.
Число госпитализаций увеличилось в 10 раз. Сейчас, по данным ведомства, в сутки госпитализируют до 120 детей с коронавирусной инфекцией. Примерно половина из них – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение в связи с другими заболеваниями.
На этом фоне власти Москвы решили закрыть плановую госпитализацию в детские больницы на три недели. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Также запрет не коснется детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
На взрослые поликлиники ограничение не распространяется, но в Департаменте здравоохранения все же рекомендовали москвичам отложить плановые визиты в поликлинику на две — три недели, поскольку в связи с особенностями распространением штамма "омикрон" более 90 процентов заболевших COVID-19 и ОРВИ проходят лечение в поликлиниках. Приём по другим заболеваниям временно ограничат.
Власти Санкт-Петербурга также объявили о введении дополнительных ограничений для детей до 18 лет в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ограничения будут действовать с 28 января по 13 февраля 2022 года. Детям будет запрещено посещать зоопарки, музеи, выставки, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концерты, кинотеатры. Все дополнительные образовательные программы будут проводиться дистанционно. Приостанавливается очная работа кружков, секций и студий для несовершеннолетних. Будут запрещены физкультурные и спортивные мероприятия с участием детей.
Новые ограничения ввели на фоне роста числа детей, госпитализированных с диагнозом COVID-19. Если с 10 по 16 января было госпитализировано 126 детей, то с 17 по 23 января — уже 246, сообщили в городском комитете по здравоохранению.
В ноябре прошлого года в России была зарегистрирована вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Подростков прививают с согласия родителей или с их собственного разрешения, если им уже больше 15 лет.
В России на фоне распространения штамма "омикрон" выявляют максимальные суточные показатели прироста заболевших COVID-19. Накануне было зарегистрировано 67 809 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель за всё время пандемии. Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник, и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе.
Байден готов рассмотреть вопрос о санкциях лично против Путина
Президент США Джо Байден заявил во вторник, 25 января, что рассмотрит вопрос о наложении санкций лично на президента России Владимира Путина, если Россия вторгнется в Украину.
Байден также допустил вероятность, что придётся ускорить сроки передислокации 8,5 тысяч американских солдат на территорию союзных государств на востоке Европы.
США, как и другие союзники по НАТО, неоднократно заявляли, что размещение войск на востоке Европы не предусматривает их участия в боевых действиях на территории Украины.
Войска в пограничных с Украиной странах НАТО, как заявляют в Вашингтоне, должны продемонстрировать твёрдую солидарность союзников с Украиной, противостоящей российской агрессии.
Прокуратура расследует версию избиения женщины полицейским в Зугдиди
Еще одно дело возбуждено на основании видеокадров, распространившихся в СМИ – прокуратура расследует версию избиения женщины со стороны сотрудника полиции в городе Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Видео распространила в социальной сети представительница оппозиционной партии «Дроа» Мариам Сичинава. Она утверждает, что видео было снято сегодня, в районе 16 часов, на побережье реки Чхоуши в Зугдиди.
На записи, которая попала в СМИ, видно, как женщину несколько раз бьет по лицу мужчина в форме, предположительно сотрудник криминальной полиции.
«В рамках проводимого следствия в ближайшее время будет опрошена потерпевшая, а также проведены все необходимые следственные и процессуальные действия», - говорится в сообщении прокуратуры. В следственном ведомстве также пообещали, что в связи с повышенным интересом результаты расследования будут «дополнительно доводиться до сведения общественности».
Уголовное дело возбуждено по статье «Побои или иное насилие, причинившее физическую боль потерпевшему», которая предусматривает в качестве наказания штраф или привлечение к общественным работам на срок от 120 до 180 часов, либо домашний арест на срок от шести месяцев до одного года или лишение свободы на срок до года, с ограничением права на оружие или без такового.
