Коронавирус в Грузии: 17 265 новых случаев заражения, 34 человека скончались

В Грузии за минувшие сутки выявили 17 265 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 69,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 24,95%, за две недели – 20,01%, за семь дней – 23,24%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 162 773.

Более 52% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 8 980. В Имерети выявили 2 247 случаев заражения, в Аджарии – 1 913, в Самегрело и Земо Сванети – 944, в Квемо Картли – 870, в Шида Картли – 679, в Мцхета-Мтианети – 408, в Кахетии – 657, в Самцхе-Джавахети – 266, в Гурии – 264, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.

От ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 945.

Выздоровели 5 947 человек, их общее число выросло до 1 001 275.

На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев коронавируса. Из них 5 191 (менее 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, 272 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 061 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 139 275 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 41 гражданин, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.