США меняют дипломатов на военных

США вывозят своих граждан из Украины и готовятся отправить войска в Восточную Европу – эскалация напряженности между Россией и Западом, похоже, близка к максимальной. На этом фоне Тбилиси, очевидно, оказался вынужден нарушить обет молчания. Тем более что среди союзников по НАТО нет единого мнения относительно того, стоит ли конфликтовать с Москвой из-за Украины и Грузии.

США все же эвакуируют семьи своих дипломатов из Украины и призывают своих граждан также покинуть страну. Соответствующее распоряжение отдано руководством Госдепартамента в связи с угрозой военных действий со стороны России.

«Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России востоке Украины непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения», – говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что ранее Вашингтон опровергал сообщения об эвакуации в западной прессе. При этом президент США Джо Байден одновременно рассматривает возможность отправки в страны Балтии и Восточной Европы нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов. Со ссылкой на источники в администрации американская газета The New York Times сообщила, что на фоне растущих опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину Пентагон представил главе Белого дома несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает отправку до пяти тысяч военнослужащих, а в случае ухудшения ситуации их численность может быть увеличена в десятки раз. Ожидается, что глава Белого дома примет окончательное решение уже на этой неделе. Развертывание американских войск в самой Украине на повестке дня в Вашингтоне пока не стоит.

Примеру США намерено последовать и НАТО. Альянс также направит в Восточную Европу дополнительные силы.

«НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе путем укрепления восточной части альянса. Мы будем всегда реагировать на любое ухудшение обстановки в области безопасности, в том числе путем укрепления нашей коллективной обороны», – говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Впрочем, готовясь к худшему, США, тем не менее воздержатся от немедленного введения новых санкций против России, как призывал президент Украины Владимир Зеленский. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, такой шаг подорвет возможности Запада по предотвращению полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины:

«Цель этих санкций – сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие сейчас, вы потеряете эффект сдерживания».

Очевидно, Белый дом старается не идти на откровенное обострение, несмотря на призывы не только Украины, но и части конгрессменов. В частности, республиканцы обвиняют администрацию президента Байдена в следовании «доктрине умиротворения» в контактах с Россией, предупреждая, что «президент Путин понимает только силу и мощь». А значит, Соединенным Штатам следует «проявить твердую решимость».

По данным американских СМИ, санкционный пакет, подготовленный Вашингтоном на случай полномасштабной агрессии Москвы против Киева, будет «самым худшим в истории» после ограничений, введенных против Ирана и Северной Кореи. Впрочем, список рестрикций не раскрывается, несмотря на призывы республиканцев сделать это.

При этом нет согласия в украинском вопросе и среди союзников по НАТО. Европе невыгодно, чтобы санкции, в случае их введения, коснулись энергетического сектора. Европа сильно зависит от российского газа. Да и высказывания уже бывшего командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о нецелесообразности принятия Украины и Грузии в НАТО подтверждают раскол среди союзников в контексте главного требования России о гарантиях нерасширения альянса за счет бывших советских республик:

«На самом деле он (Путин) хочет, чтобы его уважали… И, боже мой, проявить уважение – это так мало стоит, ничего на самом деле не стоит. Довольно легко проявить уважение, которого он требует и, наверное, заслуживает… Украина не может выполнить требования (для членства в НАТО), потому что ее территории в Донбассе оккупированы российской армией или теми, кого они называют ополченцами. Грузия хочет стать членом альянса, они соответствуют требованиям, но разумно ли иметь их в качестве члена? Нет».

Позиция вице-адмирала, в том числе, о нереальности возврата Крыма Украине стоила Шенбаху поста. Но тем не менее показала: Вашингтон в своих сомнениях не одинок.

Однако ни США, ни их союзники по НАТО не могут и открыто отступить, оставив Украину один на один с Россией. Это, как пишут западные СМИ, стало бы сильнейшим ударом по репутации Вашингтона и всего военно-политического блока, существенно подорвав авторитет и позиции Белого дома и его союзников во всем мире. Поэтому западным политикам приходится изо всех сил демонстрировать поддержку Киеву.

О том, что молчание не всегда золото, видимо, наконец поняли и в Тбилиси. Сначала глава МИД Грузии Давид Залкалиани присоединился к акции, запущенной украинским внешнеполитическим ведомством в соцсетях:

«Угроза суверенитету и территориальной целостности любой страны совершенно неприемлема. Грузия выражает солидарность с Украиной и украинским народом. Мы стоим рядом с Украиной».

А затем, как отмечает грузинский МИД, министр уже по телефону подтвердил своему коллеге Дмитрию Кулебе «непоколебимую поддержку со стороны Грузии суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил твердую поддержку в нынешней сложной ситуации».

Не осталось в стороне и руководство «Грузинской мечты». Председатель парламента Шалва Папуашвили выразил готовность подключиться к процессу подготовки резолюции в поддержку Украины. Как заявил Папуашвили на заседании парламентского бюро, координация в связи с этим документом будет происходить в рамках комитета по иностранным делам:

«Как председатель парламента я готов встретиться в любой момент, в любом формате и при необходимости подключиться к процессу».

Проект резолюции в поддержку Украины около месяца назад представили в парламент представители партии «За Грузию». В «Мечте» хоть и отметили, что разделяют дух документа, тем не менее до сих пор так и не провели межфракционных консультаций для выработки окончательного варианта резолюции.

Оппозиция тем временем требует, чтобы в документе были отражены вполне конкретные действия, которые бы Тбилиси обязался выполнить. А именно: принять общую парламентскую резолюцию в поддержку Украины с целью выражения общегосударственной, многопартийной солидарности стратегическому партнеру и другу; активизировать грузино-украинскую группу друзей и организовать совместный визит парламентского большинства и оппозиции в Киев для демонстрации общей поддержки; провести встречу с министром иностранных дел и министром обороны Грузии для обсуждения текущих событий в Украине; созвать расширенное заседание Совета национальной безопасности для обсуждения возможных угроз Грузии и региону в свете возобновления российской агрессии против Украины, а также принятия соответствующих мер.

В правящей партии конкретного ответа на требования оппозиции не дают, предпочитая общие фразы. Позицию «Грузинской мечты» озвучил представитель парламентского большинства Ираклий Заркуа:

«Мы всегда говорили и продолжаем говорить, что Россия – оккупант. На международной арене, в рамках международных миссий мы везде заявляем, что территории Грузии оккупированы и Россия является оккупантом. Когда парламент соберется, мы примем резолюцию. Никто не имеет права нарушать суверенитет государства, его территориальную целостность. Я хотел бы призвать международное сообщество к большей вовлеченности. Давайте больше защищать интересы Украины, Грузии и подобных нам стран на международной арене. То, что происходит, неприемлемо, мы осуждаем оккупацию территорий Украины, Молдовы и Грузии. Каждое государство должно заботиться о своих территориях, и каждое государство должно знать, что если оно нарушит территориальную целостность другой страны, то будет подвергнуто жестким санкциям и дорого заплатит».

Впрочем, ни о возможном намерении Грузии активнее участвовать в противостоянии России и Запада, ни о какой-либо конкретике в отношении вероятных форм поддержки Киева в Тбилиси не говорят, предпочитая обходиться общими фразами.