Президент Хорватии заявил, что Украине не место в НАТО. В Киеве протестуют
Во вторник в МИД Украины в Киеве вызвали посла Хорватии в Украине Аницу Джамич, которой было заявлено о категорической неприемлемости недавних заявлений президента Хорватии Зорана Милановича в адрес Украины. Об этом говорится в комментарии украинского МИД, в котором высказывания президента о так называемой Революции достоинства - событиях на Майдане в феврале 2014 года - названы оскорбительными. Также в Киеве выразили глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Украине в конфликте с Россией, причем в заявлении подчеркивается, что Украина и украинцы «оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость».
О высказываниях Милановича первым сообщило хорватское издание Dnevnik, их широко цитировали украинские СМИ. В частности, отвечая на вопрос, как Хорватия отреагирует на возможное масштабное вторжение российских военных в Украину, он сказал: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация, мы выведем (из региона) последнего хорватского солдата». Миланович также заявил, что »Украине не место в НАТО», назвал Украину одной из самых коррумпированных стран, а события Майдана назвал «переворотом».
«Хорватия должна бежать от этого, как от пожара. Хорватия не будет тут пожарным», - заявил Миланович.
Хорватия является парламентской республикой, президент не имеет больших полномочий. Однако он является главнокомандующим вооруженными силами. Премьер-министр Хорватии, политический оппонент Милановича, Андрей Пленкович осудил высказывания президента. По его словам, он подумал, что говорит какой-то российский чиновник. Как заявил премьер, «Политика Хорватии заключается в снижении напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины».
- Несколькими днями ранее МИД Украины столь же категорично выразил недовольство высказываниями командующего ВМФ Германии, заявившего, в частности, что аннексированный Крым потерян для Украины навсегда. После критики со стороны начальства германский адмирал подал в отставку.
Избиение подростка с ОВЗ: оппозиция вызывает в парламент премьера и главу МВД
Партия экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию» вызывает в парламент премьер-министра Ираклия Гарибашвили и главу МВД Вахтанга Гомелаури в связи с фактом избиения глухонемого подростка в Тбилисском метро. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель председателя партии Натия Мезвришвили.
Накануне СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как патрульный полицейский избил в комнате на станции метро молодого человека. По данным СМИ, полицейский расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. Генеральная инспекция МВД сообщила, что начала изучать вопрос сразу после обнародования видеозаписи. Материалы были также переданы в Службу государственного инспектора, которая начала расследование по статье «превышение служебных полномочий». Уже задержаны двое сотрудников патрульной полиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщил о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
«Реформа следственной системы приостановилась; Кроме того, упразднена единственная служба по предупреждению насилия - Служба государственного инспектора. Результат налицо, поэтому мы приглашаем в парламент министра и премьер-министра, чтобы они разъяснили ситуацию общественности, ответили на вопросы», - сказала Мезвришвили.
Она отметила, что будучи во власти, правительство Гахария в 2018 году начало системную модернизацию в правоохранительных органах, направленную на повышение качества работы полиции и устранение подобных тяжких преступлений. Именно с этой целью был создан Департамент по правам человека и стартовала реформа следственной системы.
По словам Мезвришвили, в то время была ужесточена политика, в том числе в отношении сотрудников полиции, совершивших насилие, и было положено начало созданию подразделения, специализирующегося на несовершеннолетних в правоохранительной системе. Мезвришвили заявила, что партия приветствует незамедлительное реагирование на факт Службы госинспектора, однако возлагает ответственность за случившееся на МВД и премьера.
Между тем обвинение в приостановке реформ в правоохранительной системе лидеры правящей партии «Грузинская мечта» называют «абсурдными».
CIT зафиксировала переброску десантников в Брянскую область
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team впервые обнаружила доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной.
Речь идет о видео в TikTok с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.
Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли, как утверждается, опознал на нем боевые машины десанта и десантируемые бронетранспортеры. Состав везет около 40 единиц этой техники, что соответствует одному батальону. Кроме того, в составе поезда 5 пассажирских вагонов, где может разместиться примерно 250 человек.
Согласно базе данных РЖД, вагон следует из Ивановской области, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.
Как утверждают в CIT, это первое подтвержденное видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. Десантные войска считаются одними из наиболее боеспособных и мощных подразделений российской армии.
Из видео неясно, остались ли десантники в Брянской области или же они отправились дальше, в Беларусь, где в феврале должны состояться масштабные российско-белорусские учения.
Минобороны России отчитывалось о переброске различной военной техники для учений в Беларусь, однако о десантниках пока не сообщало.
В контексте наращивания вооружённой российской группировки у границ с Украиной CIT пишет о том, что в случае возможно наступления на Украину действия с территории Брянской области могли бы быть одним из возможных сценариев - расстояние оттуда до Киева по прямой около 200 км.
Кадыров объяснил слова о бюджете недостаточным знанием русского языка
Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил сделанное им накануне заявление о том, что Россия тратит на содержание чеченского народа больше 300 миллиардов рублей в год, без чего республика «не продержится и месяца», недостаточным знанием русского языка.
«Мой вчерашний прямой эфир вызвал массу кривотолков, среди которых обсуждение бюджета Чеченской Республики. Напомню, что я не владею в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком. И я не академик, как вы прекрасно знаете, поэтому многое остается неуточненным», - написал Кадыров в телеграме, добавив, что под финансовым «содержанием» имел в виду не только бюджет региона, но и содержание территориальных «филиалов» МВД, прокуратуры, пенсионного фонда, а также фондов медицинского и социального страхования. В этом случае, по мнению Кадырова, цифра в 375 миллиардов рублей в год «совершенно не космическая» и «такое же содержание есть во всех регионах России».
Многие блогеры отметили, что текст в телеграме, написанный «не владеющим в совершенстве русским языком» Кадыровым, не содержит ни одной орфографической ошибки.
В последнее время Рамзан Кадыров почти ежедневно делает резкие заявления, вызывающие общественный резонанс. Накануне он пригрозил найти и уничтожить семью судьи в отставке Сайди Янгулбаева, который вместе с дочерью уехал из России, назвал «пособниками террористов» члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, а также заявил, что если бы был на месте президента России, то «давно забрал Украину, направил бы туда войска и навел бы там порядок».
Комментируя угрозы Кадырова в адрес правозащитников, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал их «личным мнением» главы Чечни, которое можно оспаривать в суде, а по поводу заявления об Украине Песков сказал, что «внешнюю политику РФ формулирует глава российского государства» и «Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах».
Вашингтон пообещал нацелить санкции против России на финансовый сектор
В случае начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, санкции США против Москвы будут жестче, чем в 2014 году. Об этом заявил на брифинге представитель администрации президента Байдена. Он напомнил, что в 2014 российский рубль столкнулась с рекордным оттоком иностранного капитала и обвалом рубля, а Банк России потратил на стабилизацию курса четверть своих золотовалютных резервов.
Высокопоставленного чиновника цитируют агентство Reuters и российское государственное агентство РИА «Новости». Согласно их сообщениям, в готовящийся санкционный набор входят финансовые ограничения, запрет на экспорт современных технологий в области оборонной промышленности, космонавтики, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, а также ограничения на экспорт российских товаров.
Ранее Белый дом неоднократно подчеркивал, что готовящиеся санкции против России могут стать самыми жесткими в истории отношений двух стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье заявил в эфире CNN, что если новый пакет ограничений будет введен, более жесткие санкции будут действовать только против Ирана и Северной Кореи.
Об этом же заявил во вторник на вступлении в Палате общин Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, введенные в случае начала войны санкции будут «жестче, чем все, что мы делали ранее». Сообщалось, что вместе с Вашингтоном и Лондоном жесткие ограничения подготовил и Евросоюз.
