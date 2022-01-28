Абхазская неделя: взрывы в столице, приход «омикрона», кандидаты с криминальным прошлым

В Сухуме слышны взрывы, над городом кружат вертолеты – это Служба государственной безопасности Абхазии проводит совместные учения с ФСБ России. Два дня назад жителей города призвали не поддаваться панике и ложным слухам и проявлять бдительность и осторожность. Учения будут проходить до 5 февраля. Смысл их проведения в самом центре города объясняют российские СМИ. По информации российских источников, они «призваны не допустить повторения казахстанского сценария». «Казахстанского сценария никто допускать не собирается, для этого будут отрабатываться все возможные схемы противодействия спецслужбами России и Абхазии», – заявил руководитель Центра международных исследований «Мир Кавказа» Максим Васьков.

Тем временем в стране бушует пандемия, и это самое неприятное событие недели – статистика по численности заболевших бьет рекорды каждый день. Вчера очередной рекорд – более 600 человек за день заразились ковидом. Из-за высокого уровня заболеваемости закрывают школьные и дошкольные учреждения. Решением глав Сухума и Гагры объявлен карантин во всех школьных и дошкольных учреждениях, в остальных районах закрываются отдельные школы и классы. В Государственном университете продлены зимние каникулы для студентов. В больницах введен карантин и временно отменены плановые операции. В частных лабораториях зафиксированы случаи заболевания штаммом «омикрон». Министр образования Инал Габлия потребовал от учителей, «которые хотят работать», сделать прививку. И к заявлению чиновника можно было бы как-то отнестись, если бы в Абхазии была вакцина. Но вакцины в стране нет, а значит, непонятна причина «раздувания щек» на пустом месте.

Пожалуй, сложная эпидемситуация не влияет только на парламентские выборы. Более того, находящийся неизвестно где и неизвестно с каким диагнозом глава республики Аслан Бжания каким-то загадочным образом сразу после операции на почке (об этом сообщила его пресс-служба) издал указ об открытии учреждений культуры, которые были вопреки логике закрыты в периоды спада пандемии, когда страна была забита туристами. Понятно, что объекты культуры открываются под выборы – здесь в библиотеках и домах культуры будут работать избирательные округа, участки, проводиться встречи. Нет сомнения, что закрытие учебных заведений, в которых располагаются избирательные участки, мера временная, и ближе к выборам они гостеприимно распахнут свои двери. Однако ограничительные меры все же есть: запрещены свадьбы и поминальные мероприятия. Но вряд ли в условиях, когда руководство страны принимает столь противоречивые решения, кто-то будет соблюдать запреты. С предложениями о переносе выборов в условиях резкого ухудшения эпидемситуации обратилась к руководству страны группа депутатов парламента, общественная организация «Аруаа» призвала народ «беречь себя» и не рассчитывать на помощь правительства в условиях пандемии. Руководство страны игнорирует как обращения, так и пандемию.

Центральная избирательная комиссия с 21 января зарегистрировала 78 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Обычно в парламентских выборах в Абхазии принимает участие до 150 кандидатов. Чем больше кандидатов выдвигается по тому или иному округу, тем выше явка избирателей. По предварительным данным ЦИК, в списки для голосования внесены более 130 тысяч избирателей, которые должны выбрать 35 депутатов. Выборы пройдут по мажоритарной системе – численность избирателей на разных округах колеблется от полутора до семи тысяч. Дата выборов – 12 марта. На сегодняшний день только одна партия выдвинула своих кандидатов – это проправительственная «Амцахара». Среди потенциальных кандидатов бывший глава правительства Леонид Лакербая и бывший вице-премьер Шамиль Ардзинба, более 20 депутатов нынешнего парламента вновь баллотируются в высший законодательный орган, среди них и те, кто были отмечены полным безмолвием в течение пяти лет и выполняли скорее роль статистов, чем законотворцев. Среди потенциальных кандидатов высок процент людей с криминальной репутацией, деятельность которых можно проследить даже по сводкам МВД.

Тем временем в судах по-прежнему рассматриваются меры пресечения для участников оппозиционного митинга от 21 декабря и кассационные жалобы на избрание мер пресечения. Стал понятен и мотив задержания одного из оппозиционеров, который подозревается «в расшатывании автобуса»: инициативная группа выдвинула его кандидатом в депутаты парламента по сухумскому округу, и, судя по всему, у него очень высокие шансы попасть в парламент.

А вот глава парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Алхас Джинджолия на этой неделе провел итоговую пресс-конференцию. Он сообщил, какие проекты законов подготовлены и должны быть приняты следующим созывом. Депутат не собирается баллотироваться повторно и публично передает в «наследство» новому составу парламента уже готовые к принятию документы. Он отметил, что комитет настаивает на включении в бюджет нынешнего года, проект которого поздно поступил в парламент и принят только в первом чтении, вопроса о финансировании детского кризисного центра для детей, которые остались вне семьи по разным причинам. Он предлагает новому парламенту принять поправки к законам о репатриантах и Фонде репатриации, поправки к закону о здравоохранении. Он сообщил, что программа выхода из энергетического кризиса, подготовленная депутатами парламента, передана в Министерство экономики. Говоря о депутатском проекте программы вывода энергетики из кризиса, депутат приоткрыл завесу тайны. Он считает, что надо создавать зоны для майнинга на государственном уровне, а «не на долях с кем-то по непонятным схемам», и не советует руководству страны «даже обсуждать в ближайшем году повышение оплаты за свет для простых потребителей», так как это станет непосильной ношей для людей. Он отмечает, что при государственном подходе к решению этого вопроса с учетом интересов народа, а не отдельно взятых людей, есть возможность вообще освободить рядовых потребителей от платы за электричество.

Между тем ситуация в энергетике по-прежнему чрезвычайная. Постоянные отключения света, низкий уровень напряжения, горящие трансформаторы и линии электропередач. Мы живем в стране парадоксов: пока люди сутками сидят без света, на главной площади страны чекисты играют в войнушку с условными террористами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия