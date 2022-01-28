Судья калифорнийского суда отклонил ходатайство Netflix об аннулировании иска Ноны Гаприндашвили

«Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами». Такое заявление сделал в четверг представитель МИД России Алексей Зайцев, комментируя сообщения о возможной угрозе вторжения российских войск на территорию Украины. По словам Зайцева, Россия неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается.

Такие заявления действительно звучали из уст российских представителей, включая главу МИД России Сергея Лаврова. В то же время, в Москве заявляли, что Россия отреагирует на якобы готовящееся наступление украинских вооруженных сил на позиции пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Как отмечает «Интерфакс», после заявлений представителя МИД на Московской бирже вырос курс рубля по отношению к доллару и евро. Российская валюта укрепилась до 78 рублей за доллар и 87 за евро. Накануне курс доллара доходил до 80 рублей, евро - до 90.

Представители США и других стран Запада в ответ на российские заявления о приверженности миру указывали на то, что пока не видят никаких признаков деэскалации на границе России с Украиной, где собрана большая группировка российских войск. Напротив, численность этой группировки - в том числе из-за прибытия российских военных на учения в Беларусь - постоянно возрастает.

Представитель МИД России обвинил страны Запада в том, что они якобы подталкивают Украину к конфликту с Россией. По его словам, они «намерены твердо придерживаться продуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир», а также хотят «рассорить народы России и Украины».

Официальная Москва не считает аннексию Крыма в 2014 году агрессией против Украины, а также отрицает военную помощь сепаратистам в Донбассе, о которой существуют многочисленные свидетельства. Украина, напротив, считает Россию «страной-агрессором» и подчеркивает, что вооруженный конфликт де-факто с Россией продолжается с 2014 года, то есть «немыслимое», в терминологии российского МИД, уже произошло.

26 января впервые за долгое время на фоне обострения ситуации на границе в Париже состоялась встреча политических советников так называемой нормандской четверки - России, Украины, Франции и Германии. Обсуждалась тема урегулирования конфликта в Донбассе. Стороны договорились о необходимости поддерживать перемирие и о новой встрече в Берлине через 2 недели.

Официальный Киев высоко оценил такие итоги переговоров. В МИД Украины заявили, что вероятность вооруженного российского вторжения в ближайшие 2 недели снизилась. Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры содержательными и конструктивными, а также такими, «которые позволяют очертить возможность достижения решений, необходимых для мира».

«Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день – это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе» - заявил Зеленский. Он также вновь призвал организовать в ближайшее время встречу лидеров стран Нормандского формата.