Ранее The New York Times и The Washington Post сообщали, что среди готовящихся санкций может быть запрет на продажу в Россию электроники, при создании которой использовались американского программное обеспечение или технологии.
Страны Запада обвиняют Россию в подготовке к масштабной войне с Украиной. Москва это отрицает. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Баррель в понедельник заявил, что не видит предпосылок к немедленному наступлению российской армии.
Саакашвили: параллельно вторжению в Украину Россия займет Анаклию
По словам экс–президента Грузии Михаила Саакашвили, если Москва вторгнется в Украину, параллельно она попытается занять грузинские территории. В частности, Анаклию и порт Поти. Об этом Саакашвили написал на своей Facebook-странице, передает СОВА.
«По моей информации, если Россия начнет осуществлять широкомасштабный план в Украине, в эти же дни она займет Анаклию и осуществит рейды в Самегрело. В том числе в порту Поти, дабы перекрыть для Запада возможность использования наших портов и помешать строительству порта Анаклии/Лазики.
Об этом сценарии во время последнего визита в США мне очень подробно рассказал крайне информированный источник. Более того, во время учений в Пентагоне, штат Луизиана, на уровне военной бригады пройден сценарий защиты Анаклии.
Не думаю, чтобы эта клептократическая власть не была осведомлена об этом, однако, как мы видим, они не реагируют. Как бы тихо они ни сидели, Россия все равно осуществит свой план.
Если бы сегодня там [в Анаклии] уже был бы порт, который мы планировали построить до конца 2013-го года, аннексия далась бы им гораздо сложнее. Теперь же они присоединят к оккупированной зоне фактически заброшенные территории, да таким образом, что международное сообщество этого не поймет. Не поймет, почему мы переживаем из-за нескольких километров, которые все равно не используем.
Кстати, русские планировали это и в 2009 году, тогда сценария удалось избежать благодаря вице-президенту Байдену», – написал экс-президент.
Служба нацбезопасности проверит информацию о втором гражданстве подавшего в отставку президента Армении
Прокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности (СНБ) публикацию издания «Хетк» о том, что Армен Саркисян при вступлении в должность президента являлся гражданином другой страны. Об этом Радио Азатутюн сообщил советник генерального прокурора Гор Абраамян.
«Публикация поступила в прокуратуру, была предварительно изучена и направлена в СНБ, учитывая, что там находится еще одно уголовное дело, связанное с двойным гражданством Армена Саркисяна», – сказал Абраамян.
Ни прокуратура, ни СНБ не сообщают подробностей уголовного дела, возбужденного по признакам фальсификации документа, ссылаясь на тайну предварительного следствия.
Неизвестно также, был ли допрошен президент Саркисян в ходе предварительного следствия и в каком статусе.
- Ранее сайт расследовательской журналистики Hetq.am и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщили, что президент Армении Армен Саркисян был гражданином государства Сент-Китс и Невис в Карибском море, и не имел права быть избранным на эту должность.
- Армен Саркисян объявил о решении уйти в отставку 23 января. С 18 января он проводит свой отпуск за границей с целью прохождения медицинского обследования.
Телескоп «Джеймс Уэбб» спустя месяц долетел до места назначения
Телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно долетел до места назначения, которое находится в полутора миллионах километров от Земли, – точки Лагранжа в системе Солнце – Земля и вышел на орбиту вокруг нее. Об этом сообщается на сайте Американского космического агентства (НАСА).
В ближайшие месяцы обсерватория будет готовиться к первым научным наблюдениям, запланированным на лето этого года. Тогда же будут опубликованы первые снимки телескопа. Ожидается, что топлива для поддержания орбиты обсерватории хватит минимум на 10 лет.
Названный в честь главы НАСА 1960-х годов, аппарат поможет учёным заглянуть на миллиарды лет в прошлое, увидеть Вселенную совсем юной. Кроме того, "Джеймс Уэбб" будет исследовать атмосферы далёких планет, чтобы понять, пригодны ли они для жизни.
Над созданием телескопа работали более 30 лет. Аппарат обошёлся НАСА в 10 миллиардов долларов. Это в 20 раз выше расчётной стоимости. Назван телескоп в честь руководителя лунной программы "Аполлон". "Джеймс Уэбб" заменит своего предшественника телескоп "Хаббл". Новый аппарат должны были отправить в космос ещё в 2007 году, но эти сроки неоднократно сдвигались.
«Нет милиции» – акция у здания МВД Грузии
У здания МВД Грузии прошла акция протеста – «Нет милиции», организованная членами партии «Дроа» и представителями молодежной организации «Лело».
Участники акции выразили протест из-за избиения полицейским несовершеннолетнего лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в тбилисском метро.
По их словам, инцидент – не единичный и свидетельствует о проблеме в правоохранительной системе, пишет Общественный вещатель.
Полиция задержала участницу акции, активистку Нату Перадзе, которая, несмотря на предупреждение, расклеивала наклейки у здания ведомства.
Ранее стало известно, что по делу об избиении подростка задержаны двое полицейских. Одного обвиняют в унижающем или нечеловеческом обращении, второго – в злоупотреблении служебными полномочиями.
Кремль тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей ежегодно – Кадыров
Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Прямой эфир с участием политика опубликовал в своем инстаграм-аккаунте председатель чеченского парламента Магомед Даудов.
"Я тоже думал, что нужна нам отдельная Ичкерия. Но, клянусь, мы не сможем прожить и трех месяцев. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской республики 300 миллиардов тратит", – заявил Кадыров, ответив, что на территории Чечни нет "ни газа, ни нефти, ни света".
"Я ищу уже семь лет, но не могу найти ни одного инвестора, чтобы занимался переработкой. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов", – добавил глава Чечни.
- В июне прошлого года Кадыров, согласно его декларации, стал самым богатым главой региона в России. Его доход за минувший год превышает суммарный заработок десяти губернаторов, следующих в списке за ним. Еще в 2018 году официальный доход Кадырова составлял 7,5 млн рублей. Таким образом, за последние два года глава Чечни увеличил свое состояние более чем в 50 раз.
- В марте того же года Forbes писал, что в 2020-м правительство России увеличило финансовую помощь Чечне на 27,7 миллиарда рублей, до 106,4 миллиарда.
Число новых случаев COVID-19 в России обновило максимальный показатель пятый день подряд
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 67 809 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимальный показатель за всё время пандемии, он обновляется пятый день подряд. Об этом свидетельствует оперативная статистика властей.
Число госпитализированных с COVID-19 за последние сутки выросло до 12 837. Это на 115 процентов больше, чем в понедельник и максимальный показатель с начала публикации этих данных в январе. Общее число новых случаев выросло до 11 241 109, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Умер за сутки, по официальным данным, 681 заболевший.
Резкий рост заболеваемости связан с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", заражающего в том числе вакцинированных и переболевших. Впервые он был обнаружен в ноябре 2021 года в ЮАР, после чего стремительно распространился по всему миру. По оценкам ВОЗ, до марта более 60 процентов жителей европейского региона могут заразиться этим вариантом вируса.
В Южной Осетии выявили 115 новых случаев коронавируса
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 115 новых случаев коронавируса, это данные проведенных в понедельник 220 исследований. Ранее, в выходные дни был зафиксирован 171 новый случай.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 914 жителей республики, 40 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 11 276, выздоровели 10 362», – заявила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
За сутки в «красную зону» инфекционной больницы медцентра Южной Осетии были госпитализированы девять человек. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель директора медцентра Зарина Туаева.
«Проходят лечение от коронавируса в медцентре 36 человек, выписаны из стационара накануне два пациента, один больной проходит лечение в реанимации. Количество больных, которые проходят амбулаторное лечении, на сегодняшний день значительно увеличилось и составило 497, днем ранее – 366 человек», – сказала Туаева.
С начала января в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора выявили более тысячи заразившихся ковидом граждан. Оперштаб до 1 февраля ввел ряд ограничений, закрыты все учебные заведения и детсады, спортивные секции, запрещено проведение массовых мероприятий.
За время пандемии от коронавируса скончались 199 жителей Южной Осетии. Всего было проведено 59 591 исследование на COVID-19.
Заявивший об отставке президент Армении находится за границей
Подавший заявление об отставке президент Армении Армен Саркисян проводит свой отпуск за границей с целью прохождения медицинского обследования.
В пресс-службе аппарата президента сообщают, что еще до отставки, с 18 января Армен Саркисян «находится в краткосрочном отпуске». В какую страну уехал Саркисян, не сообщается.
Как пишет Радио Азатутюн, в администрации президента пояснили, почему Саркисян проходит обследование за границей.
«Прохождение Арменом Саркисяном медицинского обследования за границей обусловлено тем, что несколько лет назад благодаря курсам лечения за границей он преодолел тяжелую болезнь, после чего находится под постоянным наблюдением группы врачей, хорошо осведомленных об истории его болезни. При необходимости, по их показаниям, президент Саркисян регулярно проходит специализированное медицинское обследование», – говорится в ответе отдела по связям с общественностью аппарата президента.
По закону, если в течение недели после заявления об отставке президент письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель Национального собрания выступает с заявлением об этом, а если президент не отзывает свое заявление об отставке, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает председатель Национального собрания. С момента опубликования протокола отставка считается принятой.
- Армен Саркисян был избран президентом Армении парламентом страны в марте 2018 года. Согласно Конституции Армении, срок полномочий президента - семь лет, а одно и то же лицо может быть избрано президентом республики только один раз.
- По Конституции, главой исполнительной власти в Армении является премьер-министр, в то время как президент страны, формально являясь главой государства, в основном выполняет церемониальные функции.
- Внеочередные выборы проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 после открытия вакансии на должность президента.
Навального и его соратников внесли в список террористов и экстремистов
Оппозиционер Алексей Навальный внесен в реестр организаций и физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Соответствующая запись появилась в реестре Росфинмониторинга во вторник.
Вместе с Навальным в реестр попали и его соратники — Любовь Соболь, Георгий Албуров, Вячеслав Гимади, Руслан Шаведдинов и Лилия Чанышева.
У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В него попадают россияне, осуждённые или обвинённые по статьям уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.
Ранее в январе в список Росфинмониторинга уже были внесены двое других соратников Навального - Леонид Волков и Иван Жданов.
В настоящее время Волков, Жданов, Соболь, Албуров, Шаведдинов находятся за рубежом. Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области. Лилия Чанышева находится в СИЗО.
В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их.
Узбекистан и Казахстан обвинили друг друга в отключении света
В трёх странах Центральной Азии произошли масштабные отключения электричества. В пресс-службе Министерства энергетики Кыргызстана сообщили "Интерфаксу", что электричества нет на всей территории республики. В Бишкеке перестали работать светофоры. Отключено электроснабжение в городе Ош.
В ведомстве пообещали возобновить подачу электроэнергии в течение 30 минут. Причины сбоя министерство не уточнило.
Без энергоснабжения остались многие регионы Узбекистана, включая столицу страны Ташкент. В городе приостановлено движение метро на всех линиях. Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы. Жители также сообщили о падении напора воды из-за отключения насосов, с перебоями работает мобильная связь.
В Казахстане сообщается об отключениях электричества в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, а также в Алматы. Власти города заявили, что отключение произошло по линии "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями".
Казахстанская энергокомпания "Самрук-Энерго" сообщила, что произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи, связывающих регион с северной и южной частями общей энергосистемы.
Власти Узбекистана обвинили в блэкауте Казахстан. В министерстве энергетики страны заявили, что перебои с электричеством в некоторых регионах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана связаны с крупной аварией в казахстанских электросетях.
В Казахстане в свою очередь сообщили, что аварийное отключение света произошло по вине энергетиков Узбекистана и Кыргызстана. "Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с отключением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", – говорится в сообщении "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" (KEGOC), которое цитирует Tengri News.
Блинкен: «Россия пытается удержать Украину, Грузию и Молдову на своей орбите»
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия пытается удержать на своей орбите Украину, Грузию и Молдову. По его словам, данной цели служило создание кризиса на Донбассе в 2014 году и интервенция в Грузию в 2008 году.
По словам госсекретаря, план президента Путина по восстановлению империи или сфер влияния включает в себя эти три страны.
«Россияне захватили Крым, создали кризис на востоке Украины, на Донбассе, чтобы создать повод для интервенции и там. Это был 2014 год и переломный момент. Этому, конечно же, предшествовала российская интервенция в Грузию в 2008 году. До этого Россия оставила свои войска и военную технику в Молдове против воли народа и правительства этой страны. Все это делается для того, чтобы попытаться удержать эти страны на орбите вокруг России – это восстановление империи, о потере которой сожалеет президент Путин, или восстановление сфер влияния, включающих эти страны?», – отметил Блинкен.
Грузия сохранила 45-е месте в мире в Индексе восприятия коррупции
Международная неправительственная организация Transparency International опубликовала Индекс восприятия коррупции (Corruption perception index) в разных странах за 2021 год. Грузия в новом рейтинге набрала 55 баллов и сохранила 45-е место среди 180 стран мира, пишет СОВА.
По сравнению с 2020-м годом, страна ухудшила свой показатель (–1 балл). Впрочем, в настоящее время Грузия по-прежнему сохраняет первенство – у страны самый низкий показатель коррупции в регионе Центральной Азии и Восточной Европы.
Офис Transparency International в Грузии отмечает, что с 2012 года показатели страны существенно не улучшились, что указывает на стагнацию антикоррупционных реформ.
Отмечается, что для усугубления ситуации с этой точки зрения идеальными вызовами в стране по-прежнему остаются:
- неформальное управление;
- нездоровая концентрация власти в руках правящей партии;
- слабая роль парламентского надзора в борьбе с коррупцией;
- коррупция на высоком уровне;
- отсутствие независимой службы, отвечающей за борьбу с коррупцией.
Из стран региона у Армении 49 баллов, у Турции – 38, у Азербайджана – 30, у России – 29, у Ирана – 25.
Наиболее «чистыми» странами мира в плане восприятия коррупции, согласно докладу, являются Дания, Финляндия и Новая Зеландия, у которых по 88 баллов. За ними с 85-ю баллами следуют Норвегия, Сингапур и Швеция. У Швейцарии 84 балла, у Нидерландов 82 балла, у Люксембурга 81 балл и у Германии 80 баллов. США с 27 баллами находится на 27 месте.
Йемен, Венесуэла, Сомали, Сирия и Южный Судан замыкают список с 11 баллами, считаясь самыми коррумпированными странами мира.
Минувший год назван «разрушительным» для прав и свобод в Восточной Европе
Международная неправительственная организация Transparency International (TI), которая базируется в Берлине, опубликовала ежегодный рейтинг восприятия коррупции.
В исследовании говорится, что, тогда как уровень коррупции сохраняет прежние показатели по всему миру, ситуация почти в 75 процентах стран Восточной Европы и Центральной Азии за последние 10 лет либо ухудшалась, либо они практически не добились прогресса, демонстрируя "порочный круг" укрепления авторитаризма, роста коррупции и числа нарушений прав человека.
Минувший 2021 год "был разрушительным для гражданских прав" в Восточной Европе и Центральной Азии. Как заявила советник TI по азиатскому региону Алтынай Мырзабекова, коррумпированные политические лидеры подавляли всякое инакомыслие – от оппозиционных партий до рядовых активистов и прессы. Она отметила, что вместо того, чтобы работать над уменьшением негативных последствий пандемии коронавируса для населения, власти использовали ситуацию для дальнейшего наступления на свободы и права.
