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Возможен ли запрет на операции с долларом в России?
24 минут(ы) назад
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Возможен ли запрет на операции с долларом в России?
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Опрос прохожих на улицах Москвы
Возможен ли запрет на операции с долларом в России?
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Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.