Александр Анкваб: «Смешивать политику и здравоохранение мы не будем»

Сегодня в Сухуме состоялось заседание координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Эдуард Бутба заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается напряженно-сложной, наблюдается всплеск заболеваемости. При этом в стране очень низкие темпы вакцинации. Премьер-министр Александр Анкваб не видит никаких оснований для переноса парламентских выборов, которые пройдут в марте этого года.

Всплеск заболеваемости в Абхазии

Самые большие очаги заболевания в г. Сухуме, Гудаутском и Гагрском районах. С 22 по 28 января выявлен 2681 случай заболевания СOVID-19, сообщил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба на заседании координационного штаба. Между тем значительного роста госпитализируемых, тяжелых пациентов не наблюдается. На 28 января в лечебных учреждениях находится 168 больных COVID-19.

На территории республики зафиксированы случаи заражения новым штаммом «омикрон». Эдуард Бутба уточнил, что болезнь протекает легче штамма «дельта», но «омикрон» в разы заразнее предыдущих штаммов.

«Все медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы. Также введен карантин в лечебных учреждениях, ограничено посещение, временно будут отменены плановые операции. Лечебные заведения полностью укомплектованы средствами индивидуальной защиты, необходимыми средствами. Также болеют наши коллеги, врачи, средний медперсонал. Даны поручения усилить амбулаторное звено для консультаций и помощи гражданам, работает единый номер телефона горячей линии по COVID-19 – «0303». Уже сформированы дополнительные бригады, которые будут при необходимости направлены в гудаутский ковидный госпиталь, там же будут открыты при необходимости дополнительные отделения», – сказал Эдуард Бутба.

По его словам, медучреждения укомплектованы необходимыми лекарственными препаратами. Есть нехватка дорогостоящих препаратов «Актемра», «Артлегия», «Элсира» из-за большого объема их применения.

Перебоев с поставками кислорода нет. Но несколько дней назад вышла из строя станция кислорода в Новом районе. На данный момент специалисты из России ведут там ремонтные работы.

Минздрав продлил работу пунктов по забору биопроб на ПЦР-исследования, теперь они работают с 8 часов до 16 часов. Лаборатории могут проводить порядка 1500 исследований в сутки.

Без вакцинации «Омикрон» не остановить

С 18 ноября 2021 года по 26 января 2022 года вакцинировано «Спутником V» (новая партия) 3193 человека. «Спутник Лайт» (новая партия) сделали 1500 человек.

– Сейчас мы занимаемся проработкой логистических моментов по доставке новой партии вакцины «Спутник Лайт» в Республику Абхазия. Все пациенты, которые придут на вакцинацию или ревакцинацию, будут проходить экспресс-тестирование в наших пунктах вакцинации, – сказал Эдуард Бутба.

– По районам как идет вакцинация? – поинтересовался премьер-министр Александр Анкваб.

– По районам идет слабо вакцинация, до 50 вакцин в сутки, – ответил глава Минздрава.

Главный санитарный врач Людмила Скорик заявила, что с 16 января 2022 года она била тревогу, говорила, что необходимо было перестроить работу учреждений здравоохранения на удаленное звено.

– Медицинское сообщество к данному штамму в настоящий период времени, я имею в виду только человеческий фактор, не подготовлено. У нас не хватает в республике врачей первичного звена, – заявила Людмила Скорик.

– Людмила Вильбертовна, вы живете в параллельной Абхазии? – спросил Александр Анкваб.

– Нет.

– Скажите, пожалуйста, каким образом за 16 дней января мы могли подготовить или найти это звено медиков?

– Мы должны были перестроить работу Министерства здравоохранения.

– Что значит перестроить работу Министерства здравоохранения? Я знаю о ваших отношениях с Министерством здравоохранения.

– Замечательно!

– Рекомендую их поправить.

– Хорошо.

– То, что у нас недостаток врачей разного звена, – это старая истина. Медицина Абхазии давно перестроилась и работает на ковид, давно, за что им мы все очень благодарны. То, что у нас есть проблемы, – это известно. То, что Минздрав, учреждение, работает на пределе – это известно, – отметил Анкваб.

Людмила Скорик уточнила: «Штамм «омикрон» – это тот штамм, который невозможно остановить в республике никакими мерами ограничительного характера, он будет распространяться, тем более что у нас в стране те меры, которые мы принимали до настоящего периода времени, запрещали, ограничивали, не соблюдаются нашими гражданами».

При этом она напомнила, что штамм «дельта» никуда не исчез, и призвала людей из группы риска (пожилых людей, беременных) быть бдительными.

Премьер-министр заявил, что в Абхазии очень низкий показатель вакцинации, чуть более 16%: вот где заложена проблема, а не в том, что не подготовили медиков. Александр Анкваб подчеркнул, что единственный способ спасения от болезни – это вакцинация.

«Не вижу никаких оснований для переноса выборов»

Глава правительства зачитал письмо председателя парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхаса Джинджолия. Депутаты рекомендуют перенести парламентские выборы на шесть месяцев в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Анкваб пообещал: «Мы обязательно минимизируем угрозы и последствия совместными усилиями, непременно. Но смешивать вопросы политического характера и вопросы здравоохранения мы не будем. И в данном случае я не вижу никаких оснований для переноса выборов».

В свою очередь директор НИИ экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии (ИЭПит) Зураб Миквабия сказал, что он против того, что в стране ввели послабления и разрешили функционировать учреждениям культуры.

«В конце концов, умирают наши люди. Все во многом зависит от воли руководителя. Медики не привиты – преступники, преподаватели не привиты, чиновники. Весь мир начинает кричать о том, что дети от 2 до 5 лет тяжело болеют этим «омикроном».

В проведении парламентской кампании Зураб Миквабия также видит опасность.

«Люди начнут ходить по домам. Каждый вечер в штабах собираются люди, десятки человек, и это все будет продолжаться полтора месяца. Я уже не говорю о дне голосования, что тоже довольно опасное дело. И что мы на выходе получим? Давайте подумаем, что для нас сегодня важнее? Я считаю, что сегодня важнее санэпидемобстановка. А если мы это на самотек пустим, она будет еще тяжелее», – заметил он.

Александр Анкваб отметил, что если объекты культуры не будут соблюдать санитарные нормы, то они не будут работать. А что касается парламентских выборов, то он ответил:

– Если вы нам скажете, когда ковида не будет в Абхазии – в апреле месяце, в мае, в июне, тогда мы могли бы смело назначить выборы на это время.

– Летом будет в любом случае полегче, – заметил Зураб Миквабия.

– Это может быть, а, насколько мы слышим и знаем, на выборах депутатов вряд ли будут большие встречи кандидатов. И уверен в том, что наши граждане сами не придут ни на какие большие встречи. Мы надеемся на то, что никаких резких всплесков по сравнению с сегодняшними днями мы не получим.

Накануне тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 1169 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 607 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 42 065 человек. Зарегистрировано 590 летальных случаев. Выздоровели 36 063 человека.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия