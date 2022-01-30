Абхазские и российские спецподразделения провели антитеррористические учения

Абхазо-российские антитеррористические учения прошли в сухумском здании Совмина (главный корпус здания Верховного Совета Абхазской АССР). В учениях участвовали около 500 человек из подразделения МВД, СГБ, МЧС, ГСО самопровозглашенной республики Абхазия и ФСБ России.

Рассказывая об итогах учений, председатель абхазской СГБ Роберт Киут, отметил: «Впервые в истории Абхазии проводятся масштабные совместные абхазо-российские антитеррористические учения. Данное мероприятие организовано для предупреждения, в первую очередь, внешних угроз, ну и, конечно же, внутренних проявлений террористического характера. Замысел учений: освобождение правительственного здания с заложниками, захваченными террористами с применением авиации и бронетехники. С учетом того, что это было впервые, я оцениваю действия наших подразделений на твердую четверку».

По словам Киут, такого рода мероприятия будут проводиться и впредь совместно с российскими коллегами, а также с привлечением подразделений республиканского Минобороны, не только в населенных пунктах, но и на море и в горах.

Антитеррористические учения проводятся в Абхазии с 27 января по 5 февраля 2022 года, сообщает информагентство «Апсныпресс».