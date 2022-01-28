Сандро Базадзе: «Главной целью остается первое место в мировом рейтинге…»

28-летний саблист Сандро Базадзе – первый грузинский спортсмен, выигравший Кубок мира по фехтованию. После токийской Олимпиады, на которой Сандро занял четвертое место, успех пришел к нему в Тбилиси. Сандро Базадзе, поднявшийся на третью строчку мирового рейтинга, – наш Гость недели.

– Сандро, в первую очередь поздравляю вас с золотой медалью чемпионата мира, это ведь первая столь важная победа в вашей карьере?

Для меня это была не самая «большая» победа, но я очень рад, что победил в этом чемпионате. После этого я продвинулся в рейтинге, и сейчас я третий номер в мире

– Спасибо большое. Начну с того, что признаю, что это были действительно очень важные соревнования для меня, и особенно потому, что они проходили в Грузии, я выступал перед своим народом, болельщиками, семьей. Потому это была очень важная победа, и она так меня радует. Впрочем, скажу, что для меня это была не самая «большая» победа, до этого у меня тоже были важные достижения, но я очень рад, что победил в этом чемпионате. После этого я продвинулся в рейтинге, и сейчас я третий номер в мире.

– Во многих видах спорта существует понятие «преимущество домашнего поля», в фехтовании так же? Выступление на родине дает какое-то преимущество?

– Конечно, конечно, это важно. Во-первых, потому, что у тебя так много болельщиков, которые находятся рядом с тобой и очень за тебя поддерживают. Это тебе очень помогает и даже «запутывает» противника. Нельзя приуменьшать эту важность, ты более сконцентрирован. Когда у тебя дома проходят такие соревнования, чемпионаты высшего ранга, конечно, это помогает, дает больше силы, ну и, как вы видите, результат налицо.

– Сандро, вы третий в мировом рейтинге, кто находится на первых двух позициях и готовы ли вы бороться с ними?

Моя главная цель – это лидерство в мировом рейтинге, и я сделаю для этого все возможное

– Да, на сегодняшний день я занимаю третью позицию в мировом рейтинге, и это уже очень большой и хороший результат, но я не собираюсь довольствоваться этим. Естественно, для меня главная цель – это лидерство. Сейчас на первом месте находится Арон Силадьи, венгерский фехтовальщик – трижды олимпийский чемпион, а второе место занимает кореец, с которым я довольно часто встречался раньше. Кроме того, я неоднократно побеждал в разных соревнованиях этих спортсменов. Конечно, сейчас появился большой шанс, что я еще встречусь с ними. Как я уже сказал: моя главная цель – это лидерство в мировом рейтинге, и я сделаю для этого все возможное.

– Кореец, про которого вы говорите, это ведь Сангук О?! Вы встречались с ним на прошедшей в Токио Олимпиаде в четвертьфинале и победили его.

– Да, на Олимпийских играх, выступая в четвертьфинале, я одержал достаточно уверенную победу над ним (со счетом 15:12) и могу сказать, что он действительно очень сильный спортсмен, но сам всегда стараюсь быть на шаг впереди, и пока у меня это получается.

– Раз мы заговорили об Олимпиаде – что там вообще произошло? Вы планировали оспорить несколько, как вы утверждаете, несправедливых решений судьи, из-за которых, по вашим словам и мнению многих представителей спортивной общественности, вы остались без медали. Чем все это закончилось?

Я был полностью готов к Олимпиаде. Но вот так вот плохо со мной поступили, допустили очень тяжелую ошибку. Да, после этого судью наказали, но мне никто не вернул мою медаль

– Да, очень прискорбный факт произошел на Олимпийских играх. Если бы мне до этого кто-то сказал о том, что такое вообще возможно, я бы не поверил, поскольку Олимпиада – это соревнования, организованные на самом высоком уровне. Тренеры здесь должны быть максимально компетентными, как и любой спортсмен, участвующий в играх. Но, к сожалению, из-за несправедливых решений судьи я потерял золотую медаль, которая является самой важной наградой и самым высоким результатом в карьере любого спортсмена. Я был полностью готов к Олимпиаде, сделал все для того, чтобы попасть туда, работал на протяжении пяти лет. Но вот так вот плохо со мной поступили, допустили очень тяжелую ошибку. Да, после этого судью наказали, но мне никто не вернул мою медаль. Потому все, что могу сказать, – это очень плохой факт, повернуть все вспять невозможно, все уже решено. Однако я все же вернулся к обычному спортивному ритму, к своей карьере. После этого я очень хорошо выступил в первом же соревновании, и этот сезон я уже продолжу с золотой медалью.

– Наверное, это было очень сильное потрясение для вас. Как вам удалось справиться с этим?

