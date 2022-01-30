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В Южной Осетии зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом
В самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки выявили 204 новых случая заражения коронавирусом, всего было проведено 372 исследования.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день с положительным тестом на ковид находятся 1 527 жителей республики, 65 человек - сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 12 102 человеа, 10 575 – выздоровели», - сообщила информагентству «Рес» глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
С начала января в республике наблюдается резкий рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 61 485 исследований на COVID-19.
Другие новости дня
В Йемене, по данным ООН, в боях гибнут сотни малолетних солдат
Опубликованы данные ООН о гибели детей и подростков, участвующих в боевых действиях на территории Йемена на стороне шиитских повстанцев хути. Антиправительственные формирования пользуются поддержкой Ирана.
С января 2020 года по май 2021-го жертвами боев, как отмечается в специальном докладе ООН, стали участвующие в них малолетние солдаты.
В спецдокладе Совета безопасности ООН, опубликованном 29 января, говорится о лагерях и курсах подготовки молодежи к боевым действиям против правительства Йемена.
Международно признанное правительство Йемена и повстанческое движение хути с 2014 года, когда хути заняли столицу Йемена город Сану, находятся в состоянии гражданской войны.
Международная коалиция под командованием Саудовской Аравии в 2015 году вступила в этот конфликт на стороне смещенного повстанцами правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади.
Жертвами вооруженного противоборства стали десятки тысяч человек. ООН называет сложившееся положения одним из самых тяжелых гуманитарных кризисов.
Согласно докладу экспертов ООН, в некоторых летних лагерях, школах и мечетях повстанцы хути рекрутируют детей в возрасте от семи лет для участия в боевых действиях или выполнения вспомогательных работ.
Детей приучают выкрикивать лозунги, среди которых «смерть Америке», «смерть Израилю», «проклятие евреям», «победа - исламу».
Гамкрелидзе оценил уровень госпитализаций и смертности на фоне распространения «омикрона»
В условиях циркуляции штамма коронавируса «омикрон» уровень госпитализаций немного снизился, и в ковид-больницах Грузии свободными остаются до 3,5 тысячи коек. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Из-за нового штамма «омикрон» Грузия переживает взрывной рост заболеваемости коронавирусом. 29 января в стране с населением около 3,7 миллиона человек был зафиксирован максимум по числу новых случаев заражения – 18 274. При этом от последствий коронавируса ежедневно в среднем умирают по 30-40 человек, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Как в нашей стране, так и в мире эпидемиологическую ситуацию сегодня в основном определяет циркуляция «омикрона». Во всех странах идет нарастающая волна, и число заболевших серьезно увеличивается. Разница в том, что там, где уровень вакцинации высок, более 80%, там низкая госпитализация и смертность. У нас уровень вакцинации 42,4 процента, смертность по сравнению с этими высокими цифрами снижена, но все равно остается выше черты», - заявил Гамкрелидзе.
Лабораторные исследования подтверждают, что две дозы некоторых вакцин значительно снижают риски тяжелого течения болезни и госпитализации в случае заражения омикрон-штаммом. При этом защита, которую мы получаем после третьей дозы вакцины, еще более масштабна и эффективна. Как указывает Гамкрелидзе, «чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем меньше будет летальных исходов».
На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев коронавируса. Из них 5 191 (менее 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, 272 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 061 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 139 275 лечатся на дому.
«Давление сегодня идет в основном по двум направлениям - лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор - онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или в ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая», - сказал Гамкрелидзе.
По состоянию на 30 января в Грузии полностью вакцинированы 1 219 428 человек или 42,4% взрослого населения. В возрастной группе 12-15 лет привиты 1,54% или 2 737 человек. Среди подростков 16-17 лет курс вакцинации завершили 13,37% - 10 840 граждан.
Грузинскую команду по футзалу ждет встреча со сборной России в четвертьфинале Чемпионата Европы
В заключительном матче группового этапа на Евро-2022 по футзалу в минувшую субботу Испания обыграла Грузию со счетом 8:0 и заняла первое место в группе D.
Голами за испанскую команду отличались Борха, Лосано, Чино, Солано, Тодуа (АГ), Моралес, Адольфо и автогол от Хавтадзе.
Перед матчем Грузия лидировала в группе D и уже обеспечила себе место в четвертьфинале. Но испанцы обогнали грузинских спортсменов, и им пришлось довольствоваться вторым местом. Результат означает, что грузинская команда сыграет в четвертьфинале с российской сборной.
Россия, завоевавшая бронзу на предыдущем турнире, обыграла Польшу со счетом 5:1 и заняла первое место в группе C.
Умер Леонид Куравлев, популярный актер советского и российского кино
В Москве умер Леонид Куравлев, один из самых популярных и любимых народных артистов советского и российского кино. Ему было 85 лет.
10 января он был доставлен в больницу в Коммунарке с пневмонией. Тесты на COVID-19 были отрицательными. 22 января стало известно, что Леонида Куравлева выписали из Коммунарки и перевели в хоспис. Сообщалось, что врачи вылечили пневмонию, но присвоили актеру паллиативный статус, сообщает издание «Коммерсантъ».
Среди наиболее известных киноработ Леонида Куравлева – Жорж Милославский в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», сантехник Афанасий Борщов в комедии «Афоня», Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой теленок», шофер Павел Колокольников в фильме «Живет такой парень».
Николай Патрушев: Не хотим мы войны, и она нам совершенно не нужна
В российском истеблишменте все чаще слышны официальные заявления о миролюбии и отрицании войны, как средства решения международных споров.
Так в воскресенье, опубликованы заявления главы Совета безопасности России Николая Патрушева и посла России в Великобритании Андрея Келина.
Россия не хочет войны и никак не угрожает Украине, все утверждения властей США об обратном являются полной нелепостью. С таким заявлением выступил перед журналистами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС. В воскресенье он возложил на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге венок и цветы в память о жертвах блокады Ленинграда.
«В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине. Полная нелепость! Нет никакой угрозы», - сказал Патрушев, отметив, что «сами украинцы уже, в том числе официальные лица, заявляют» об отсутствии угрозы. »Нет, американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца», - добавил секретарь Совбеза. По его словам, американцев не волнует, какие потери может понести каждая из сторон.
Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью газета The Sunday Times 29 января подчеркнул, что Россия не хочет войны против Украины. Возникшую напряженность необходимо устранять дипломатическими способами, повторил Келин явно усилившуюся в последние дни кремлевскую риторику. «...Мы совершенно убеждены, что этот вопрос может и должен быть разрешен дипломатическим путем, через переговоры», - сказал он, отвечая на вопрос хочет ли Россия войны.
Столтенберг: Если Россия повторит в Украине то, что сделала в 2008 с Грузией, ответит весь Альянс
Если Россия повторит то, что она сделала с Грузией в 2008 году и с Украиной в 2014 году, то ответит весь Альянс, заявил в интервью «Эху Москвы» генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
При этом Столтенберг добавил: если пострадает страна НАТО, будет задействована пятая статья устава организации о коллективной обороне. По его заявлению, причины, по которым НАТО разместила войска на востоке Альянса, заключаются в том, что если Россия продолжит вторжение в Украину, то НАТО разместит еще больше сил на востоке Альянса.
Столтеберг вновь повторил, что Североатлантический альянс не планирует размещение контингента в Украине, но предупредил: в случае вторжения в Украину России придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.
Северная Корея запустила «неопознанный ракетный объект»
Северная Корея в воскресенье осуществила запуск «неопознанного ракетного объекта», сообщили военные источники в Южной Корее. Этот запуск – последний в серии ракетных испытаний, проведенных Пхеньяном за последние недели.
Сегодняшний запуск стал седьмым испытанием северокорейского ракетного оружия в этом году. Как отмечает агентство Reuters, режим Ким Чен Ына демонстрирует военные амбиции, игнорируя предложения США о переговорах. 5 и 11 января Пхеньян провел, как сообщали северокорейские СМИ, пуски гиперзвуковых ракет. На это обращает внимание «Голос Америки».
Соединенные Штаты осудили сегодняшний ракетный пуск, проведенный в Северной Корее. В заявлении Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных Сил США, опубликованном в воскресенье, содержится призыв к Северной Корее воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий. По оценке командования, испытание не представляло непосредственной угрозы территории, персоналу или союзникам США.
- В январе КНДР сообщала о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности. В 2019 году серия ракетных испытаний была прервана после провала переговоров между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
- Зарубежные СМИ обращают внимание на то, что активизация региональной военной активности Пхеньяна совпадает по времени с последними приготовлениями Китая к зимним Олимпийским играм. Китай - единственный союзник КНДР. Тем временем в Южной Корее идет подготовка к президентским выборам, они состоятся в марте.
Коронавирус в Абхазии: 428 новых случаев заражения, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 808 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 428 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 67 пациентов. Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались три пациента: мужчины 69 и 70 лет, а также женщина 68 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 41 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 11 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 27, состояние 1 человека тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 43 194 человека. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36 412 человек.
Коронавирус в Грузии: 17 265 новых случаев заражения, 34 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 17 265 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 69,1 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 24,95%, за две недели – 20,01%, за семь дней – 23,24%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 162 773.
Более 52% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 8 980. В Имерети выявили 2 247 случаев заражения, в Аджарии – 1 913, в Самегрело и Земо Сванети – 944, в Квемо Картли – 870, в Шида Картли – 679, в Мцхета-Мтианети – 408, в Кахетии – 657, в Самцхе-Джавахети – 266, в Гурии – 264, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 37.
От ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 14 945.
Выздоровели 5 947 человек, их общее число выросло до 1 001 275.
На данный момент в Грузии 146 527 активных случаев коронавируса. Из них 5 191 (менее 4% от общего числа больных) проходит лечение в больницах. Состояние 1 007 пациентов тяжелое, 272 подключены к аппаратам ИВЛ. 2 061 человек остается под присмотром врачей в ковид-гостиницах, а 139 275 лечатся на дому. В карантинных пространствах остается 41 гражданин, в самоизоляции – около 25,3 тысячи человек.
Канцелярия Земана уничтожила документ о взрывах в Врбетице
Канцелярия президента Чехии Милоша Земана уничтожила тайный документ чешской контрразведки о взрывах на военном складе в Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают сотрудников российской военной разведки (ГРУ).
Об этом в субботу сообщило Чешское радио. О пропаже документа, который контрразведка ранее передала президенту Милошу Земану, стало известно после того, как полиция решила проверить, не изучал ли секретный документ кто-то, кто не имеет соответствующего допуска - его в частности не имеют некоторые приближенные Земана.
Представители канцелярии рассказали Чешскому радио, что секретный документ был уничтожен по ошибке - вместе с другими документами, подлежавшими уничтожению. В официальном сообщении канцелярии, однако, об ошибке не говорится - там сказано, что все документы были уничтожены в соответствии с процедурой. Сам президент инцидент пока не комментировал.
Документ был передан Земану в апреле прошлого года, незадолго до того, как чешское правительство официально сообщило, что подозревает во взрывах россиян. В документе, как утверждается, объяснялось, почему подозрения пали на Александра Мишкина и Анатолия Чепигу (известных также как Руслан Боширов и Александр Петров - это те же самые люди, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей).
Комитет по безопасности чешского парламента уже заявил, что рассмотрит вопрос о том, не нарушило ли окружение Земана закон. Президент Земан, который считается пророссийским политиком, в свое время официально поддержал обвинения, выдвинутые в адрес российской разведки, но при этом заявил, что существуют и другие версии событий в Врбетицах. Из-за этого его подвергли критике многие чешские политики.
Взрывы на оружейном складе в Врбетице произошли осенью 2014 года. В результате погибли 2 человека, был нанесен большой материальный ущерб. Россия категорически отрицает причастность к взрывам.
Серджо Маттарелла вновь избран президентом Италии
80-летний Серджо Маттарелла избран президентом Италии на второй срок. В ходе голосования на совместном заседании палат парламента и представителей регионов в Риме его кандидатура преодолела необходимый порог в 505 голосов.
Маттарелла избран президентом в восьмом туре голосования.
Переизбрание Маттареллы стало результатом договоренности ведущих политических сил. Первоначально ветеран итальянской политики не хотел баллотироваться на новый 7-летний срок. В истории Италии до нынешнего момента президент лишь однажды избирался на второй срок.
Однако после 7 туров голосования стало очевидным, что коллегия выборщиков, состоящая из депутатов, сенаторов и представителей региона, не может избрать преемника Маттареллы. Шансы на избрание президентом были у нынешнего премьера Марио Драги - однако многие партии правящей коалиции опасались его ухода с поста премьера, опасаясь распада правительства и политического кризиса. Сильвио Берлускони отказался баллотироваться, поскольку не смог обеспечить себе достаточную поддержку.
В результате в ходе переговоров в субботу ведущим политикам коалиции удалось убедить Маттареллу остаться на своем посту. По итогам голосования он победил с огромным отрывом.
Президент в Италии обладает прежде всего церемониальными полномочиями, однако, по традиции, большим политическим весом. Он также обладает правом роспуска парламента в случае политического кризиса.
- У власти в Италии сейчас коалиция, объединяющая крупнейшие партии - от правых до левых. Она была создана, поскольку ни у одной из сил нет большинства в парламенте, а досрочных выборов политики хотели избежать. Кроме того, Драги считается успешным антикризисным менеджером, он возглавил правительство во время пандемии, когда стабильность итальянской экономики оказалась под угрозой.
В Абхазии уже 92 инициативные группы и 5 партий включились в предвыборную кампанию
С 21 января Центризбирком проводит регистрацию партий и инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Регистрация политических партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов в депутаты продлится до 10 февраля. По данным Центризбиркома, с 21 по 29 января зарегистрировано 92 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и пять политических партий.
