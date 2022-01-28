Путин: Запад проигнорировал озабоченность России вопросами безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад проигнорировал ее озабоченность вопросами безопасности в то время, как Соединенные Штаты вновь призвали Россию отвести войска от границы с Украиной из-за опасений, что Москва готовится к вторжению на территорию западного соседа.

Владимир Путин сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора, состоявшегося 28 января, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО на ее предложения по гарантиям безопасности, и «уже после этого определится с дальнейшими действиями».

Напомним, Россия требует юридически обязывающих гарантий безопасности от Запада в обмен на деэскалацию украинского кризиса, но 26 января США и НАТО отвергли ее требование закрыть дверь в альянс для Украины и других бывших стран СССР. НАТО также ответило, что размещение союзных войск и техники в Восточной Европе не может стать предметом переговоров с Москвой.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме Атлантического совета 28 января, сказал, что Североатлантический альянс был готов нарастить свое присутствие в Восточной Европе, чтобы показать России свою решимость во время украинского кризиса. Он добавил, что Москва размещает тысячи солдат в полной боеготовности, а также военную технику в Беларуси, которая граничит с восточным флангом НАТО и с Украиной. При этом Столтенберг отметил, что все еще нет уверенности в том, что Россия твердо намерена вторгнуться в Украину.

По оценкам западных спецслужб, на границу с Украиной стянуты более 100 000 российских военнослужащих.

Ранее 28 января посол США в России Джон Салливан сообщил, что в Вашингтоне ждут реакции Москвы на переданные ей письменные ответы по гарантиям безопасности, что открывает путь для дипломатии и деэскалации. Он выразил надежду, что за этим может последовать встреча российских и американских дипломатов.

Салливан отметил, что дипломатия – единственный путь из создавшегося кризиса, но предупредил, что этот путь возможен только если Россия начнет отводить войска от украинской границы. «Если я положу пистолет на стол и скажу, что пришел с миром, это будет угроза» - сказал Салливан.

Он также предупредил, что экономические санкции - это лишь один из аспектов реакции Запада, если Россия вторгнется в Украину. Американский дипломат добавил, что среди других мер - контроль экспорта, повышение обороноспособности союзников в Европе, а также предотвращение запуска газопровода Северный поток-2.

Напомним, посол США в России Джон Салливан передал письменные ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности вечером 26 января заместителю министра иностранных дел Александру Грушко. Министр иностранных дел России Сергей лавров вслед за этим заявил, что в документе нет позитивной реакции по главному для России вопросу - требованию о нерасширении НАТО на Восток. Однако письмо позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора по второстепенным пунктам. В Кремле, в свою очередь, призвали не спешить с выводами по ответам США по безопасности.