Рейтинг Transparency International охватывает 180 стран и территорий. Ситуация в них оценивается по данным из более чем десятка внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, консалтинговые компании и различные аналитические центры. Чем меньше число по шкале от 0 до 100, тем страна воспринимается как более коррумпированная.
Последние 10 лет средний показатель по миру остаётся на уровне в 43 балла, при этом ниже отметки в 50 баллов находятся две трети стран.
По итогам 2021 года рейтинг стран с самым низким уровнем коррупции возглавляют Дания, Новая Зеландия и Финляндия, а последние строчки в индексе занимают Сирия, Сомали и Южный Судан.
На территории от Восточной Европы до Центральной Азии лишь у трёх государств рейтинг выше нынешнего среднемирового показателя в 43 балла – это Грузия, Армения и Черногория.
Россия, как говорится в докладе, сохраняет низкие показатели (29 баллов из 100), а коррупция и нарушения прав человека по-прежнему широко распространены по всей стране. Поправки к принятому закону об "иностранных агентах" распространили его действие на журналистов и активистов, разоблачающих коррупцию в правительстве. Правительство также использовало пандемию COVID-19 для дальнейшего ужесточения контроля и запрета протестных акций, приводит выводы TI сайт "Голоса Америки".
В Беларуси, где авторитарный лидер Александр Лукашенко жёстко подавлял протесты после последних президентских выборов, рейтинг с прошлого года снизился на 6 пунктов, отмечают в Transparency International. Одновременно Беларусь наряду с Арменией, Молдовой, Украиной и Узбекистаном перечислена среди стран, где за 10 лет показатели по рейтингу коррупции значительно улучшились.
В докладе также упоминаются недавние протесты в Казахстане против роста цен на топлива, коррупции и неравенства. "Протесты показывают, что необходимо бороться с коррупцией в секторах с высоким риском, таких как нефть и газ. Другими неотложными приоритетами являются искоренение коррупции в правоохранительных и судебных органах, а также создание условий для существования гражданского общества", – отмечают эксперты. Последние места среди стран Восточной Европы и Центральной Азии занимают Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.
Абхазского лидера Аслана Бжания прооперировали в российской клинике
Президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания прооперировали в одной из российских клиник.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, была проведена операция на почке.
«Операция прошла по плану, Аслан Георгиевич чувствует себя хорошо», – сказано в сообщении.
10 января в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл в Россию для проведения планового медицинского обследования. С тех пор абхазский президент не появлялся на публике.
В 2019 году Бжания не смог принять участие в президентских выборах по состоянию здоровья (он и его сторонники считают, что Бжания отравили). Перед выборами 2020 года он также почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому и транспортирован в клинику в Краснодаре. Опровергнув сообщение об отравлении, абхазский минздрав опубликовал информацию о диагнозе Бжания: «Двухсторонняя полисегментарная пневмония».
Около года назад Бжания переболел коронавирусом. Последний раз на плановом медицинском обследовании в России он был в марте 2021 года.
Более 8 тысяч солдат США готовы к передислокации на восток Европы
Агентство AFP распространило, со ссылкой на Пентагон, сообщение о приведении 8,5 тысяч солдат США в "повышенную" готовность к возможной переброске в Восточную Европу в связи с вооружённым противостоянием между Россией и Украиной.
Британский телеканал SkyNews отмечает, что более восьми тысяч солдат готовы к отправке в Восточную Европу в свете "растущей угрозы неизбежного вторжения" российских войск на территорию Украины.
Появились сообщения, что "официальные представители" России и Украины встретятся в среду в Париже.
Президент Франции "видит путь к деэскалации напряжённости в отношениях между Россией и Украиной", заявил корреспонденту АFP помощник Эммануэля Макрона.
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