В округе №7 намерены выдвигаться шесть кандидатов, в округах №№ 4, 6 и 20 - по пять, в округах №№3, 15, и 34 – по четыре кандидата в депутаты парламента.
Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Избирательный округ №1
- Гицба Инар Альбертович
- Джопуа Рамаз Гивиевич
- Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный округ №2
- Халбад Дмитрий Гарриевич
- Жилинская Елена Николаевна
Избирательный округ №3
- Салакая Нарсоу Бесланович
- Дгебия Саид Тариелович
- Думава Хына Владимирович
- Ардзинба Геннадий Алекоевич
Избирательный округ №4
- Жиба Дмитрий Эдуардович
- Айба Батал Эдуардович
- Адзынба Шамиль Омарович
- Чхеидзе Давид Гурамович
- Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №16
- Халваш Беслан Викторович
- Чедия Замир Автондилович
Избирательный округ №17
- Лакоба Аслан Султанович
- Кобахия Фарид Мизанович
Избирательный округ №18
- Лакербая Леонид Иванович
- Таркил Беслан Иванович
Избирательный округ №19
- Ахба Астамур Яковлевич
- Хагба Алхас Эсметович
Избирательный округ №20
- Габния Гиви Георгиевич
- Авидзба Алиас Виталиевич
- Мархолия Рустам Гарриевич
- Смыр Нонна Владимировна
- Отырба Олег Игоревич
Избирательный округ №21
- Смыр Натали Викторовна
- Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22
- Авидзба Фазлибей Лизберович
- Ардзинба Алмасхан Зурабович
- Смыр Ахра Викторович
Избирательный округ №23
- Ичмелян Артур Борисович
- Галустян Левон Миружанович
Избирательный округ №24
- Миносян Ашот Ваграмович
- Оксузян Ашот Киркорович
- Такмазян Хачик Мигранович
Избирательный округ №25
- Харазия Саид Геннадьевич
- Садзба Инар Астикович
Избирательный округ №26
- Харазия Адгур Рафетович
- Гуния Илья Чичикович
Избирательный округ №27
- Лацужба Григорий Станиславович
- Бебия Венори Яковлевич
Избирательный округ №28
- Гогия Демур Русланович
- Хашба Эрик Павлович
- Логуа Астамур Омарович
Избирательный округ №29
- Джопуа Астанда Родиковна
Избирательный округ №30
- Голандзия Вахтанги Владимирович
- Басария Аслан Георгиевич
Избирательный округ №31
- Зантария Резо Платонович
- Кокая Гарри Гурамович
Избирательный округ №32
- Джопуа Батал Зурабович
- Какалия Эшсоу Иванович
- Цвижба Милана Беслановна
Избирательный округ №33
- Горзолия Дамир Иванович
Избирательный округ №34
- Ткебучава Темур Елвардиевич
- Кварчия Абесалом Алексеевич
- Черкезия Ромео Роинович
- Качарава Герман Вячеславович
Избирательный округ №35
- Кишмария Анас Руслановна
- Шергелия Темур Адамурович
Зарегистрированные партии
- Партия экономического развития Абхазии
- «Народный фронт за справедливость и развитие»
- «Амцахара»
- Народная партия Абхазии
- «Апсны»
- Парламентские выборы в Абхазии пройдут 12 марта. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в абхазском Минюсте не позднее чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей.
Украина отвергает сообщения о запасах крови у российских военных
Министерство обороны Украины выступило с официальным опровержением появившихся в СМИ сообщений о том, что в последние две недели в распоряжение российских войск, находящихся по периметру границ с Украиной, поступала кровь для переливания и другие медицинские материалы.
Такое утверждение в частности со ссылкой на неназванных американских чиновников, опубликовало агентство Reuters. В сообщении подчеркивалось, что поставки медицинских материалов еще не означают неизбежность российского вооруженного вторжения, но являются необходимым фактором для начала военного удара. Донорская кровь необходима для ее переливания раненым.
Минобороны в своем заявлении обратило внимание на то, что официальные представители стран-партнеров Украины не сообщали о поставках крови, а мониторинг ситуации «не фиксирует деятельности такого рода». Сообщения в СМИ Минобороны назвало информационной «интервенцией» и элементом информационно-психологической войны с целью спровоцировать страх и панику в обществе.
Это не первый случай за последнее время, когда официальный Киев резко реагирует на публикации западных СМИ, утверждая, что они сгущают краски, представляя возможное вторжение российских войск как то, что непременно произойдет. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в Киеве не видят признаков неминуемого российского наступления, и призывал страны Запада и журналистов быть более осторожными в своих оценках, чтобы не вызвать в стране панику. CNN сообщал также о споре между Зеленским и президентом США Джо Байденом во время недавнего телефонного разговора - утверждалось, что они разошлись в оценках относительно угрозы вторжения. Впоследствии CNN скорректировал свою новость, после того как официальные лица в Вашингтоне назвали сообщения о таком споре неправдивыми.
