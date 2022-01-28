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Возможен ли запрет на операции с долларом в России?

Возможен ли запрет на операции с долларом в России?
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Возможен ли запрет на операции с долларом в России?

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Опрос прохожих на улицах Москвы

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