– Действительно, было очень тяжело, я очень сложно справлялся с этим потрясением. Но нужно понимать – это спорт, и подобное, хоть и не часто, но происходит. К сожалению, это произошло со мной, но я продолжаю дело своей жизни, и, конечно, одна из главных моих целей все еще остается стремление стать олимпийским чемпионом.

– Расскажите подробнее, что помогло в этот момент? Семья, друзья или сами смогли справиться с ситуацией, в которой оказались?

– Конечно, семья очень помогла, она делала все для того, чтобы успокоить меня, как и мои друзья. Да и сам над собой работал и в итоге нашел в себе силы преодолеть это. Конечно, это был очень тяжелый период для меня, но, как я уже сказал, сегодня я вернулся к привычному ритму.

– Сейчас вы говорите с уверенностью о своих целях, о планах на Олимпиаду и желании стать первым в мировом рейтинге, а что вы делаете для того, чтобы поддерживать такой настрой, и в целом, как готовитесь к этому?

Я готовлюсь на очень высоком уровне. Я знаю, что от меня требуется, знаю, что все вокруг ждут от меня больших результатов, как и я сам

– Конечно, все это требует много работы, я готовлюсь на очень высоком уровне, как, в принципе, и психологически, это очень важно – быть готовым, всегда сохранять спокойствие, постоянно концентрироваться на своих целях и до конца все делать для их достижения. Я знаю, что от меня требуется, знаю, что все вокруг ждут от меня больших результатов, как и я сам. В физические тренировки входит все, чтобы оставаться и совершенствовать форму: здесь и бег, и работа на тренажерах, я тренируюсь со штангой. Что говорить, физически ты должен быть очень хорошо подготовлен, поскольку фехтование требует очень большой силы, ведь во время выступлений работают все мышцы. Если ты не подготовлен к такому, то ничего и не добьешься. Вообще, я очень много времени посвящаю физической подготовке, в том числе, конечно, и специальным упражнениям по фехтованию. Ежедневно я тренируюсь минимум 6-7 часов, это когда готовлюсь к серьезным соревнованиям. Конечно, график очень загруженный получается, на отдых выделяю только один день в неделю. Все остальное время провожу в очень длительных и тяжелых тренировках, можно так сказать.

– То есть на личную жизнь, семью и друзей времени практически не остается?

– К сожалению, пока что на все это действительно не остается много времени. Для близких и друзей пока освобождаюсь только во время перерывов или в праздничные дни. Но в остальном, конечно, пока не могу уделить должного внимания друзьям и семье.

– Кстати о семье, ваш отец и брат тоже посвятили жизнь фехтованию, это и повлияло на ваш выбор этого вида спорта?

– Да, конечно, это очень повлияло на меня. И, естественно, именно из-за этого в первую очередь я пришел в этот спорт. Сделать этот шаг меня призывали мой отец, брат, родственники и друзья, конечно, это оказало на меня влияние, и это главная причина, по которой я пришел в этот спорт. Мой отец (Мераб Базадзе), по совместительству мой тренер, – фехтовальщик очень высокого уровня, я считаю. Он очень трудолюбивый и умный, среди его качеств умение очень хорошо передавать свои знания. Ну а Бека (брат Сандро), он тоже очень сильный спортсмен, постоянно работает над собой, и на разных соревнованиях у него хорошие результаты. Он и сейчас действующий спортсмен и идет к своим целям. Одна из наших главных целей – принять вдвоем участие в Олимпийских играх в групповом зачете. Мы сделаем все для того, чтобы на Олимпиаду 2024 в Париж мы бы попали командой.

– А есть ли в Грузии другие фехтовальщики, от которых можно ожидать больших побед в будущем?

Естественно, скоро наступит время нового поколения, и я надеюсь, что этот спорт станет в нашей стране одним из самых востребованных и популярных

– Да, конечно. Сейчас самая важная цель для федерации – это развитие этого вида спорта. И, конечно, они делают акцент и на молодых спортсменов, на их росте, что я считаю очень важно. Господин Мераб (Базадзе) уделяет этому очень много времени и сил. Конечный результат, которого мы хотим добиться, – это чтобы в Грузии было много хороших спортсменов и они добивались результатов, очень радует тот факт, что у нас подрастают очень способные спортсмены. Естественно, скоро наступит время нового поколения, и я надеюсь, что этот спорт станет в нашей стране одним из самых востребованных и популярных. В этом нам уже долгое время помогает и государство. Естественно, без включения Министерства спорта что-то сделать просто невозможно, поскольку фехтование и его развитие требует больших затрат.

– Каковы ваши ближайшие планы?

– Чемпионат Европы и чемпионат мира, сейчас сосредоточен на этом, но, естественно, основной целью остается первое место в мировом рейтинге. Я понимаю, что для этого много нужно работать, но я сделаю все, чтобы добиться своей цели. Первое выступление будет на чемпионате Европы, я думаю, я смогу добиться высшего результата, всячески постараюсь дойти до чемпионата в хорошей форме.