Страны Запада обсуждают ужесточение санкций против России в связи с сосредоточением у границ Украины большой группировки российских войск, что рассматривается как возможная подготовка к вторжению. В Москве агрессивные планы отрицают. В Киеве, подчеркивая, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, также утверждают, что не считают масштабное вторжение в данный момент вероятным.
- Президент США Джо Байден накануне заявил, что в скором времени начнет «перебрасывать войска США в страны НАТО в восточной Европе». Он подчеркнул, что речь пойдет о небольшой группе военнослужащих, и не привел подробностей. На днях Пентагон привел в состояние боевой готовности 8,5 тыс. военнослужащих, как было сказано, для поддержания операций НАТО в Восточной Европе. В Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что в Украину войска США отправлены не будут, а реакцией на возможное вторжение России станут санкции против Москвы и укрепление обороны союзников по НАТО.
В результате отравления газом в Тбилиси погибла семья из 5 человек
В одной из квартир в спальной тбилисском районе Глдани, предположительно, в результате отравления природным газом скончались пять человек. По информации грузинских СМИ, все они – члены одной семьи – родители и трое несовершеннолетних детей.
По словам соседей, семья появилась в их доме несколько дней назад и жила на съемной квартире. Тела обнаружил родственник, пришедший к ним в гости.
По информации мажоритарного депутата от округа Глдани Константина Зарнадзе, семья обогревалась с помощью духовки газовой плиты. По его предположению, они скончались в результате отравления угарным газом.
Позже специальное заявление распространила компания-оператор газовых сетей столицы Tbilisi Energy. В нем говорится, что, когда в квартиру вошли спасатели, они обнаружили духовку открытой и зажженной.
«В целях безопасности использование газовой плиты и ее духовки для отопления категорически недопустимо. В таком случае в квартире скапливается СО, что опасно для жизни», - сказано в заявлении компании.
МВД начало расследование по статье 240 УК Грузии – Нарушение правил безопасности.
Митинг против насилия над людьми с ОВЗ прошел в Тбилиси
Митинг против насилия над людьми с ограниченными возможностями здоровья прошел сегодня, 29 января, в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Граждане с ОВЗ организовали акцию в ответ на инцидент с избиением полицейским глухонемого несовершеннолетнего в тбилисском метро. Из кадров, распространившихся в СМИ 24 января, выяснилось, что сотрудник МВД расправился с молодым человеком, несмотря на разъяснения его друга, что тот глухонемой и не может отвечать на вопросы. На следующий день избивший подростка полицейский был задержан, как и его напарник, который обвиняется в том, что не обратился в связи со случившимся в Генинспекцию.
«Он физически расправился, унизил и оскорбил глухонемого парня. Этот вопиющий случай на самом деле является лишь одним фрагментов системного насилия над нами, людьми с ограниченными возможностями», - заявили организаторы митинга.
Участники акции собрались у станции метро «Руставели» после полудня. Они держали плакаты с надписями «Солидарность делает нас сильнее», «Нет насилию», «Мы не немые» и другими. «Когда человек не может говорить, полиция должна вызвать суфлера и сказать ему, что он сделал не так. Он пришел и прямо избил его. У полиции не должно быть права на это», - заявила одна из участниц акции Кето Циклаури.
Поддержала митингующих лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария. «Это клеймо общества, поэтому государство полностью игнорирует проблемы лиц с ОВЗ… Что же мы за общество, если для нас нормально такое обращение?», - сказала Хоштария в беседе с журналистами.
Собравшиеся провели шествие к парламенту Грузии, после чего акция завершилась.
- Согласно данным МВД, ударившему подростка полицейскому грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, а полицейскому, который стал свидетелем насилия над несовершеннолетним и не сообщившему о случившемся в следственный орган или Службу государственного инспектора – штраф, домашний арест от полугода до двух лет или тюремное заключение до трех лет.
Токаев в феврале приедет в Москву подписать «важные соглашения»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в показанном в субботу интервью национальному телевидению заявил, что в середине февраля приедет с визитом в Москву и подпишет с президентом России «очень важные соглашения», связанные «с долгосрочным сотрудничеством» между странами. Других подробностей он не привел.
При этом Токаев отрицательно ответил на вопрос о том, не выдвигал ли Путин каких-либо условий перед отправкой войск России и ее союзников в Казахстан в начале января. «Никаких разговоров... относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, не было» - сказал Токаев, подчеркнув, что Россия для Казахстана - союзное государство.
Президент Казахстана также сказал, что военнослужащие ОДКБ во время пребывания в стране «не произвели ни одного выстрела».
В интервью Токаев изложил свою версию событий начала января, когда на фоне массовых протестов против властей в Алматы и ряде других городов начались беспорядки, приведшие к человеческим жертвам. По мнению президента Казахстана, события были спланированы «профессионалами», причем мирные протесты были частью плана. Что это за профессионалы, Токаев не уточнил. Он, однако, заявил, что многие участники беспорядков покинули Алматы, ушли за границу или же перешли в подполье. Ранее власти Казахстана утверждали, что беспорядки организовали некие силы из-за рубежа, а их участников называли террористами.
Токаев подтвердил, что лично отдал приказ стрелять на поражение, при этом подвергнув критике руководство правоохранительных органов - по его мнению, оно само должно было дать соответствующие приказы, подобно тому, как во время Второй мировой войны советские маршалы Жуков и Рокоссовский не спрашивали разрешения у Сталина на то, чтобы стрелять по немцам.
По словам Токаева, он фактически поставил бывшего президента Нурсултана Назарбаева перед фактом, что тот будет лишен поста главы Совета безопасности. При этом Токаев уверяет, что никакого торга с Назарбаевым о должностях не было. В течение января Назарбаев потерял все властные полномочия, которые у него еще оставались после ухода с поста президента, а ряд его родственников потеряли руководящие посты. При этом Токаев в интервью отозвался о нем уважительно, а сам Назарбаев, который молчал во время беспорядков, недавно выступил с телеобращением и поддержал Токаева.
- Волнения в Казахстане начались сразу после Нового года в связи с резким повышением цен на топливо. 5 января начались беспорядки в Алматы. В стране было введено чрезвычайное положение, по запросу Токаева в Казахстане был размещен контингент ОДКБ. Спустя несколько дней власти взяли ситуацию под контроль. Войска России и ее союзников покинули Казахстан. Жертвами январских событий, по официальным данным, стали более 200 человек, из них менее 20 сотрудников правоохранительных органов. По крайней мере часть погибших не имели никакого отношения к беспорядкам, это гражданские лица. Правозащитники и страны Запада критиковали власти Казахстана за непропорциональное применение силы, однако какие-либо санкции введены не были.
США и ЕС обсуждают санкции против банков и промышленности России
США и Евросоюз завершают работу над пакетом санкций в отношении России, который может быть введен в действие в случае российского вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Среди мер, которые, по данным агентства, точно войдут в санкционный пакет - запрет на рефинансирование суверенного долга России, санкции против ряда крупнейших банков, включая запрет на ряд межбанковских операций в долларах США, а также индивидуальные санкции против ряда физических и юридических лиц, близких к Кремлю. В пакет также войдут меры экспортного контроля в ряде отраслей - в том числе авиационной, робототехнике, квантовой компьютерной технике, сфере искусственного интеллекта.
Как сообщает Bloomberg, пока нет согласия относительно того, какие именно действия России могут повлечь за собой санкции. Ранее президент США Джо Байден и другие официальные лица говорили, что Москва может не прибегать к прямому вторжению, а дестабилизировать ситуацию в Украине иными путями.
По-прежнему обсуждаются также такие меры, как отключение России от банковской системы SWIFT. Ограничения на поставки топлива на данный момент маловероятны.
Представитель Совета по национальной безопасности США Питер Харрелл, как сообщает агентство Reuters, на днях заявил, что санкции будут направлены на российскую промышленность и финансовый сектор, а не на «простых потребителей». Как отмечает агентство, это может означать, что в санкционный пакет не войдет ряд ранее обсуждавшихся мер вроде запрета на ввоз в Россию смартфонов и бытовой электроники. При этом тот же чиновник отметил, что финансовые санкции должны негативно сказаться на банковской системе России, на инфляции - то есть все же ударить по карману потребителей.
- Страны Запада обсуждают ужесточение санкций против России в связи с сосредоточением у границ Украины большой группировки российских войск, что рассматривается как возможная подготовка к вторжению. В Москве агрессивные планы отрицают. В Киеве, подчеркивая, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, также утверждают, что не считают масштабное вторжение в данный момент вероятным.
- Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона накануне заявил, что в понедельник Лондон «ужесточит санкционный режим» в отношении России. Неясно, что именно имеется в виду.
- Джонсон также намерен в ближайшие дни позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы попытаться убедить его, как говорится в сообщении, сделать шаг назад и вернуться к дипломатии. Джонсон также заявил, что нынешняя ситуация грозит масштабным кровопролитием, и предупредил, что для России возможное вторжение может обернуться «новой Чечней».
Инициативная группа по поддержке Ибрагима Гассеева уведомила ЦИК о проведении собрания
Инициативная группа по выдвижению министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Ибрагима Гассеева на пост президента обратилась в Центральную избирательную комиссию с уведомлением о проведении 4 февраля собрания.
«Инициативная группа в субботу уведомила ЦИК о проведении 4 февраля в здании совпрофа собрания по выдвижению кандидата в президенты республики Гассеева Ибрагима Алимбековича», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Накануне, 28 января, в ЦИК поступило уведомление от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда 8 февраля, основным вопросом которого станет выдвижения действующего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
В республиканский ЦИК уже обратились семь инициативных групп по выдвижению претендентов на пост президента Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева, Алана Гаглоева и инициативная группа ветеранов, не указав своего кандидата.
- Президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
В Поти открыли новый морской порт, построенный при поддержке США
Новый порт, построенный грузинской Pace Group и финансовой корпорацией международного развития США (DFC), открыли сегодня, 29 января, в городе Поти. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.
Как сообщил на церемонии открытия премьер-министр Ираклий Гарибашвили, общий объем инвестиций в проект уже достиг 93 миллионов долларов, а после завершения второй фазы он увеличится до 120 миллионов долларов.
«DFC выделила финансирование в размере 50 миллионов долларов, что является еще одним выражением того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций и что она является страной с самым большим транзитно-транспортным потенциалом в регионе», - заявил Гарибашвили.
Новый порт способен принимать и обслуживать суда с грузоподъемностью в 50 тысяч тонн. Он рассчитан как на сухие, насыпные и генеральные грузы, так и на контейнеры, пишет агентство «Новости-Грузия».
В рамках проекта была построена 260-метровая пристань, осуществлена полная реконструкция двух волнорезов. Из акватории нового порта вывезли 1,5 миллиона куб. метров песка, благодаря чему его глубина была увеличена до 13 метров. На территории также построен склад вместимостью 50 тысяч тонн, который оснащен автоматизированными системами погрузки и выгрузки. На 6 гектарах оборудована открытая складская площадка. У порта есть два портальных подъемных крана, каждый из которых способен поднять груз весом 100 тонн.
Договор о строительстве порта и терминала был подписан в 2019 году, когда должность премьера Грузии занимал Мамука Бахтадзе. Строительные работы начались в 2020 году.
Pace Group - одна из крупнейших транспортных компаний в регионе, в которую входят операторы портов, брокерские компании, морские агентства, логистические и контейнерные компании. Инвестиция DFC, выступившей партнером проекта, оказалась самой крупной за всю историю работы финансовой корпорации международного развития США в регионе.
На фестивале Sundance фильм о Навальном получил два приза
Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории документального кино, а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей на американском фестивале независимого кино Sundance.
Мировая премьера документального фильма про Алексея Навального, снятого CNN Films и HBO Max, состоялась 25 января на фестивале независимого кино «Сандэнс». Он проводился в виртуальном режиме в Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
Режиссер фильма «Навальный» – молодой документалист Дениэл Роэр. Одним из продюсеров фильма стала участница команды Навального Мария Певчих.
О завершении съемок документального фильма про отравление Навального, его лечение в Германии и возвращение в Россию – стало известно 13 января. Фильм снимался в полном секрете. «В «Навальном» режиссер Роэр показывает смелого и противоречивого потенциального президента, который готов пожертвовать всем, чтобы провести реформы на своей родине», – говорилось в фестивальной аннотации к фильму.
Партия Саакашвили анонсирует новую волну акций протеста
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсирует начало акций протеста. Об этом после заседания фракции ЕНД заявила Хатия Деканоидзе. По ее словам, партия вновь намерена бороться за назначение досрочных парламентских выборов.
«Мы решили, какой будет наша партийная и фракционная стратегия весной. Начинается очень активный политический сезон. Это будет широкая стратегия, которую лично я представлю вам в понедельник. Она, кроме прочего, касается вопроса парламентской и партийной деятельности», - цитирует Деканоидзе SOVA.
По словам Деканоидзе, в рамках стратегии ЕНД должны быть решены такие принципиальные вопросы, как выявление всех инструментов, использованных правительством для заключения Михаила Саакашвили в тюрьму, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с ним.
Отметим, что «Единое национальное движение» намерено представить стратегию партии, в том числе парламентскую, в понедельник, 31 января, в 12:00.
Путин отреагировал на пожелания членов СПЧ, высказанные 9 декабря 2021
Агентство ТАСС публиковало перечень поручений, который утвердил президент России Владимир Путин после рассмотрения итогов заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Заседание состоялось 9 декабря прошлого года. В тот же день Путин встретился с членами Совета.
Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с применением так называемого закона об иностранных агентах, пытками в российских колониях, QR-кодами о вакцинации и мигрантами.
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев обратил внимание президента на то, что закон об иностранных агентах был принят в спешке, без консультаций с журналистским и правозащитным сообществом, и призвал создать рабочую группу по пересмотру документа. В числе предложений журналиста, как пишет ТАСС, передать полномочия внесения новых физических и частных лиц в реестр иноагентов от Минюста - суду. Аналогичный законопроект 9 декабря был внесен в Госдуму депутатами фракции «Новые люди».
В связи с этим предложением Владимир Путин теперь дал поручение: «Проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра».
В опубликованном списке поручений также:
- Продумать упрощение назначения соцвыплат для россиян, живущих в ДНР и ЛНР.
- Рассмотреть проект создания реестра токсичного контента в интернете.
- До 1 июня рассмотреть законопроект, ужесточающий наказание за пытки.
- Проанализировать соблюдение прав коренных народов;
- Продумать финансирование расширения сети исправительных центров.
- Провести проверки в сфере добычи китов.
Комментарии от членов Совета по правам человека на очередные поручения Путина пока не поступали.
Владельцы ресторанов в Грузии требуют отмены «зеленых паспортов»
В Грузии владельцы объектов питания настаивают на отмене системы «зеленых паспортов». Требования бизнеса на сегодняшней пресс-конференции озвучил основатель «Ассоциации рестораторов Грузии» Шота Бурджанадзе.
С 1 декабря 2021 года в Грузии действует система цифровых «зеленых паспортов». Для посещения множества общественных объектов граждане старше 18 лет должны предъявить электронный документ, в котором прописан их ковид-статус, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня у нас было более 18 тысяч случаев [заражения] и абсолютно все открыто. Что ограничивают, так это ресторанный бизнес, однако это не играет какой-либо роли в остановке инфицирования. Сегодня связанные с «зелеными паспортами» ограничения ничего нам не дают, и это попросту фикция на бумажке», - заявил Бурджанадзе.
По его словам, новые правила наносят бизнесу непоправимый урон – рестораны закрываются, а профессиональных сотрудников приходится увольнять. Более того, Бурджанадзе считает, что система «зеленых паспортов» не выполнила своей главной задачи и не смогла стимулировать вакцинацию против коронавируса в стране. Суть проблемы не только в неэффективном контроле регуляций, но и в недейственных механизмах, считает он. Он призвал правительство и координационный совет позаботиться о том, чтобы повысить уровень вакцинации, а не о том, чтобы ограничивать какой-либо бизнес.
«Правильным решением на сегодняшний день является снятие всех ограничений, так как эти ограничения уже не сдерживают распространение инфекции. Мы должны последовать примеру Англии, Ирландии, Испании, где эти ограничения были сняты, потому что иммунизация находится на высоком уровне», - добавил Бурджанадзе.
- Ранее замминистра здравоохранения Тамар Габуния признала, что в условиях распространения омикрон-штамма коронавируса действующая в Грузии система «зеленых паспортов» требует пересмотра.
- В Грузии гражданин получает «зеленый статус» в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом, или же с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.
Инициативная группа по выдвижению Алана Гаглоева уведомила ЦИК о собрании
Инициативная группа по выдвижению Гаглоева Алана Эдуардовича на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия обратилась сегодня, 29 января, в Центральную избирательную комиссию с уведомлением о проведении 4 февраля собрания.
«Еще одна инициативная группа в субботу уведомила ЦИК о проведении 4 февраля по улице Осетинская, 70 в Цхинвале собрания по выдвижению кандидата в президенты республики Гаглоева Алана Эдуардовича», - сообщил информагентству «Рес» член ЦИК Игорь Чочиев.
Накануне в ЦИК поступило уведомление от правящей политической партии «Единая Осетия» о проведении съезда 8 февраля, основным вопросом которого станет выдвижения действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на второй президентский срок.
В республиканский ЦИК также обратились шесть инициативных групп по выдвижению претендентов на должность президента Южной Осетии Владимира Пухаева, Гено Каджаева, Гарри Мулдарова, Альберта Валиева, Зелима Казиева и инициативная группа ветеранов, не указав своего кандидата.
- Президентские выборы в Южной Осетии пройдут 10 апреля.
- Предвыборная кампания стартовала в Южной Осетии 21 января. Согласно выборному законодательству, инициативные группы и политические партии уведомляют ЦИК о проведении собраний и съездов по выдвижению кандидатов на должность президента не позднее чем за пять дней до дня их проведения. Центральная избирательная комиссия будет принимать документы о выдвижении кандидатов на пост президента до 20 февраля включительно. «То есть, уже 21 февраля документы политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов Центризбиркомом приниматься более не будут», - уточнили в ЦИК.
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